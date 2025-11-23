Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős

2025.11.23. 09:18
Arne Slot csapata egyre nagyobb gödörben, pedig csak most ért véget a válogatott szünet... (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, szombaton a Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forestől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában. A „vörösök” vezetőedzőjének sajtótájékoztatós reakcióját a Liverpool hivatalos honlapjáról olvashatjuk.

 

„Ez pocsék eredmény. Jól kezdtünk, az első félóra alapján váratlan, ami utána történt, az a szezon egyik legjobb meccsszakasza volt. A Forest egyből betalált, amikor először eljutott a tizenhatosunkig, ehhez képest mi egyik helyzetünket sem tudtuk kihasználni” – kezdte értékelését Arne Slot. 

„Megint egy középpályásunknak (Szoboszlai Dominiknak – a szerk.) kellett jobbhátvédet játszania, annyi sérültünk van. Sőt, amikor Konaté lejött, már ketten játszottak a védelemben, poszton kívül. A csapat formája, az újabb vereség mindazonáltal az én felelősségem. Látom, hogy a játékosok és a szurkolók a végletekig eltökéltek, kitartóak. Ez így volt ma is, függetlenül attól, mit mutat az eredmény. A City ellen másképp volt, de a többi vereségünk során mi voltunk a domináns fél, ahogy ma is” – emelte ki a holland szakember, majd kitért a helyzetek elpuskázására. 

„A helyzetkihasználással gondjaink vannak, de ez nem állandó. Ha így játszol, mint ahogy az első félórában tettük, s vezetést szerzel, egyből más minden, de ha az ellenfél talál be, ez történik. Nehéz helyzetben vagyunk. A játékosok önbizalmával nem látom, hogy gond lenne, de nehéz megítélni, nem vagyok mellettük abban a pillanatban, amikor ziccerbe kerülnek.”

„Természetes, hogy van kiút, különösen ilyen játékoskerettel. Nem kételkedem magamban, de amikor ilyen az eredmény, természetes, hogy felteszem a kérdést, mit csinálhattam volna másképp? Ez messze nem elég jó, ezért én vagyok a felelős” – zárta mondandóját Slot.  

„Hálás vagyok a játékosaimnak, rengeteget dolgoznak. Hiszem, hogy a munka és a kvalitás utat talál magának, akkor pedig olyan eredményeket szállíthatunk, amilyet ma is láthattunk” – értékelte a meccset a Nottingham Forest edzője, Sean Dyche a klub honlapján.  

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley
Liverpool: Alisson –Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

11

8

2

1

20–5

+15

26

2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12

23

3. Manchester City

11

7

1

3

23–8

+15

22

4. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7

20

5. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3

19

6. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3

19

7. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1

19

8. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9

18

9. Aston Villa

11

5

3

3

13–10

+3

18

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2

18

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1

16

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

14. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3

14

15. Newcastle

11

3

3

5

11–14

–3

12

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7

12

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10

11

18. Leeds United

11

3

2

6

10–20

–10

11

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10

10

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20

2

 

Ezek is érdekelhetik