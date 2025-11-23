Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős

„Ez pocsék eredmény. Jól kezdtünk, az első félóra alapján váratlan, ami utána történt, az a szezon egyik legjobb meccsszakasza volt. A Forest egyből betalált, amikor először eljutott a tizenhatosunkig, ehhez képest mi egyik helyzetünket sem tudtuk kihasználni” – kezdte értékelését Arne Slot.

„Megint egy középpályásunknak (Szoboszlai Dominiknak – a szerk.) kellett jobbhátvédet játszania, annyi sérültünk van. Sőt, amikor Konaté lejött, már ketten játszottak a védelemben, poszton kívül. A csapat formája, az újabb vereség mindazonáltal az én felelősségem. Látom, hogy a játékosok és a szurkolók a végletekig eltökéltek, kitartóak. Ez így volt ma is, függetlenül attól, mit mutat az eredmény. A City ellen másképp volt, de a többi vereségünk során mi voltunk a domináns fél, ahogy ma is” – emelte ki a holland szakember, majd kitért a helyzetek elpuskázására.

„A helyzetkihasználással gondjaink vannak, de ez nem állandó. Ha így játszol, mint ahogy az első félórában tettük, s vezetést szerzel, egyből más minden, de ha az ellenfél talál be, ez történik. Nehéz helyzetben vagyunk. A játékosok önbizalmával nem látom, hogy gond lenne, de nehéz megítélni, nem vagyok mellettük abban a pillanatban, amikor ziccerbe kerülnek.”

„Természetes, hogy van kiút, különösen ilyen játékoskerettel. Nem kételkedem magamban, de amikor ilyen az eredmény, természetes, hogy felteszem a kérdést, mit csinálhattam volna másképp? Ez messze nem elég jó, ezért én vagyok a felelős” – zárta mondandóját Slot.

„Hálás vagyok a játékosaimnak, rengeteget dolgoznak. Hiszem, hogy a munka és a kvalitás utat talál magának, akkor pedig olyan eredményeket szállíthatunk, amilyet ma is láthattunk” – értékelte a meccset a Nottingham Forest edzője, Sean Dyche a klub honlapján.