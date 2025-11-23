Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős
„Ez pocsék eredmény. Jól kezdtünk, az első félóra alapján váratlan, ami utána történt, az a szezon egyik legjobb meccsszakasza volt. A Forest egyből betalált, amikor először eljutott a tizenhatosunkig, ehhez képest mi egyik helyzetünket sem tudtuk kihasználni” – kezdte értékelését Arne Slot.
„Megint egy középpályásunknak (Szoboszlai Dominiknak – a szerk.) kellett jobbhátvédet játszania, annyi sérültünk van. Sőt, amikor Konaté lejött, már ketten játszottak a védelemben, poszton kívül. A csapat formája, az újabb vereség mindazonáltal az én felelősségem. Látom, hogy a játékosok és a szurkolók a végletekig eltökéltek, kitartóak. Ez így volt ma is, függetlenül attól, mit mutat az eredmény. A City ellen másképp volt, de a többi vereségünk során mi voltunk a domináns fél, ahogy ma is” – emelte ki a holland szakember, majd kitért a helyzetek elpuskázására.
„A helyzetkihasználással gondjaink vannak, de ez nem állandó. Ha így játszol, mint ahogy az első félórában tettük, s vezetést szerzel, egyből más minden, de ha az ellenfél talál be, ez történik. Nehéz helyzetben vagyunk. A játékosok önbizalmával nem látom, hogy gond lenne, de nehéz megítélni, nem vagyok mellettük abban a pillanatban, amikor ziccerbe kerülnek.”
„Természetes, hogy van kiút, különösen ilyen játékoskerettel. Nem kételkedem magamban, de amikor ilyen az eredmény, természetes, hogy felteszem a kérdést, mit csinálhattam volna másképp? Ez messze nem elég jó, ezért én vagyok a felelős” – zárta mondandóját Slot.
„Hálás vagyok a játékosaimnak, rengeteget dolgoznak. Hiszem, hogy a munka és a kvalitás utat talál magának, akkor pedig olyan eredményeket szállíthatunk, amilyet ma is láthattunk” – értékelte a meccset a Nottingham Forest edzője, Sean Dyche a klub honlapján.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley
Liverpool: Alisson –Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
11
8
2
1
20–5
+15
26
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
11
7
1
3
23–8
+15
22
|4. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|5. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|6. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|7. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|8. Tottenham
11
5
3
3
19–10
+9
18
|9. Aston Villa
11
5
3
3
13–10
+3
18
|10. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|11. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|12. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|13. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|14. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|15. Newcastle
11
3
3
5
11–14
–3
12
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
11
3
2
6
10–20
–10
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2