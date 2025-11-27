NBA-kupa: a Celtics nagy sorozatot tört meg; Ingram az utolsó pillanatban döntött

A Boston vetett véget a Detroit elképesztő, 13 mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatának. Jaylen Brown 33 ponttal, 10 lepattanóval és 5 gólpasszal vezette a Celticset a 117–114-es sikerhez, amelyben a végjátékban értékesített büntetők játszották a főszerepet.

A New York már az első percektől kezdve dominált Charlotte-ban: Jalen Brunson 33 pontot dobott, és a Knicks végül 129–101-re kiütötte a Hornetset, megőrizve dobóformáját és hatékony támadójátékát.

A Miami egyre jobb formában: Tyler Herro 29 pontot szerzett, és bár a Bucks a végén nagy hajrát indított, a Heat 106–103-ra megőrizte előnyét, ezzel hatodszor nyerve egymás után.

Az Oklahoma City sorozatban tízedik sikerét ünnepelhette. Shai Gilgeous-Alexander 40 ponttal vezette a Thundert a Minnesota elleni 113–105-ös győzelemhez, megerősítve csapata első helyét.



A Toronto–Indiana találkozó egészen a végsőkig kiélezett csatát hozott, végül Brandon Ingram utolsó másodperces dobása döntött: a Raptors 97–95-re nyert, és már kilenc mérkőzés óta veretlen.

A Memphis a ráadásban múlta felül a Pelicanst: Jaren Jackson Jr. 27 ponttal, Jaylen Wells 25-tel, míg Zach Edey 21 ponttal és 15 lepattanóval járult hozzá a 133–128-as vendégsikerhez. A Grizzlies a túlórában bizonyult erősebbnek, ezzel fontos győzelmet szerzett.

NBA-KUPA

Boston Celtics–Detroit Pistons 117–114

Charlotte Hornets–New York Knicks 101–129

Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves 113–105

Miami Heat–Milwaukee Bucks 106–103

Toronto Raptors–Indiana Pacers 97–95

New Orleans Pelicans–Memphis Grizzlies 128–133 – hosszabbítás után

Sacramento Kings–Phoenix Suns 100–112

Portland Trail Blazers–San Antonio Spurs 102–115

Golden State Warriors–Houston Rockets 100–104