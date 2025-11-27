A csapat gerince megmaradt, de az újoncokban is bízhatunk – megkezdi vb-szereplését a női kéziválogatott

A diadalmas Eb-szereplés után egy évvel nagy a fogadkozás a magyar női kézilabda-válogatott háza táján, hogy bizonyítsák: a tavalyi, részben hazai tornán megszerzett bronzérem nem a véletlen műve volt. Ebben bízik Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is.

„Természetesen örülnék, ha sikerülne elérni a célt, azaz a legjobb hat közé jutást, de a lányok közül többen is elmondták, merészebb álmaik vannak – mondta a Nemzeti Sportnak a csapatot 2021 óta irányító szövetségi kapitány. – A csapat gerince ugyanaz, mint amelyik tavaly elérte az Eb-bronzot, de az újoncok is rászolgáltak a bizalomra. Biztos vagyok benne, ők is segíteni tudnak, ha csapatként jól dolgozunk, meglesz az eredménye.”

A tavalyi Eb-hez képest a keret kilenc helyen változott, Böde-Bíró Blankát és Győri-Lukács Viktóriát gyermekáldás, míg Faluvégi Dorottyát és Juhász Grétát sérülés miatt eleve nem vehette számításba a kapitány. Múlt hét kedden az is kiderült, hogy a bajnoki és BL-címvédő Győrben ősszel kiválóan kézilabdázó junior-világbajnok balszélső, Fodor Csenge sérülés miatt nem tarthat a társaival, helyére a ferencvárosi Hársfalvi Júliát hívta be a kapitány.

A hét elején Golovinnak a jobb szélen is újra kellett terveznie, miután Kovács Anett izomsérülés miatt kivált. A helyére behívott Falusi-Udvardi Laura ugyanúgy pályafutása első felnőtt tornáján szerepelhet, mint Faragó Lea, Grosch Vivien, Hársfalvi Júlia és Szmolek Apollónia.

A sok változás a múlt hétvégi felkészülési tornán nem látszott meg a mieink játékán. Négy nap alatt három különböző stílusú riválissal játszottak Norvégiában, Szerbiát 29–25-re, Spanyolországot 37–28-ra legyőzték, az olimpiai és Európa-bajnok Norvégiával szemben is szépen helytálltak, egy nagyjából tíz percen át tartó rossz magyar időszak után 33–27-re győzött a házigazda.

„Voltak biztató jelek, elégedett voltam a Norvégiában látottakkal. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű a felkészülés, mert kevés idő állt a rendelkezésünkre. Próbáltuk a játékrendszerünket gyakorolni mind támadásban, mind védekezésben. A szerbek elleni meccs a hosszú utazás miatt küzdelmesre sikerült, de végig domináltunk. Norvégia ellen is korrekt játékot nyújtottunk, volt egy öt-tíz perces szakasz, amikor nem úgy reagáltunk az egyes szituációkra, ahogyan kellett volna, márpedig az olimpiai bajnokot nem szabad hét góllal elengedni. A spanyolokkal szemben már a rotálás volt a fő célunk, hogy senki se sérüljön meg, az ő stílusuk egyébként némiképp hasonlít Szenegáléhoz.”

Golovin Vlagyimir a világbajnokságon is építhet az újdonsült csapatkapitány Klujber Katrin gólerős játékára (Fotó: Árvai Károly)

A magyar válogatott csoportmérkőzéseinek a hollandiai ’s-Hertogenbosch ad otthont, a szenegáli, iráni, svájci trió ellen a maximálisan továbbvihető négy pont megszerzése nem tűnik nehéz feladatnak. A középdöntőt már Rotterdamban játszhatjuk a dán, horvát, japán, román négyesből három csapattal. A negyeddöntőbe minden középdöntős hatosból a legjobb két együttes jut be. De ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a Szene­gál elleni nyitányra.

„A szenegáli női kézilabda sokat fejlődött, két éve is játszottunk ellenük, fiatalok, dinamikusak, jelentős lövőerővel, ezért védekezésben minél több kilépéssel, faulttal kell széttördelnünk a támadójátékukat. Mivel ők sem statikus hatos fallal védekeznek, ezért is volt annyira hasznos a Spanyolországgal vívott utolsó felkészülési meccsünk” – magyarázta a szövetségi kapitány.

Szintén közös pont lehet a spanyolok elleni találkozóval, hogy amennyiben már az első félidőben sikerül lezárni a legfontosabb kérdéseket és elvenni Szenegál kedvét, az első sorunk többet pihenhet az igazán fontosnak ígérkező összecsapásokra. Alapvető cél lehet, hogy az első két meccsen mindenki bemutatkozzon, felvegye a ritmust – és gólokat is szerezzen.

A szövetségi kapitány minél több kilépést vár védekezésben játékosaitól a szenegáliak elleni csütörtök esti nyitó csoportmérkőzésen (Fotó: Árvai Károly)

„Ez a világbajnokság idézőjelben nem számít sehova, a tavalyi olimpia utáni második világverseny, jó fokmérő és visszajelzés lehet, hol tartanak azok a válogatottak, amelyek az új ötkarikás ciklusban elkezdtek csapatot építeni és generációváltáson estek át. Az is tény, hogy a nagy tornák közül a világbajnokság talán rangban a legalacsonyabb, hiszen a létszámbővítéssel jelentősen gyengült a színvonal, ennek nyilván több oka is van, például, hogy a kézilabda minél népszerűbb legyen és minél jobban elterjedjen a világon. A csoportkörben emiatt látunk majd olyan mérkőzéseket, amelyek szakmai színvonala nem verdesi az eget. A magyar válogatott szempontjából is jó fokmérő lehet a vb az Európa-bajnoki bronz után. Nem lehet alapvető elvárás, hogy most is minimum bronzérmes legyen a csapat, de szerintem a hivatalos cél, az első hatba kerülés teljesen reális. Az olimpián nagyon közel voltunk a négy közé jutáshoz, az Eb-n sikerült, ennek a lehetősége megint fennáll, ott lehetünk a dobogó környékén. A torna a középdöntőben kezdődik csak igazán nekünk, a csoportmeccseken magabiztosan teljesítve fel lehet készülni a következő körökre.” NS-szakértő: Danyi Gábor, korábbi szövetségi kapitány

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM)

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Irán

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea