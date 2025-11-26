A Ferencváros Isztambulban lép pályára; megkezdi szereplését a vb-n a női kéziválogatott

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Csütörtök este a magyar női kézilabda-válogatott is elkezdi szereplését a világbajnokságon. A tavalyi Eb-hez képest a keret kilenc helyen változott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány lapunknak azt mondta: „Természetesen örülnék, ha sikerülne elérni a célt, azaz a legjobb hat közé jutást, de a lányok közül többen is elmondták, merészebb álmaik vannak. A csapat gerince ugyanaz, mint amelyik tavaly elérte az Eb-bronzot, de az újoncok is rászolgáltak a bizalomra. Biztos vagyok benne, ők is segíteni tudnak, ha csapatként jól dolgozunk, meglesz az eredménye.” A magyar válogatott csoportmérkőzéseinek a hollandiai ’s-Hertogenbosch ad otthont, a szenegáli, iráni, svájci trió ellen a maximálisan továbbvihető négy pont megszerzése nem tűnik nehéz feladatnak.

A Ferencváros Isztambulban lép pályára a Fenerbahce otthonában. Robbie Keane vezetőedző a Nyíregyháza elleni bajnoki vereség után próbálja rendezni sorokat, amit olyan meccsen tehet, amelyik miatt szerinte érdemes futballistának lenni. „Mondtam is a srácoknak, bárcsak én is pályára léphetnék, mert ez olyan meccs lesz, amit mindenképpen át kell élni – nyilatkozta az ír szakember. – Játszottam korábban Törökországban, itt mindig hihetetlen a hangulat.” Újságírók megkérdezték, sajnálja-e, hogy José Mouronho szeptemberben távozott a Fenertől, és nem vívhat vele különcsatát: „Jól ismerem Josét, kiváló srác, hihetetlen szakember – talán a valaha volt egyik legjobb. Nagyszerű lett volna ellene meccselni, sajnálom, hogy nem jött össze, de ez van, most már a Benficával teljesít jól.”

Tizenhét év után Bezzeg Nándor 2008. decemberi szereplése után ismét lesz magyar dartsos az Alexandra Palace-ban – a Professional Darts Corporation 128 tagúra bővíti a világbajnoki mezőnyt a 2026-os tornától, és egy magyar kvótát is jóváhagyott, amelyet az őszi Hungarian Darts Super League győztese, Kovács Patrik nyert el. A korábban két WDF-világbajnokságra kijutó, Magyarországot négy alkalommal a PDC-csapatvilágbajnokságon is képviselő 29 éves játékos így a PDC-vb-n is bemutatkozhat. „A százhuszonnyolc névből az enyémet mondták ki utoljára a sorsoláson. Callan Rydzzel ismerjük egymást, játszottunk már egy mezőnyben több alkalommal, bár egymás ellen még soha. Tisztában vagyok vele, hogy a találkozónak nem én vagyok az esélyese, de ez a teher nyomja őt, ne pedig engem.”

A Katari Nagydíj a covidos, 2021-es idényben vészmegoldásként került be az F1-es versenynaptárba, de ha már arra járt a mezőny, a helyiek hamar alá is írtak egy tízéves szerződéshosszabbítást 2023-tól… A köztes év azért maradt ki, mert az ország minden idegszálával a futball-vb megrendezésére koncentrált, mindenesetre a legendásan kemény tárgyalópartner hírében álló F1-es vezetőkkel ilyen egyszerű egyezségre jutni, ha rendelkezésre áll pénz, paripa, fegyver. A főváros Dohától kőhajításnyira fekvő versenypályán 2004 óta rendeznek MotoGP-futamokat, és a katariak sokáig beérték a kétkerekűekkel. Ez változott 2021-től, sőt, a katari állami befektetési hivatal azóta jelentős tulajdonrészt vásárolt a jelenleg Sauber, jövőre Audi néven szereplő F1-es csapatból is.

