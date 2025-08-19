Nemzeti Sportrádió

„Semmi sem változott” – nem áll Isak visszatérése útjába Eddie Howe

2025.08.19. 13:20
Eddie Howe (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Alexander Isak Eddie Howe Jon Dahl Tomasson
A Newcastle United menedzsere szerint nyitva áll az ajtó, ha az önkéntes száműzetésben lévő Alexander Isak vissza akar térni a csapathoz, ám a csapat drukkereinek elfogyott a türelme.

Alexander Isak nemrégiben nyilvánvalóvá tette: távozni szeretne Newcastle Unitedtől. A klub svéd válogatott támadója Liverpoolba szeretett volna igazolni, s miután a Newcastle vezetői visszautasították a bajnokcsapat 127 millió eurós ajánlatát – több mint 170 milliót szerettek volna kapni a csatárért –, Isak sztrájkba lépett.

A játékost Eddie Howe menedzser így nem nevezte be az Aston Villa ellen 0–0-ra végződött mérkőzésre, ám nyitva hagyta a kaput a labdarúgó visszatérése előtt.

Semmi sem változott idézi Howe-t a Sky Sports. – Az ajtó ténylegesen nyitva áll, neki kell eldöntenie, mit akar. Szeretnénk, ha megoldódna az ügy, ehhez arra van szükség, hogy tisztán lássunk. Zavaró tényezőkre viszont nincs szükségünk. Nekem nincs befolyásom a történésekre, dönteni csak egy ember képes. Az én álláspontom világos, a csapatra kell koncentrálnom.”

A menedzserrel ellentétben a Newcastle United drukkerei már sokkal kevésbé elnézők, véleményüknek a meccs után Isak-ellenes rigmusokkal hangot is adtak.

A mérkőzésen nagyon jól viselkedtek a szurkolók. Ha utána mondani akarnak valamit, azt senki nem tilthatja meg nekik” – kommentálta a történteket a menedzser.

Isakot a középcsatár posztján Anthony Gordon pótolta a Villa elleni találkozón, amely után őt is megkérdezték a kialakult szituációból.

Nehéz helyzet ez, mert nagyon összetartó csapat vagyunk, ezt ma is lehetett látni – mondta a meccs utáni interjúban. – Ez egyénektől függetlenül így is marad. Ebből is erősebben fogunk kijönni.”

Míg Howe nem tudta megmondani, hogy Isak játszik-e még a Newcastle-ban az átigazolási időszak lejártáig, vagy azon túl, a svéd válogatott szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson bizalmat szavaz a csatárnak úgy is, hogy június óta nem játszott tétmérkőzést.

Nagyon óvatosnak kell lennünk a következtetések levonásakor, hiszen nem ismerjük a teljes képet. Alex nagyszerű srác, és végtelenül profi. Tudom, hogy edzett, még ha edzéseken és meccseken nem is vett részt. Meglátjuk, mi lesz, remélem mihamarabb újra edzésbe áll” – fogalmazott  a svéd Fotbolskanalennek az egykori kiváló csatár.

 

Newcastle United Alexander Isak Eddie Howe Jon Dahl Tomasson
