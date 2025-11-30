Asztalitenisz: elmaradt a bravúr a kolozsvári korosztályos vb-n

Mint arról beszámoltunk, mindhárom magyar asztaliteniszező kiesett az első fordulóban egyesben a romániai ifjúsági és serdülő-világbajnokságon. Az idősebbek között Szántosi Dávid spanyol, Lei Balázs amerikai ellenféltől kapott ki (egyaránt 4:3-ra) az első meccsén a legjobb 32 között, míg a serdülők mezőnyében Gergely Márk ugyanebben a fázisban búcsúzott dél-koreai riválisával szemben (1:4), ezzel egyesben hamar véget ért a verseny a fiúknak. A legtovább párosban a Szántosi, Lei duó jutott, amelyet a negyeddöntőben a kínaiak állítottak meg. Vegyes párosban Lei és Gergely – előbbi cseh, utóbbi horvát lány oldalán – egyaránt a nyolcaddönőben esett ki.

Nagyon ambivalens érzések vannak bennem a szereplésünkkel kapcsolatban

– kezdte értékelését Harczi Zsolt, a hazai szövetség (MOATSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Egyrészről az mindenképpen pozitívum, hogy ezúttal három játékosunk is kvalifikálta magát a vébére, ugyanis tavaly csak Lei Balázsnak sikerült egyedüliként. Rajta kívül az idén ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid, illetve a serdülő Európa top 10-bajnokságon bronzérmes Gergely Márk is kijutott, és a saját korosztályában ott lehetett a világ harminckét legjobb játékosa között, ami önmagában nagy fegyvertény. Ez a pozitívum, viszont amiatt kicsit szomorú vagyok, hogy egyesben nem tudtak a játékosaink tovább versenyben lenni, és mérkőzéseket nyerni. Sajnos Dávid és Balázs is az első körben olyan hétjátszmás, ki-ki meccset bukott el, amely egyébként nyerhető lett volna.

Ez különösen bosszantó, hogy ott volt a kezünkben a továbbjutás lehetősége, de sajnos nem tudtunk élni vele.

Nyilván, ki fogjuk értékelni ezeket a vereségeket, és azon leszünk, hogy a kiélezett meccsek a jövőben a mi fiataljaink javára dőljenek el."

A serdülők között Gergely Márk képviselte a magyar színeket az utánpótlás-vb-n Fotó: WTT

Párosban a két fiú együtt nagyjából kihozta a legtöbbet, ami a sorsolás alapján benne lehetett.

A legjobb nyolcig jutottak, és az éremszerzés volt már a tét a kínaiak ellen, de a papírformát nem tudtuk borítani az ázsiakkal szemben. Előzetesen a párosban láttam reális esélyt arra, hogy akár a dobogós helyekre is odaérjenek a mieink, ám azzal, hogy a fiúk a kínaiakkal kerültek szembe a negyeddöntőben, az érmes remények szertefoszlottak."

A szokásoknak megfelelően ismét az ázsiaiak domináltak a vb-n: a 14-ből 12 számban is a távol-keleti nemzetek képviselői nyertek. A kínaiak hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek, majd őket a japánok (3, 4, 4) és a tajvaniak (2, 0, 5) követték. Az európaiak közül csak a németeknek és a walesieknek jutott elsőség.

(Kiemelt képen: Szántosi Dávid (balra) és Lei Balázs Forrás: MOATSZ)