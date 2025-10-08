Kuttor Attila: Örülök, ha látszik, hogy fejlődik a csapat

– Előző négy tétmérkőzéséből hármat is megnyert a Kazincbarcika: rosszkor jön a válogatott szünet?

– Nekünk minden ilyen lehetőség jó alkalom arra, hogy tovább építsük a csapatot, szóval nem mondanám, hogy ­rosszkor jön a szünet. Messze vagyunk még attól, hogy azt mondhassuk, készen vagyunk, bőven van min dolgoznunk – mondta lapunknak Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője.

– Az eredmények és a mutatott játék is azt támasztja alá, hogy fejlődik a csapat...

– Örülök, ha ez kívülről is észrevehető, én is látom a fejlődést. Nagy változások történtek nyáron a klubnál, s ez a keretre is igaz, egyre jobban megismerik egymást a játékosok, de még kell némi idő az összecsiszolódáshoz és hogy még jobb legyen a futballunk. Van potenciál ebben a csapatban, bízom benne, hogy idővel meg is mutatkozik.

– „Most jön elő a sportemberi tartás és karakter” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére a ZTE elleni súlyos, öt nullás vereséget követő sajtótájékoztatón. Az MTK Budapestet három egyre verték meg…

– A három pont mellett a játékosok teljesítménye, hozzáállása és mentalitása volt a nagy pozitívum, s ha nem sikerült volna győznünk, de ugyanezt a szemléletet látom a futballistákon, akkor is azt mondtam volna, hogy le a kalappal. Teljesen más csapat volt a pályán, mint Zalaegerszegen, ennek nagyon örültem.

– Kívülről úgy tűnt, egy másodpercig sem volt kérdés a Kazincbarcika győzelme, sőt nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

– Ne essünk azért át a ló túloldalára. Tény, jó ütemben szereztük a gólokat és kihasználtuk az MTK hibáit, de azt nem mondanám, hogy egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk és hogy nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A fővárosiak önbizalommal telve érkeztek hozzánk, ami érthető, hiszen három bajnokit nyertek meg egymás után, szóval egyáltalán nem volt egyszerű dolgunk. Változtattunk néhány taktikai elemen, az MTK meccstervére reagáltunk – a jelek szerint jól. Az érdem a játékosoké, hiszen ők tették bele a kemény munkát és valósították meg. A Cube adatelemző szerint a direkt játék, a megvívott fejpárbajok és a labdabirtoklás a Kazincbarcika erőssége.

– Mit szól ehhez?

– Örülök, hiszen ezek az adatok is azt mutatják, jó úton haladunk, s képesek vagyunk megvalósítani az elképzeléseinket. Való igaz, más mellett a labdabirtoklás vagy a fejpárbajok hatékonysága szerepel a repertoárunkban, de minden téren fejlődni szeretnénk.

– Mi az, amivel kifejezetten elégedett?

– A szervezettséggel. A zalaegerszegi meccset kivéve a megfelelő csapatkohézió mindegyik összecsapáson felfedezhető volt. Örülök, hogy minden játékos a maximumot igyekszik nyújtani, ez a hozzáállás a legnagyobb pozitívumok egyike. Egyébként a vesztes meccseken is voltak biztató momentumaink.

– Mi az, amin a legtöbbet kell javítani?

– Mindenben fejlődnünk kell. Még mindig kieső helyen vagyunk, s nem is mondhatjuk, hogy bármilyen összevetésben kiemelkedő számaink lennének. Nem tudok egyetlen szegmenst kiemelni, folyamatosan kell előrelépnünk ahhoz, hogy még eredményesebbek legyünk.

– Párharcokban Kártik Bálint, labdaszerzésekben pedig Mihajlo Meszhi nyújt kiemelkedőt. Mennyire fontos az ő játékuk?

– Lényeges szerepük van. Általában ők futballoznak a védekező középpályás posztján, s kiemelkedő munkabírásuknak köszönhetően rendre sokat dolgoznak, tartást adnak a csapatnak. Bár nem szeretek senkit kiemelni, a többiek is megérdemlik az elismerést, de Kártik Bálint és Mihajlo Meszhi eddig valóban extrát nyújt. A keretünk augusztus harmincegyedikén lett végleges, sokan érkeztek az utolsó pillanatban különböző erőállapotban, de ők ketten itt voltak nyár eleje óta, így volt idejük összeszokni, ennek köszönhetően remekül megértik egymást.

– A válogatott szünetet követően a Kisvárdával játszanak. Hogyan készülnek erre a meccsre?

– Ugyanazt a programot követjük, mintha bajnoki hét lenne, pénteken edzőmérkőzést játszunk a Mezőkövesddel, és azon az összecsapáson azok kaphatnak több lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve a sérülés után visszatérők is gyűjthetnek perceket. Nekünk nincs második csapatunk, ami megnehezíti a kevesebbet játszók formában tartását, így amikor csak tudunk, igyekszünk tesztmeccseket játszani. A Kisvárdával pedig majd a jövő héten kezdünk el foglalkozni.