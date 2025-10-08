Kosznovszky Márk: Nincs finomkodás, nincs visszahúzott láb…

– Négy nap pihenő?!

– Igen, itt úgy szokás, ha válogatott szünet van, akkor hosszabb ideig nem kell edzésre jelentkeznünk – mondta lapunknak adott interjújában Kosznovszky Márk, a Portsmouth 23 éves középpályása, aki július végén szerződött az MTK Budapesttől a Championshipben szereplő angol klubba. – Szombaton játszottunk, legközelebb csütörtökön edzünk, úgyhogy ránk fér a pihenés, hiszen az utóbbi időszakban háromnaponta játszottuk a meccseket. Tényleg a teljes kikapcsolódásra figyelek, a párommal sétálunk a városban, csodáljuk a tengerpartot, próbálok feltöltődni.

– Felismerik már az utcán?

– Amikor ide szerződtem, már akkor is sokan megismertek, de ahogyan telt az idő, annál gyakrabban szólítanak le az utcán és kérnek aláírást, közös képet. Mintegy kétszázötvenezren laknak a városban, imádják a labdarúgást, erre bizonyíték, hogy az osztályban nálunk a legmagasabb a stadion kihasználtsága, kilencvenhét százalék. A legutóbbi, Middlesbrough elleni rangadón is telt ház, majdnem huszonegyezer szurkoló volt a lelátón, szenzációs érzés ennyi ember előtt játszani, ezért érdemes futballistának lenni.

– Múlt hét szombaton elvették a Middles­brough veretlenségét, nyertek egy nullára, csereként jó fél óra játéklehetőséget kapott.

– Jól éreztem magam a pályán! Bár a vendégeknek is akadtak lehetőségeik, megérdemelten nyertünk. Látni kell, annyira szoros a mezőny, hogy gyakorlatilag egy hét és három meccs alatt akár feljutó helyre is oda lehet férkőz­ni. Rendkívül kiegyenlített a mezőny, kicsik a különbségek, szinte mindegyik párharc ikszes.

– Eddig négy bajnokin kapott lehetőséget, összesen százhuszonhat percet töltött a pályán – ennyire vagy ennél többre számított?

– Tisztában voltam azzal, hogy idő kell, mire felveszem a ritmust és hozzászokom a magasabb iramhoz, ezért sem kaptam az elején annyi lehetőséget. Ráadásul ekkor jobban ment a csapatnak, nem akart változtatni a szakmai stáb, ami érthető is.

– A harminckilenc esztendős John Mousinho a Portsmouth menedzsere immáron a harmadik éve – milyen edzőnek tartja?

– Nagyon meggyőző szakember, ezt már az első beszélgetésünkkor megállapítottam. Impulzív figura, akinek jó meglátásai vannak, velem is nagyon korrekt, a szurkolók imádják, az irányításával jutott fel a csapat a Championshipbe. Engem is biztat, és rendre megerősít benne, hogy jó munkát végzek: sokat futok, több poszton is bevethető vagyok, akár védekező, akár támadó középpályásként.

– Sikerült beilleszkednie?

– Egyre inkább elfogadnak, látják, számíthatnak rám. S hogy mennyire nehéz bekerülni a csapatba, arra bizonyíték, hogy összesen harminchárom játékos szerepel a keretünkben, a meccsre huszonegyet lehet nevezni, vagyis tizenkét futballista még a meccskeretbe sem kerül be… Éppen ezért öldöklő harc megy az edzéseken, senki nem kíméli a másikat, mindenki bizonyítani akarja, helye van a kezdőben, de a meccskeretben biztosan. Nincs finomkodás, nincs visszahúzott láb egy-egy becsúszásnál, a tréningek felkészítenek a meccsekre. Én is érzem, hogy ugyanazokat a cseleket, mozdulatokat meg tudom csinálni, mint az NB I-ben, csak gyorsabban kell csinálnom – szerencsére sikerül.

– A Portsmouth jelenleg a tizennegyedik helyen áll a huszonnégy csapatos bajnokságban, kilenc forduló után nyolc szerzett gól és kilenc kapott a mérlege.

– A nyolc gól kevés, de több támadónk is sérüléssel bajlódik, ez olykor érződik a csapat támadójátékán. Több csatárunk is fiatal, de bennük nagy lehetőség rejlik, csak még rutint kell szerezniük. A védekezésünk nagyon stabil, óriási fegyvertény, hogy négy bajnokit is kapott gól nélkül zártunk. Összességében elmondhatom, remekül érezzük magunkkal a párommal idekint, már tényleg csak a gól vagy a gólpassz hiányzik a játékomból – remélem, nem sokáig…