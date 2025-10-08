NB II: a Vasas és a Videoton mellett a Budafok, a Soroksár, a Csaba és a Kecskemét is képernyőre kerül

A labdarúgó NB II 10. fordulójában az eredetileg október 19., vasárnap 17.00 órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE mérkőzést az M4 Sport közvetíti, így a kezdési időpont október 20., hétfő 20.00 órára módosult.

A 11. játéknapon, október 26., vasárnap 15.00 órára kisorsolt Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia mérkőzésre viszont egy nappal korábban, október 25-én, szombaton, 17 órától kerül sor, mivel a szegediek három nappal később a DVTK otthonában játszanak Magyar Kupa-meccset. A 11. játéknapon is lesz egyébként az M4 Sporton látható meccs, a Budafoki MTE–Soroksár SC találkozó ezért október 26., vasárnapról átkerült október 27., hétfő, 20.00-ra.

Újabb egy héttel később, a 12. fordulóban az eredetileg november 2., vasárnap, 17.00 órára kisorsolt Vasas FC–Videoton FC Fehérvár meccs is látható lesz majd az M4 Sporton, így ezt a mérkőzést is hétfőn, egészen pontosan november 3-án, 20.00 órától rendezik.