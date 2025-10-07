Golovin Vlagyimir: Beszéltem Fodor Csengével, tisztáztam vele a dolgokat

Nemzeti Sportrádió

2025.10.07.
Golovin Vlagyimir beszélt Fodor Csengével a legutóbbi kerethirdetés előtt (Fotó: Szabó Miklós/archív)
Golovin Vlagyimir a napokban keretet hirdetett a női kézilabda-válogatott októberi összetartására. Azóta sokan találgatják, miért nem kapott meghívót a Győrben jó formában játszó – és a bő vb-keretbe nevezett – Fodor Csenge. A szövetségi kapitány az NSO Tv-nek elárulta, beszélt a balszélsővel az elmúlt hetekben és tisztázták a helyzetet.

„Voltam Győrben, beszéltem Fodor Csengével egy órát, tisztáztuk a dolgokat, hogy ő mit akar” – mondta Golovin Vlagyimir azzal kapcsolatban, hogy Fodor Csenge miért nem került be a magyar női kézilabda-válogatott októberi keretébe, ennél több részletet azonban erről nem árult el. Viszont azt elmondta az NSO Tv-nek, hogy a jövőben lehet-e még a válogatott tagja a Győr kitűnő formában lévő balszélsője.

Ez videónkból kiderül, ahogy az is, hogy a szövetségi kapitány Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is beszélt-e személyesen. Bővebben elmondja, mit gondol Albek Annáról, s milyen közös véleményen vannak vele kapcsolatban a Metz edzőjével, Emmanuel Mayonnade-dal. Továbbá, szóba kerül a keret egyetlen újonca, Szabó Nina is.

Kézilabda
2025.10.02. 13:39

Golovin Vlagyimir keretet hirdetett az Eurokupára

A DVSC irányítója bemutatkozhat a női kéziválogatottban, amely előbb Törökországot fogadja, majd Csehországba látogat.
Kézilabda
2025.09.30. 13:41

Golovin Vlagyimir lezárta a Szöllösi-Schatzl-kérdést: „Én nem értettem félre semmit”

„A keretet a szövetségi kapitány állítja össze. (...) Balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt, négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában.”

 

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Szabó Nina (DVSC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Márton Gréta (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT EUROKUPA-PROGRAMJA 
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
19.00: Magyarország–Törökország – jegyvásárlás
Október 19., vasárnap, Prága
19.00: Csehország–Magyarország
Március 4. vagy 5.
Magyarország–Dánia 
Március 7. vagy 8.
Dánia–Magyarország
Április 8. vagy 9.
Törökország–Magyarország
Április 11. vagy 12.
 Magyarország–Csehország

Ezek is érdekelhetik