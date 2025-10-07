Golovin Vlagyimir: Beszéltem Fodor Csengével, tisztáztam vele a dolgokat

„Voltam Győrben, beszéltem Fodor Csengével egy órát, tisztáztuk a dolgokat, hogy ő mit akar” – mondta Golovin Vlagyimir azzal kapcsolatban, hogy Fodor Csenge miért nem került be a magyar női kézilabda-válogatott októberi keretébe, ennél több részletet azonban erről nem árult el. Viszont azt elmondta az NSO Tv-nek, hogy a jövőben lehet-e még a válogatott tagja a Győr kitűnő formában lévő balszélsője.

Ez videónkból kiderül, ahogy az is, hogy a szövetségi kapitány Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is beszélt-e személyesen. Bővebben elmondja, mit gondol Albek Annáról, s milyen közös véleményen vannak vele kapcsolatban a Metz edzőjével, Emmanuel Mayonnade-dal. Továbbá, szóba kerül a keret egyetlen újonca, Szabó Nina is.