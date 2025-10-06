Nemzeti Sportrádió

Haaland szerint Gianluigi Donnarumma a világ legjobb kapusa

M. B.M. B.
2025.10.06. 13:51
Fotó: Getty Images
Címkék
Erling Haaland Gianluigi Donnarumma Spíler Tv Premier League Manchester City
A Brentford elleni győztes meccs után Erling Haaland, a Manchester City norvég válogatott centere nyilatkozott. A gólerős csatár a Spíler Tv videójában értékelte a csapat teljesítményét, emellett elárulta, hogy Donnarummát tartja a világ legjobb kapusának és kitért Mbappéra is, aki szintén jól kezdte az idényt és úgy érzi, lépést kell tartania vele az Aranycipőért folytatott versenyben.

„Az első félidőben jól teljesítettünk, több gólhelyzetünk is volt. Tijjaninak (Reijnders – a szerk.) megvolt a lehetősége, hogy megszerezze a második gólunkat, s ugyan nem sikerült, de a Premier League már csak ilyen, akárhova megyünk, egy teljesen különböző csata vár ránk az előzőhöz képest. A Brentford is jól játszotta a hosszú bedobásokra építő játékát, de Giginek (Donnarumma – a szerk.) köszönhetően lehoztuk kapott gól nélkül a meccset. Miután nem sikerült nyerni a hétközi BL-meccsen, igyekeztünk feltöldődni, s örülünk a végeredménynek” – mondta Erling Haaland, majd reflektált a hazaik nagy egyenlítési lehetőségére, amelyet a City olasz kapusa, Gianluigi Donnarumma hiúsított meg.

„Igen, más vele szembekerülni csatárként, mint más kapusokkal. Hatalmas termete van, de emellett ő a világ legjobb kapusa is, elég csak a Jasin-díjra gondolni, amit megkapott. Egy ilyen kaliberű kapussal szembekerülni motivációt adhat, de egyúttal meg is nehezíti a támadó dolgát” – fogalmazott a norvég center. Haaland riporteri kérdésre válaszolva azt is megjegyezte, hogy az Aranycipőért folytatott versenyben saját maga és Harry Kane mellett a Real Madrid francia támadójára, Kylian Mbappéra is figyelni kell.

 

 

