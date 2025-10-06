Haaland szerint Gianluigi Donnarumma a világ legjobb kapusa

„Az első félidőben jól teljesítettünk, több gólhelyzetünk is volt. Tijjaninak (Reijnders – a szerk.) megvolt a lehetősége, hogy megszerezze a második gólunkat, s ugyan nem sikerült, de a Premier League már csak ilyen, akárhova megyünk, egy teljesen különböző csata vár ránk az előzőhöz képest. A Brentford is jól játszotta a hosszú bedobásokra építő játékát, de Giginek (Donnarumma – a szerk.) köszönhetően lehoztuk kapott gól nélkül a meccset. Miután nem sikerült nyerni a hétközi BL-meccsen, igyekeztünk feltöldődni, s örülünk a végeredménynek” – mondta Erling Haaland, majd reflektált a hazaik nagy egyenlítési lehetőségére, amelyet a City olasz kapusa, Gianluigi Donnarumma hiúsított meg.

„Igen, más vele szembekerülni csatárként, mint más kapusokkal. Hatalmas termete van, de emellett ő a világ legjobb kapusa is, elég csak a Jasin-díjra gondolni, amit megkapott. Egy ilyen kaliberű kapussal szembekerülni motivációt adhat, de egyúttal meg is nehezíti a támadó dolgát” – fogalmazott a norvég center. Haaland riporteri kérdésre válaszolva azt is megjegyezte, hogy az Aranycipőért folytatott versenyben saját maga és Harry Kane mellett a Real Madrid francia támadójára, Kylian Mbappéra is figyelni kell.