Női kosárlabda vb-selejtező: Japán ellen kezd a magyar válogatott

2025.10.08. 10:27
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Címkék
Völgyi Péter női világbajnoki selejtező Isztambul magyar női kosárlabda-válogatott
Japán elleni kezdi meg szereplését a márciusi, isztambuli világbajnoki selejtezőben a magyar női kosárlabda-válogatott, amely az ázsiaiak után sorrendben a kanadai, az ausztrál, az argentin és a török nemzeti csapattal mérkőzik meg.

A magyar szövetség (MKOSZ) szerdán a Facebook-oldalán tette közzé a női kosárlabda-válogatott világbajnoki selejtezőjének sorsolását. A Völgyi Péter irányította csapat március 11-én Japán ellen lép pályára először, ezt követően sorrendben a kanadai, az ausztrál és az argentin válogatottal csap össze, majd március 17-én a házigazda törökök ellen fejezi be a tornát.

A magyar válogatott tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba.

A berlini világbajnokságra eddig öt együttes biztosította a részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok – ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban.

Három hatos csoportból – így az isztambuliból is – három, egyből pedig – melyben a kontinensbajnok mellett a németek is ott lesznek – az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti vb-re.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.

NŐI KOSÁRLABDA VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-TORNA, ISZTAMBUL
2026. március 11., szerda: Magyarország–Japán
2026. március 12., csütörtök: Magyarország–Kanada
2026. március 14., szombat: Magyarország–Ausztrália
2026. március 15., vasárnap: Magyarország–Argentína
2026. március 17., kedd: Magyarország–Törökország

 

