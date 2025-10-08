Női kosárlabda vb-selejtező: Japán ellen kezd a magyar válogatott

A magyar szövetség (MKOSZ) szerdán a Facebook-oldalán tette közzé a női kosárlabda-válogatott világbajnoki selejtezőjének sorsolását. A Völgyi Péter irányította csapat március 11-én Japán ellen lép pályára először, ezt követően sorrendben a kanadai, az ausztrál és az argentin válogatottal csap össze, majd március 17-én a házigazda törökök ellen fejezi be a tornát.

A magyar válogatott tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba.

A berlini világbajnokságra eddig öt együttes biztosította a részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok – ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban.

Három hatos csoportból – így az isztambuliból is – három, egyből pedig – melyben a kontinensbajnok mellett a németek is ott lesznek – az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti vb-re.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.

NŐI KOSÁRLABDA VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

C-TORNA, ISZTAMBUL

2026. március 11., szerda: Magyarország–Japán

2026. március 12., csütörtök: Magyarország–Kanada

2026. március 14., szombat: Magyarország–Ausztrália

2026. március 15., vasárnap: Magyarország–Argentína

2026. március 17., kedd: Magyarország–Törökország