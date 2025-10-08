A címvédő Florida Panthers győzelmével indult az NHL új évada

Nemzeti Sportrádió

2025.10.08. 07:54
Fotó: Getty Images
Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins Florida Panthers NHL New York Rangers Chicago Blackhawks Los Angeles Kings
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint kedd esti, illetve szerda hajnali játéknapján.

A címvédő Florida Panthers döcögősen indított a Chicago Blackhawks elleni idénynyitón, mivel már az első harmadban hátrányba került – igaz, még a harmad vége előtt sikerült a fordítás. A második játékrészben Teuvo Teräväinen révén egyenlítettek a vendégek, de Jesper Boqvist harmadik harmadbeli találata a kezdeményezőbb, több lövést vállaló Panthers sikerét jelentette.

Az első harmad legvégén tört meg a jég New Yorkban, ahol a Pittsburgh Penguins szerezte meg a vezetést. A harmadik játékrészben további két találatot szereztek a vendégek (Justin Brazeau két góllal zárta a mérkőzést), míg a kapuban a lett Arturs Silovs 25 védést bemutatva nullázta le a Rangers támadójátékát, így a Penguins ünnepelhetett a meccs végén.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Los Angeles Kings a duplázó cseh légiós, Martin Necas vezérletével aratott magabiztos győzelmet a Colorado Avalanche vendégeként.

NHL
ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Chicago Blackhawks 3–2
New York Rangers–Pittsburgh Penguins 0–3
Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 1–4
 

 

