A címvédő Florida Panthers győzelmével indult az NHL új évada

A címvédő Florida Panthers döcögősen indított a Chicago Blackhawks elleni idénynyitón, mivel már az első harmadban hátrányba került – igaz, még a harmad vége előtt sikerült a fordítás. A második játékrészben Teuvo Teräväinen révén egyenlítettek a vendégek, de Jesper Boqvist harmadik harmadbeli találata a kezdeményezőbb, több lövést vállaló Panthers sikerét jelentette.

Az első harmad legvégén tört meg a jég New Yorkban, ahol a Pittsburgh Penguins szerezte meg a vezetést. A harmadik játékrészben további két találatot szereztek a vendégek (Justin Brazeau két góllal zárta a mérkőzést), míg a kapuban a lett Arturs Silovs 25 védést bemutatva nullázta le a Rangers támadójátékát, így a Penguins ünnepelhetett a meccs végén.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Los Angeles Kings a duplázó cseh légiós, Martin Necas vezérletével aratott magabiztos győzelmet a Colorado Avalanche vendégeként.

NHL

ALAPSZAKASZ

Florida Panthers–Chicago Blackhawks 3–2

New York Rangers–Pittsburgh Penguins 0–3

Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 1–4

