Szuper tie-breakben kaptak ki Babosék Vuhanban

2025.10.08. 11:11
Babos Tímea és Luisa Stefani (Fotó: Getty Images)
A szetthátrányt még sikerült eltüntetnie a Babos Tímea, Luisa Stefani párosnak Iva Jovic és Giuliana Olmos ellen, ám a rövidített döntő játszmát 10–7-re az amerikai, mexikói duó nyerte, így ők jutottak a negyeddöntőbe a vuhani WTA 1000-es tenisztornán.

A nyolcaddöntő jelentette a végállomást a 7. helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani kettősnek a vuhani WTA 1000-es tenisztorna páros versenyének nyolcaddöntőjében. Az első játszmában Babosék a legrosszabbkor, az amerikai, mexikói duó 5:4-es vezetésénél vesztették el másodszor az adogatásukat, így egyből szetthátrányba kerültek.

A második felvonás annál jobban sikerült honfitársnőnk és partnere számára, akik kétszer brékelve 6:2-vel harcolták ki a döntő rövidítést. A harmadik etapban a szervájukat magabiztosan hozó párosok között egyetlen minibrék döntött – 10–7-re Jovicék nyerték a szuper tie-breaket, így ők jutottak a negyeddöntőbe.

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN (3,65 millió dollár, kemény borítás)
PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Jovic, Olmos (amerikai, mexikói)–Babos, Stefani (magyar, brazil) 6:4, 2:6, 10–7

 

