„Ez a szuperereje” – Mikel Arteta a duplázó Viktor Gyökerest dicsérte

2025.08.24. 10:01
Viktor Gyökeres duplázott a második Premier League-bajnokiján (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az Arsenal 5–0-ra kiütötte a Leeds Unitedet az Emirates Stadionban az angol labdarúgó Premier League 2. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A meccsen duplázott a londoniak nyári szerzeménye, Viktor Gyökeres, akiről Mikel Arteta vezetőedző is elismerően szólt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

  

Nem indult egyszerűen Gyökeres Viktor karrierje az Arsenalnál, hiszen a szurkolók szemében régóta hiányzó láncszemként, amolyan megváltóként érkezett, akitől gólok tömkelegét várják, holott játékstílusa nem olyan könnyen beilleszthető ebbe a Mikel Arteta-csapatba, miközben még össze is kellene szoknia a többiekkel. 

No, erre jött a Manchester United elleni, egyébként 1–0-ra megnyert első fordulós rangadó, ahol Gyökeres alaposan adós maradt a jó teljesítménnyel. Sok zrika érte őt a közösségi médiában a múlt héten, erre most a pályán két góllal reagált – egy fantasztikus szólóval és egy belőtt tizenegyessel. 

„Tiszta sor, hogy Viktor Gyökeres elképesztően veszélyes játékos. Amit az első gólnál láttunk, az a szuperereje. Olyan helyzetekbe kell hoznunk, mint annál a találatnál, hogy legyen előtte elég terület, mert akkor valami biztosan történni fog” – dicsérte Arteta az új kilencesét. 

A baszk tréner Martin Ödegaard és Bukayo Saka sérülésére, lecserélésére is reagált. 

„Martin a vállában érzett fájdalmat a földre érkezésnél. Ami Bukayót illeti, neki a combjával voltak gondok, de nem azzal, amely miatt sok időt kihagyott a múlt idényben. Sprintelés közben érezte, hogy baj van, ami sosem jó jel. Beszélnünk kell az orvosokkal, várjunk egyelőre...” – mondta csalódottan Arteta.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Arsenal–Leeds United 5–0 (J. Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E.

 

