Edzőváltás az NB III egyik sereghajtójánál

A klub hangsúlyozta, hogy Apró Attila személyében olyan tréner érkezik Hatvanba, aki a nemzetközi futball közegében bizonyított, és aki az MTK pre-akadémiájának szakmai tanácsadójaként dolgozott egészen mostanáig. Apró az elmúlt 25 évben négy ország futballjába nyert mély betekintést, köztük közel három évet Hollandiában töltött, ahol első kézből tapasztalhatta meg a holland futball amatőr bázisának működését, utánpótlását és profi világát is.

A bejelentésben kitérnek arra, hogy Apró Attila pályafutása Szerbiában indult, ahol saját focisulit alapított, később részt vett a Nyers István Akadémia megalapításában, és vezette a Délvidék-válogatottat, továbbá könyvet is írt – 2017-ben jelent meg a témában szakmai könyve Az intelligens ragadozó címmel, amely nagy figyelmet kapott a hazai futballszakírók és edzők körében.

Zoran Szpisljak három és fél éven át irányította a hatvaniakat, s mindhárom idényben elérte a célt, a bennmaradást – a most futó idényben, az őszi szezon után azonban 7 ponttal az utolsó helyen áll a gárda. Viszont nincs kizárva, hogy a rutinos szakember más szerepkörben marad a hatvaniak kötelékében, ahol egy futballiskolát terveznek megvalósítani a jövőben.