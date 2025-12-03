Erődemonstrációval kezdtek a mieink a székelyudvarhelyi teqball-világbajnokságon

A teqball történetének új fejezetét írják ezekben a napokban Székelyudvarhelyen, amely első alkalommal ad otthont a sportág világbajnokságának. A rangos eseményen öt kategóriában összesen 165 sportoló versenyez 41 nemzet képviseletében, a döntőket pedig december 7-én rendezik. A csoportkörök és a kieséses szakasz határozza meg, kik juthatnak el a vasárnapi finálékig.

A magyar válogatott számára jól indult a vb első napja: mindkét egyéni induló, Csábi Milán és Izsák Anna csoportelsőként kvalifikálta magát a pénteki folytatásra.

A férfiaknál a felnőtt-vb-n újoncnak számító Csábi négy mérkőzést játszott le az E-csoportban, valamennyit két játszmában nyerte meg. A német, a thaiföldi és a spanyol ellenfelével szemben stabil játékkal érvényesítette fölényét, míg a kuvaiti versenyző elleni találkozó játék nélkül hozta meg a győzelmet a magyar sportolónak.

A nőknél a korábbi világbajnok Izsák Anna két kőkemény találkozót húzott be, és szintén csoportelsőként jutott tovább. Az amerikai Kaufmann ellen magabiztosan kezdett, a japán Szakamotóval vívott rangadó pedig igazi hullámvasút volt: Izsák ugyan elveszítette az első játszmát, ám a folytatásban ritmust váltott, és nagy csatában fordítva biztosította helyét a nyolcaddöntőben.

Csütörtökön a férfi és női párosok küzdelmeivel folytatódik a világbajnokság. A 2023-as világbajnok Bányik Csaba–Katz Balázs duó ismét aranyéremért száll harcba, a fiúkra bolgár, portugál és francia ellenfelek várnak. A nőknél a rutinos Péchy Petra–Vicsek Nóra páros lép asztalhoz, amely spanyol, iraki és szlovák kettősökkel találkozik a csoportmeccsek során.

TEQBALL

8. világbajnokság, Székelyudvarhely

Férfi egyéni, E-csoport

Csábi Milán–Maximilian Hunfeld (német) 2–0 (12–5, 12–4)

Csábi Milán–Basel Ahmad Haszan (kuvaiti) 2–0, játék nélkül

Csábi Milán–Uthen Kukheaw (thaiföldi) 2–0 (12–5, 12–9)

Csábi Milán–Ivan Álvarez López (spanyol) 2–0 (12–3, 12–3)

Női egyéni, D-csoport

Izsák Anna–Kindall Kaufmann (amerikai) 2–0 (12–3, 12–11)

Izsák Anna–Szakamoto Juina (japán) 2–1 (8–12, 12–8, 12–7)