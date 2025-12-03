Nobel-díjas író szülővárosában rajtol a Magyar körverseny jövőre

Visszatér a viharsarokba a Tour de Hongrie 2026-ban, a szervezők ugyanis bejelentették, hogy 2005 után ismét Békés vármegyébe látogat a körverseny. Jövő május 12-én a gyulai vár középkori gótikus épülete előtt mutatkoznak be a csapatok, másnap onnan indul útjára az ötszakaszos viadal. A TdH útvonalának kijelölése során fontos szempontot jelent a turisztika, Gyula pedig kiemelt szerepet tölt be, vára és a helyi kolbász mellett termálvize is messze földön híres, és ebben a városban született az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László is.

„Rendkívüli megtiszteltetés nekünk, hogy ennek a világszerte számontartott sportrendezvénynek a szervezői Gyulát választották a jövő évi nagyrajt helyszínéül. Alig várjuk, hogy megmutathassuk a közvetítést néző millióknak városunk szépségét, és azt, hogy Gyula nagyszerű hely a kerékpározásra, s nem csak a versenyzőknek” – fogalmazott Görgényi Ernő, a város polgármestere.

„Régi tartozásunkat rójuk le jövőre azzal, hogy a Tour de Hongrie visszatér Békés vármegyébe. Kétezerkettő és kétezeröt között rendszeres vendégek voltunk a Viharsarokban, de az utóbbi években a verseny elkerülte a régiót. Most egy gyönyörű városban, méltó helyszínen mutatkozhat be a nagyközönség előtt a mezőny” – tette hozzá Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője.

A 47. Magyar kerékpáros-körversenyt 2026. május 13. és 17. között rendezik meg, a ProSeries-kategóriás viadal útvonalát jövő februárban mutatják be. Idén az ecuadori Harold Martín López diadalmaskodott összetettben, a legjobb magyar a hetedik helyen záró Feldhoffer Bálint lett, ilyen előkelő pozícióban Valter Attila 2020-as sikere óta nem végzett magyar kerékpáros.