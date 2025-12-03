Kovács István a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületében
A HMSE 19 tagja mellé immár beiktatták a huszadikat is: az amatőrként és profiként is minden létező címet elnyerő ökölvívó, Kovács István került be az illusztris társaságba. (A korábbi tag, Helsinki és Melbourne ötszörös olimpiai aranyérmes tornásza, Keleti Ágnes az idén január 2-án hunyt el.) Kokó megválasztása május óta nyílt titok, és a tavasz végi közgyűlésen kapott újabb öt évre mandátumot az egyesület elnöke, a kétszeres párbajtőrvívó olimpiai bajnok, Nagy Tímea is.
„Jó döntést, hoztunk, Kokó! A létező legjobb értelemben véve celeb vagy, aki hitet tesz amellett, hogy milyen fontos a sport. És mostantól hivatalosan halhatatlan is, ne feledd, Keleti Ági néni is majdnem 104 évig élt. Egyhangúlag döntöttünk melletted, érezd itthon magad, Isten hozott a klubban!” – mondta laudációjában Schmitt Pál korábbi köztársasági és MOB-elnök, egyesületi tag, a Nemzet Sportolója.
„Nekem nem a munkám, nem a hivatásom, hanem az életem lett a sport, és még idő kell ahhoz, hogy feldolgozzam, milyen legendák közé kerültem. Ez a tagság életre szóló felelősség, a küldetésünk pedig az, hogy hidat építsünk a múlt nagyságai és a jövő reménységei között” – nyugtázta az elismerést a tavaly november óta a Magyar Ökölvívók Szövetségét elnöklő Kovács István.
Az 1991 februárjában még Legendák, majd Halhatatlanok Klubja néven megalakult egyesület a magyar sportélet kiemelkedő egyéniségeit tömöríti. Azokat választják be, akik a sportban nyújtott teljesítményük mellett példamutató emberi és közösségi szerepvállalásukkal is maradandót alkottak. „Az egyesület egyik fő küldetése az értékközvetítés, valamint az ifjúság sport iránti elköteleződésének elősegítése” – fogalmazza meg hitvallását a HMSE. Amelynek tagjai közül heten egyben a Nemzet Sportolója címet is viselik.
|Darnyi Tamás, Dunai Antal, Egerszegi Krisztina, Fa Nándor, Faragó Tamás, Gyulay Zsolt, Hegedüs Csaba, Jónyer István, Kamuti Jenő, Kásás Tamás, Kovács István, Kovács Katalin, Kőbán Rita, Magyar Zoltán, Nagy Tímea (elnök), Polgár Judit, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Török Ferenc és Vaskuti István.