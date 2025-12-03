Kovács István a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületében



A HMSE 19 tagja mellé immár beiktatták a huszadikat is: az amatőrként és profiként is minden létező címet elnyerő ökölvívó, Kovács István került be az illusztris társaságba. (A korábbi tag, Helsinki és Melbourne ötszörös olimpiai aranyérmes tornásza, Keleti Ágnes az idén január 2-án hunyt el.) Kokó megválasztása május óta nyílt titok, és a tavasz végi közgyűlésen kapott újabb öt évre mandátumot az egyesület elnöke, a kétszeres párbajtőrvívó olimpiai bajnok, Nagy Tímea is.

„Jó döntést, hoztunk, Kokó! A létező legjobb értelemben véve celeb vagy, aki hitet tesz amellett, hogy milyen fontos a sport. És mostantól hivatalosan halhatatlan is, ne feledd, Keleti Ági néni is majdnem 104 évig élt. Egyhangúlag döntöttünk melletted, érezd itthon magad, Isten hozott a klubban!” – mondta laudációjában Schmitt Pál korábbi köztársasági és MOB-elnök, egyesületi tag, a Nemzet Sportolója.