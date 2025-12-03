Nemzeti Sportrádió

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Rotterdam
2025.12.03. 20:39
Vámos Petra szoros állásnál vállalt főszerepet (Fotó: Árvai Károly)
Vámos Petra női kézilabda női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
A magyar női kézilabda-válogatott 34–29-re legyőzte Romániát a világbajnoki középdöntő I. csoportjának szerdai mérkőzésén Rotterdamban. A találkozó után az öt góllal, három gólpasszal és két fontos labdaszerzéssel záró Vámos Petra értékelte a látottakat.

 

A meccs nagy részében jól játszottunk. Elégedettek lehetünk a látottakkal?
Igen. Nagyon elégedettek lehetünk. A fő célunk a győzelem volt, ez volt az első igazi erőpróba, ami megmutatta, hogy hol tartunk pontosan. Büszke vagyok a lányokra, mert rengeteget melóztunk, küzdelmes meccs volt, az utolsó percekben is ott voltak a nyakunkon. Mindig volt valaki, aki át tudta lendíteni a csapatot, a végén Keti volt ez a valaki. Nagyot léptünk előre a céljaink felé, de nagyot léptünk előre csapatként is.

Melyek voltak a románok védekezésének gyenge pontjai?
A dán–román mérkőzés felvételeiből készültünk fel rájuk. A hármasaik környékén szerettük volna megnyitni a védőfalukat, láttuk, hogy Tóvizi Petra elmozgásaiból lehetnek helyek, ezen felül az egyes és a kettes védőik közötti betörésekből igyekeztünk gólokat szerezni. Mindez jól is működött, az első félidőben néhány ziccert kihagytunk, de mindent, amit megbeszéltünk, alapvetően működött.

Jelentett-e extra motivációt, hogy Romániával játszottak?
Minden magyar embernek kicsit fontosabb egy ilyen mérkőzés, mint az összes többi. Ezt belül mi is éreztük, de ami igazán motivált minket, hogy ez már egy középdöntő.

Két ponttal közelebb járunk a középdöntőhöz – önökben is megvan az érzés, hogy fél lábbal már a negyeddöntőben vagyunk?
Egyelőre nem tekintünk ennyire előre, olyan napi és meccsrutinunk van, hogy az ember ezt nem tudja megengedni magának és nem is szabad. Egy más szempontból nehéz mérkőzés következik Japán ellen, kicsit más arcunkat kell elővennünk támadásban és védekezésben is.

Mennyire lesz veszélyes ellenfél a japán válogatott?
Veszélyesnek biztos, hogy veszélyes, már csak azért is, mert kicsit szokatlan kézilabdát játszik. Játékosai sokat egy az egyeznek és kettő a kettőznek. Ha csak a tavalyi olimpiai selejtezőtornára visszagondolunk, rengeteg begyakorolt játékuk van. Akkor elég jól fel tudtunk készülni belőle, de most sem szabad lebecsülni!

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 34–29 (18–16)
Rotterdam, 550 néző. Vezette: Jovandics, Szekulics (szerbek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 3, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 5, KUCZORA 4, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 1, Faragó Lea 1, Bordás R. 1, Kovács Anett, Hársfalvi 1, ALBEK 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
ROMÁNIA: Dumanska – Seraficeanu 2, Rosu 4, OSTASE 5, Skrobic, BOICIUC 4, Dumitrascu 1. Csere: CURMENT (kapus), Laslo, GROZAV 7 (3), Vasiliu, Mihai 3, Popa 1, Necula, El-Gaoui 1, Kerekes 1. Szövetségi kapitány: Ovidiu Mihai Mihaila
Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–5. 15. p.: 10–5. 20. p.: 13–7. 22. p.: 13–11. 27. p.: 17–13. 37. p.: 20–19. 45. p.: 25–22. 53. p.: 29–24. 57. p.: 30–28
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

 

