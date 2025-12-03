Fölényes dunaújvárosi győzelem a női vízilabda ob I alapszakaszának végén

NŐI VÍZILABDA OB I

Alapszakasz, 9. forduló

Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 17–4 (5–1, 3–1, 4–2, 5–0)

G: Borsi 6, Garda 4, Mahieu, Sümegi 2-2, Kacimpiri, Pál R., Szabó N., ill. Bódi, Botka, Cuk, Mihály K.

Rájátszás a felsőházba jutásért

GYVSE-Uni Győr–III. Kerületi TVE 12–9 (5–2, 2–3, 2–2, 3–2)

Az alapszakasz végeredménye: 1. FTC 27 pont, 2. UVSE 24, 3. BVSC 19, 4. Dunaújváros 18, 5. Eger 17, 6. III. Kerület 9, 7. Győr 9, 8. Szeged 6, 9. Szentes 6, 10. KSI 0

A hatodik helyről az egymás elleni eredmények (16–10, 9–12) döntöttek. Az első hat helyezett a felsőházba jutott.