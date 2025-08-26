„Csak energiát akartam vinni a játékba”– Anthony Gordon elnézést kért a piros lapja után

Nemzeti Sportrádió

2025.08.26.
Anthony Gordon elnézést kért durva belépője után
Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool hétfő este 3–2-re nyert a Newcastle United otthonában. A mérkőzés első félidejének hajrájában piros lapot kapó Anthony Gordon a közösségi médiában kért elnézést.

„Őszintén szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól és a szurkolóktól. Csak energiát akartam vinni a játékba, és rosszul időzítettem a szerelést”– kezdte üzenetét Instagram-oldalán Anthony Gordon.

Mint ismert, a Newcastle játékosa az első félidő hosszabbításában Virgil van Dijknek, a Liverpool csapatkapitányának lépett oda. A becsúszásért először sárga lapot, majd a videóbíró közbeavatkozása után pirosat kapott. „Szeretnék bocsánatot kérni Virgiltől is. Sohasem állt szándékomban így szerelni valakit, beszéltünk az eset után, és ő is tudja ezt.”

„Ennél is fontosabb, hogy nagyon büszke vagyok a pályán töltött időre és arra, ahogy hétfő este játszottunk. A ti hangulatotok teszi különlegessé a St James’ Parkot. Imádom mindazt, amit klubként képviselünk, most még jobban, mint valaha. Visszatérek és jobb leszek, ahogy minden eddigi kudarc után is. Hamarosan találkozunk!” – zárta üzenetét Gordon.

 
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1) 
Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

