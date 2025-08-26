Thierry Henry is Szoboszlait csodálja: „Nem kell hozzáérned a labdához, hogy tied legyen a gólpassz”

Igazán emlékezetes marad a Newcastle United–Liverpool találkozó a 16 éves Rio Ngumoha győztes góljáról, amihez Szoboszlai Dominik nagyszerű megoldása is kellett: a magyar játékos Mohamed Szalah középre tett labdáját kivételes érzékkel lépte át, ezzel szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozva ifjú társát.

Szoboszlai megmozdulásán a Sky Sports két szakértője, Thierry Henry és Jamie Carragher is csak ámult, előbbi így fogalmazott az összecsapást követően:

Nem kell hozzáérned a labdához, hogy tied legyen a gólpassz.

Carragher, bár Szalahot is megdicsérte, szintén úgy véli, hogy az igazi elismerés Szoboszlait illeti a gólszerzőn kívül.