Thierry Henry is Szoboszlait csodálja: „Nem kell hozzáérned a labdához, hogy tied legyen a gólpassz”

2025.08.26. 09:10
Erről a jelenetsorról még sokáig fognak beszélni... (Fotó: Premier League)
Bár papíron nem Szoboszlai Dominik nevéhez fűződik a gólpassz, a magyar válogatott csapatkapitánya zseniális megoldással segítette három ponthoz a Liverpoolt a Newcastle United otthonában. Ebben Thierry Henry és Jamie Carragher is egyetértett.

Igazán emlékezetes marad a Newcastle United–Liverpool találkozó a 16 éves Rio Ngumoha győztes góljáról, amihez Szoboszlai Dominik nagyszerű megoldása is kellett: a magyar játékos Mohamed Szalah középre tett labdáját kivételes érzékkel lépte át, ezzel szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozva ifjú társát.

Szoboszlai megmozdulásán a Sky Sports két szakértője, Thierry Henry és Jamie Carragher is csak ámult, előbbi így fogalmazott az összecsapást követően:

Nem kell hozzáérned a labdához, hogy tied legyen a gólpassz.

Carragher, bár Szalahot is megdicsérte, szintén úgy véli, hogy az igazi elismerés Szoboszlait illeti a gólszerzőn kívül.

Angol labdarúgás
2 órája

A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Newcastle ellen

Az átlépős mozdulatán kívül a játékával és a statisztikájával is rászolgált az elismerésre a magyar válogatott csapatkapitánya.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1) 
Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)
Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

 

Ezek is érdekelhetik