Solskjaer helyett egy másik legendáját nevezné ki a Man. United – sajtóhír

A klubhoz közel álló források szerint előrehaladott tárgyalások zajlanak a 44 éves Michael Carrickkel, aki korábban már rövid ideig irányította a csapatot Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztését követően. Akkor három mérkőzésen ült az MU kispadján, mérlege két győzelem és egy döntetlen volt, mielőtt Ralf Rangnick átvette a szerepet.

A Manchester United január 5-én menesztette Rúben Amorimot, aki 14 hónapot töltött a poszton. A portugál szakember távozása után ideiglenesen Darren Fletcher felelt az első csapatért, ám az FA-kupa harmadik fordulójában, a Brightontól elszenvedett vereség nagy valószínűséggel az utolsó mérkőzése volt. Fletcher korábban döntetlent ért el a bajnokságban a Burnley otthonában.