Solskjaer helyett egy másik legendáját nevezné ki a Man. United – sajtóhír

2026.01.12. 10:53
Ole Gunnar Solskjaer (balra) nyitott volt a visszatérésre, de egykori segítőjére eshet a választás (Fotó: Getty Images)
Michael Carrick neve vetődött fel első számú jelöltként a Manchester United ideiglenes vezetőedzői posztjára Rúben Amorim menesztése után. A klubvezetőség szeretné mielőbb kinevezni az új menedzsert, hogy a csapat már szerdán új szakmai irányítással térjen vissza az edzésekhez – tudta meg a BBC.

A klubhoz közel álló források szerint előrehaladott tárgyalások zajlanak a 44 éves Michael Carrickkel, aki korábban már rövid ideig irányította a csapatot Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztését követően. Akkor három mérkőzésen ült az MU kispadján, mérlege két győzelem és egy döntetlen volt, mielőtt Ralf Rangnick átvette a szerepet.

A Manchester United január 5-én menesztette Rúben Amorimot, aki 14 hónapot töltött a poszton. A portugál szakember távozása után ideiglenesen Darren Fletcher felelt az első csapatért, ám az FA-kupa harmadik fordulójában, a Brightontól elszenvedett vereség nagy valószínűséggel az utolsó mérkőzése volt. Fletcher korábban döntetlent ért el a bajnokságban a Burnley otthonában.

Angol labdarúgás
16 órája

Az MU kikapott a Brightontól, az FA-kupából is kiesett

A Manchester United legendás menedzsere, Sir Alex Ferguson szeme láttára művel olyat a csapat, amit 45 éve nem...

A háttérben Ole Gunnar Solskjaerrel is történtek egyeztetések: a norvég edző szombaton személyesen tárgyalt a klubbal egy esetleges visszatérésről, ám tapasztalata ellenére jelenleg Carrick számít a favoritnak.

A Wallsendben született Carrick játékosként 2006 és 2018 között 464 tétmérkőzésen lépett pályára a Manchester United színeiben, miután Sir Alex Ferguson a Tottenham Hotspurtől szerződtette. Edzői pályafutása eddig leginkább a Middlesbrough-hoz kötődik, amelynél két és fél évet töltött, és a 2022–23-as idényben a Championship rájátszásáig vezette a csapatot. Tavaly júniusban bocsátották el, miután két egymást követő idényben sem jutottak a legjobb hat közé.

2018-as visszavonulása után Carrick azonnal bekerült José Mourinho szakmai stábjába az Old Traffordon, majd a portugál edző távozását követően Solskjaer teljes, 168 mérkőzéses regnálása alatt is a klubnál dolgozott.

