Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte meg az angol Szuperkupát

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)

Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – 11-esekkel 3–2

London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh

CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (A. Mac Allister, 71.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Régen előzött meg ekkora várakozás Magyarországon egy külföldi klubmérkőzést, soha korábban nem szerepelt ugyanis két magyar játékos egy élvonalbeli angol csapat színeiben olyan találkozón, amelyen jelentős trófeáért szálltak harcba a felek. Márpedig a 2025–2026-os angliai idénynyitón, a hagyományos Community Shielden a bajnok Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott a kezdőben az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen.

A lényegen az sem változtat, hogy Szoboszlai már régóta meghatározó láncszeme a Liverpoolnak, és most szűrőként kapott lehetőséget, miközben a poszt eredeti birtokosa – az argentin világbajnok Alexis Mac Allister – még nincs tökéletes, bevethető állapotban a több hónapos sérülését követően. Kerkez ugyanakkor eleve a kezdőbe érkezett a nyáron a Bournemouth-tól, a bal oldali szárnyvédő pozíciójában pedig csak a veterán, és nála jóval lassúbb Andrew Robertson az igazi konkurencia.

A 4–2–3–1-es felállásban kezdő Liverpoolból igazából egy név hiányzott, Ryan Gravenberché, de mint Arne Slot menedzser elmondta, a védekező középpályásnak előző este gyermeke született, így érthető módon elengedte a mérkőzésről. Igaz, így pont a csapat egyik tavalyi erőssége, a két szűrő változott a meccsre, hiszen Szoboszlai mellé Curtis Jones került be – persze ettől még nem lett kevésbé félelmetes a „vörösök” gépezete. Az összes többi sor az idényre tervezett legerősebb összeállításában kezdett: a kaput Alisson védte, Kerkez felfutó védő társa a jobb szélen Jeremie Frimpong volt, a két belső bekk pedig Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté. A középpálya támadószekciójában a bal oldalon Cody Gakpo, középen Florian Wirtz, a jobb szélen pedig Mohamed Szalah játszott, míg az előretolt ék az újonnan érkező Hugo Ekitiké volt.

A francia csatár nem is késlekedett az első villanásával: még öt perc sem telt el, amikor a Wirtztől kapott labdát megtolta a tizenhatos vonala mentén, majd két védő között, jobbal, laposan kilőtte a bal alsó sarkot. Csakhogy hiába forrázta le ellenfelét a gyors góllal a Liverpool, a Palace nem szeppent meg, és ugyanúgy ment előre, mintha mi sem történt volna, igaz, hamar kiderült, hogy Wirtz révén életveszélyes kontrákra kell számítani a bajnokcsapattól. Végül a londoniak erőfeszítését koronázta siker: a 13. percben Jean-Philippe Mateta, amikor már csak Alissonnal állt szemben, a kapusba vezette a labdát, ám azt Ismaila Sarr begyűjtötte és ismét kapura tört, őt viszont – kicsit feleslegesen – Van Dijk buktatta a tizenhatoson belül, a jogos tizenegyest pedig Mateta értékesítette.

Mielőtt belelkesedhetett volna a londoni gárda, jött a hideg zuhany, egy finoman szólva is szerencsés Liverpool-gól. Szoboszlai adott szenzációs keresztpasszt Frimpongnak, aki a tizenhatos jobb széléről centerezni akart, de a labda lecsúszott a lábáról, és Dean Hendersont is meglepve a hálóba hullott.

Sorsszerű vagy sem, a mérkőzés órája 20 perc 20 másodpercet mutatott, amikor a labda elhagyta Frimpong lábát, a Liverpool-szurkolók pedig szinte nem is a holland légióst, hanem a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt, a csapat húszas számú mezét viselő Diogo Jotát kezdték ünnepelni. A portugál játékosról természetesen a meccs előtt is megemlékeztek egyperces gyászszünettel.

A második Liverpool-gól egyébként jobban megfogta a Crystal Palace-t, mint az első, ráadásul a londoniakat edző Oliver Glasnernek már félórányi játék után le kellett cserélnie a megsérülő Kamada Daicsit, a szünetig pedig már nem is teremtett igazi veszélyt a FA-kupa-győztes a Liverpool kapujánál.

A második félidőt Ekitiké majdnem úgy nyitotta, mint az elsőt, de Kerkez Milos beadását követően (talán leshelyzetben) bőven a jobboldali kapufa mellé fejelt egészen közelről. Pár perccel később, szintén ígéretes helyzetben a lelátóra száműzte a labdát a francia. A Palace-nak némi időbe tellett, mire felvette azt a fordulatszámot, amivel el tudott jutni Alisson kapujáig, de így is közel húsz percet kellett várni a brazil kapus első védésére – ekkor Eberechi Eze a rövid sarkot vette célba közelről.

A viszonylag lassan csordogáló meccsbe Slot nyúlt bele először: Vataru Endót hozta be Curtis Jones helyére, Mac Allister pedig Ekitikét váltotta. Ehhez képest előbb jött a Palace egyenlítő gólja – a remek ütemben kiugró Ismaila Sarr lőtt a kapuba –, majd a bíró jóakarata mentette meg a Liverpoolt egy tizenegyestől, a pár perce pályán lévő Mac Allister ugyanis kezezett a tizenhatoson belül. A hajrára fordulva Kerkez gólpasszal felérő átadással hozta helyzetbe Szalahot, akinek azonban nem tudott élni a lehetőséggel. Slot ezt követően lehozta a magyar balhátvédet, így ő már nem lehetett ott a tizenegyeseknél, a kilencven perc ugyanis nem hozott újabb gólt (2–2).

A tizenegyespárbaj aztán szinte izgalmasabban alakult, mint maga a meccs, a Liverpoolból ugyanis csak Gakpo és Szoboszlai tudta értékesíteni a sajátját, míg Szalah, Mac Allister és Harvey Elliott is rontott. A Palace sem állt a helyzet magaslatán, az első négy sorozatban Eberechi Eze és Borna Sosa hibázott, míg Mateta és Sarr a kapuba talált, így az ötödik pár utolsó rúgója, Justin Devenny lövése döntött – a kupagyőztes javára.

Jóllehet két magyar magyar szállhatott harcba egy angol nagycsapat színeiben egy jelentős kupáért, a sikerre egy ideig még várni kell. 11-esekkel 3–2