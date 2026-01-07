Nemzeti Sportrádió

A 11 perces gólcsend is belefért, az Óvár legyőzte és megelőzte az SZKKA-t a női kézi NB I-ben

2026.01.07. 19:51
Pődör Rebeka 10 gólja ellenére kikapott a Szombathely (Fotó: Szombathelyi Női Kézilabda/Facebook)
A női kézilabda NB I 10. fordulójában a Mosonmagyaróvár 31–29-re legyőzte a Szombathelyt.

Az első félidőben többször is öt góllal vezetett a Mosonmagyaróvár, a szünetre pedig háromgólos előnnyel mehetett. A fordulás után hamar elhúztak 22–15-re a hazaiak, akik a 49. percben kilenccel is vezettek. Ekkor azonban megtört a vendéglátó lendülete, a Szombathely egy 7–0-s rohammal felzárkózott. Ám már csak másfél perc volt hátra, az óváriak pedig megtörték 11 percen át tartó gólcsendjüket, így megnyerték az összecsapást, amivel meg is előzték riválisukat a tabellán.

A mezőny legeredményesebb játékosa az SZKKA irányítója, Pődör Rebeka volt 10 góllal, aki 84 találatával vezeti az NB I góllövőlistáját. 31–29

NŐI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA 31–29 (18–15)
Részletes jegyzőkönyv később.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK ÉS PROGRAM
Vasárnap játszották
Ferencvárosi TC–Dunaújvárosi KKA 33–13
Hétfőn játszották
Debreceni VSC–Vác 35–24
Kedden játszották
Győri ETO–Esztergom 30–20
Szombaton játsszák
16.30: Fehérvár–Budaörs
18.00: Kozármisleny–Vasas
18.00: Kisvárda–NEKA

    
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Győr1010349–224+12520
  2. Debrecen1010334–224+11020
  3. FTC1091338–231+10718
  4. Esztergom10613312–284+2813
  5. Székesfehérvár963239–224+1512
  6. Vác10514293–280+1311
  7. Mosonmagyaróvár10415266–257+99
  8. Szombathely10325280–323–438
  9. Kisvárda936232–268–366
10. Budaörs9225227–269–426
11. Vasas9216238–287–495
12. NEKA927225–281–564
13. Dunaújváros1028241–317–762
14. Kozármisleny99206–311–1050

 

 

Ezek is érdekelhetik