A 11 perces gólcsend is belefért, az Óvár legyőzte és megelőzte az SZKKA-t a női kézi NB I-ben

Az első félidőben többször is öt góllal vezetett a Mosonmagyaróvár, a szünetre pedig háromgólos előnnyel mehetett. A fordulás után hamar elhúztak 22–15-re a hazaiak, akik a 49. percben kilenccel is vezettek. Ekkor azonban megtört a vendéglátó lendülete, a Szombathely egy 7–0-s rohammal felzárkózott. Ám már csak másfél perc volt hátra, az óváriak pedig megtörték 11 percen át tartó gólcsendjüket, így megnyerték az összecsapást, amivel meg is előzték riválisukat a tabellán.

A mezőny legeredményesebb játékosa az SZKKA irányítója, Pődör Rebeka volt 10 góllal, aki 84 találatával vezeti az NB I góllövőlistáját. 31–29

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA 31–29 (18–15)

Részletes jegyzőkönyv később.

