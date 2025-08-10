„Össze kell kapnia a brigádnak magát” – Szoboszlai a Crystal Palace elleni vereség után

„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik az ember, vagy milyen szépen hozza ki a labdát, nem számít. A végeredmény számít, sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből a meccsből. A Crystal Palace a PL elmúlt idényében 12. lett, és megnehezítette a dolgunkat, sőt megvert minket. Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát” – értékelt az elvesztett mérkőzés után Baumstark Tibornak Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően két nyáron érkező honfitársáról, Pécsi Árminról és Kerkez Milosról beszélt:

Figyelek rájuk, és amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus. Próbálok ott lenni nekik, ha szükségük van rám, de profik mindketten, úgyhogy megoldják szerintem.

„Nemcsak Milossal, hanem mindenkivel jó a viszonyom, a pályán és azon kívül is. Lehet látni, ki az, aki megérti a másikat még egy fokkal jobban is. A másik oldal is egyben van Móval és Jeremie-vel. Meg kell ismerni még egymást, mert sok az új játékosunk elől meg a két szélen, de a négy hét, meg ez, ami most jön, elég lesz” – vélte Szoboszlai.