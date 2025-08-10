„Össze kell kapnia a brigádnak magát” – Szoboszlai a Crystal Palace elleni vereség után

„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik az ember, vagy milyen szépen hozza ki a labdát, nem számít. A végeredmény számít, sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből a meccsből. A Crystal Palace a PL elmúlt idényében 12. lett, és megnehezítette a dolgunkat, sőt megvert minket. Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát” – értékelt az elvesztett mérkőzés után Baumstark Tibornak Szoboszlai Dominik.
A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően két nyáron érkező honfitársáról, Pécsi Árminról és Kerkez Milosról beszélt:
Figyelek rájuk, és amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus. Próbálok ott lenni nekik, ha szükségük van rám, de profik mindketten, úgyhogy megoldják szerintem.
„Nemcsak Milossal, hanem mindenkivel jó a viszonyom, a pályán és azon kívül is. Lehet látni, ki az, aki megérti a másikat még egy fokkal jobban is. A másik oldal is egyben van Móval és Jeremie-vel. Meg kell ismerni még egymást, mert sok az új játékosunk elől meg a két szélen, de a négy hét, meg ez, ami most jön, elég lesz” – vélte Szoboszlai.
Az egyik új érkező, Jeremie Frimpong éles szögből szerzett gólt. Az eset hasonló volt Szoboszlai előző idényben szerzett találatához. „Az én Brighton elleni gólom szebb volt. Mondhattam volna azt is, hogy lövés, de őszinte voltam. Ez biztos, hogy beadás volt, de örülök, mert gólpasszt tudtam adni.”
Saját szerepkörét így látja Szoboszlai: „Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfele menni, vagy egy az egyekben megverni valakit, vagy akár lőni 30-on belül. Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon.”
Szoboszlainak nemrég megszületett az első gyermeke, az interjú végén az apaságról is nyilatkozott. „Az alvásomra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek, éjszaka leginkább ő van porondon, kivéve, ha szünnap van, akkor besegítek. Nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem akarok megsérülni, és oda kell tennem magam mindennap az edzésen, hogy hétvégén számoljanak velem. Szerintem jó csapatot alkotunk, ő éjszaka van, én meg nappal.”
ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – 11-esekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (A. Mac Allister, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)