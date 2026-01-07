Nyert a Kaposvár, kiesett a MÁV Előre

Az egyiknek sikerült, a másiknak nem. Persze, a férfiaknál bajnok MÁV Előrétől eleve irreális elvárás lett volna, hogy a lengyel Jastrzebski Wegiel ellen, a hazai 3:1-es vereséget követően kiharcolja a továbbjutást a CEV-kupa második fordulójába, úgy pedig pláne, hogy a fehérváriaktól decemberben két meghatározó légiósuk is távozott. Bár érkeztek új igazolások, ezen a mérkőzésen még csak az egyikük, a montenegrói Ivan Zvicer mutatkozhatott be.

Nem meglepő módon így sima lengyel siker és továbbjutás lett a vége.

Nem így a kaposvári lányok: ránézésre is nekik volt a legjobb esélyük a nemzetközi kupákban még állva maradt öt magyar csapat közül a győzelemre, s végül a cseh Olymp Praha ellen ezt realizálni is tudták egy 3:0-s sikerrel a Challenge-kupa második fordulójában. Csütörtökön aztán a Békéscsaba és a Nyíregyháza is pályára lép, a visszavágókat pedig a jövő héten játsszák.

RÖPLABDA

CEV-KUPA, FÉRFIAK. 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

JSW JASTRZEBSKI WEGIEL (lengyel)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (12, 17, 12)

Jastrzebie Zdroj, 2296 néző. V: Oravainen (finn), Guniava (grúz)

JASTRZEBSKI: Szerszen 6, Usowicz 6, KACZMAREK 13, GIERZOT 13, ZALESZCZYK 8, Toniutti 2. Csere: Jurczyk (liberó), Brehme 5, Kujundzsics 3, Tuaniga, Kufka 1, Staszewski 1, Kiersnowski 1. Edző: Andrzej Kowal

MÁV ELŐRE: ZVICER 12, Eke, Pesti 4, Kecskeméti 4, Luna Slaibe 3, Szabó V. Csere: Takács M. (liberó), Varga P. 3, Szentesi, Bandi, Péter A. 2, Ambrus. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:2, 6:3, 6:5, 14:6, 17:11, 22:12. 2. játszma: 5:1, 7:2, 8:5, 12:6, 13:10, 19:14, 24:17. 3. játszma: 7:2, 8:5, 13:6, 18:7, 24:11

Továbbjutott: a Jastrzebski, kettős győzelemmel (6:1-es szettarány)

CHALLENGE-KUPA, NŐK. 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–OLYMP PRAHA (cseh) 3:0 (14, 24, 21)

Kaposvár, 650 néző. V: Flouris (ciprusi), Gurguiatu (román)

KNRC: Szerényi 6, RICHTER 12, FEGYIK 10, GIORGI 16, Bagyinka 4, Rabelo 8. Csere: Guimaraes (liberó), Kalmár, Borhi, Johnson 2. Edző: Vincent Lacombe

OLYMP: Dvoracková 1, PRUSOVÁ 9, Drahodárová 3, Novotná 5, Hodanová 1, Doudová 2. Csere: Dostalová (liberó), Hrochová, Semanová 3, Pomrová 3, Mrazková 7. Edző: Lukas Micek

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 13:4, 13:9, 17:9, 17:12, 24:13. 2. játszma: 3:0, 4:5, 7:9, 9:12, 13:14, 18:17, 19:19, 23:20, 24:21. 3. játszma: 0:1, 4:2, 5:5, 13:6, 19:9, 23:12

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

Miskolci EAFC-Peka Bau–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–14, –19, –23)

Az állás: 1. Kaposvár 30 pont (30:0 szettarány, 10 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 30 (31:6, 12), 3. Pénzügyőr 28 (30:12, 12), 4. MÁV Előre 24 (24:0, 8), 5. Miskolc 19 (21:21, 12), 6. MAFC 18 (22:22, 12), 7. Debrecen 17 (19:23, 12), 8. TFSE 15 (19:24, 12), 9. Dág 13 (17:28, 12), 10. Szeged 12 (13:21, 11), 11. Kecskemét 8 (10:25, 10), 12. Szolnok 5 (10:29, 11), 13. Dunaújváros 0 (1:36, 12)