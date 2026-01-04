Már megint egy csalódás – így látták a Fulham elleni meccset a Liverpoolnál

„Ha egy egyre végződött volna a meccs, talán akkor is csalódott lennék, úgy, hogy a hosszabbításban vezetést szereztünk, aztán kaptunk egy gólt, és így lett kettő kettő az eredmény, bizony nagyon lehangoló. Hihetetlen gólt rúgtak. Egy egynél előre cseréltem, behoztam Chiesát, mert meg akartuk nyerni a meccset. Aztán vezettünk is kettő egyre, és ki kellett védekeznünk egy nagy bedobást. Behoztam Gomezt, mert ő nagyon jól fejel, de kicsiben végezték el, és elképesztő gólt rúgtak – mondta a lefújást követően Arne Slot. – Nem először fordul elő velünk az idényben, hogy az utolsó másodpercekben kapunk gólt. Nagyon sok pontot elszórtunk, ez rendkívül idegesítő, ahogy az is, hogy az ellenfél az első helyzetéből megint gólt szerzett. Aztán Alisson kijövetelénél a kapufára emelték a labdát, de egyébként azt hiszem, egész jó, hogy egy idegenbeli mérkőzésen szinte nincs helyzetük a hazaiaknak. Persze mi sem alakítottunk ki sok lehetőséget, de mielőtt vezettek, előttünk is adódott egy. Az egész idényben a szerencsére és a balszerencsére hagyatkozunk, ezen pedig javítanunk kell, el kell érnünk, hogy az utolsó pillanatban távoli lövésből kapott gólok miatt ne veszítsünk pontokat. Ezt igyekszünk megvalósítani, de eddig még nem sikerült. A második félidőben jobban tetszett a játékunk, szereztünk egy érvényes és két érvénytelen gólt, lőttünk kapufát – amikor ennyi támadót küldesz a pályára, ezt akarod látni. Azért jó lenne, ha egyszer végre az eredmény is jönne, de most sem jött, megint csak magunkat hibáztathatjuk.”

Slotnál talán a második liverpooli gólt jegyző Cody Gakpo volt csalódottabb, aki abban a tudatban ült le a cserepadra, hogy alighanem megnyerte csapatának a mérkőzést.

„Igen, úgy éreztem. Aztán abban a pillanatban, ahogy leültem a padra, gólt szereztek. Ez nagyon kiábrándító. Nagyot küzdöttünk a második félidőben, olykor domináltunk, és megpróbáltunk helyzeteket teremteni, hogy betaláljunk, a végén gólt rúgtam a kilencvenötödik percben, ők meg a kilencvenhetedikben – valljuk be, csodálatos találat volt. Ez óriási balszerencse – panaszkodott a holland támadó. – Az ilyen pillanatok benne vannak a játékban. Épp leültem a padra, úgyhogy nem láttam a gólt megelőző pillanatokat, csak azt, hogy a labda a felső sarokba vágódik. Ha elemezni akarjuk a meccset, mondhatjuk, hogy rúghattunk volna több gólt is, vagy védekezhettünk volna jobban az ő találataiknál. Végső soron úgy vélem, sokkal jobban kellene játszanunk. Voltak pillanatok, amikor megmutattuk, milyen jók vagyunk, de kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtanunk, és jobban kell futballoznunk. Középcsatárként mindig gólokkal akarod segíteni a csapatot, úgyhogy pozitívum, hogy betaláltam. De csapatsportról van szó, mi pedig nem nyertünk, úgyhogy csalódott vagyok.”

Társáéra rímel a Pool színeiben második bajnoki találkozóján betaláló Florian Wirtz értékelése is.

„Egyáltalán nem vagyok elégedett. Pontokra van szükségünk, és ma hármat akartunk szerezni – fogalmazott Wirtz. – Persze tudjuk, ebben a bajnokságban nincs könnyű mérkőzés. A játékunk intenzitása sokkal jobb volt a második félidőben, az elsőben nem helyeztünk rájuk elég nyomást. A gólomnál azt hittem, lesen vagyok, ezért nem ünnepeltem. Örülök, hogy betaláltam, de sokkal jobb lett volna, ha három pontot szerzünk. Az egyenlítő góljukról nincs mit mondani, hihetetlen volt, az ilyen lövések védhetetlenek. De bedobás után kaptuk, ezen bizony javítanunk kell. Most megint nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen egymás után kétszer ikszeltünk. Nekünk ez kevés, többet akarunk. Javulnunk kell, de ez egy folyamat, nem jön azonnal.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

FULHAM–LIVERPOOL FC 2–2 (1–0)

London, Craven Cottage. Vezette: Pawson

FULHAM: Leno – I. Diop, J. Andersen, Cuenca – Castagne, Sz. Lukics (Reed, 90+2.), Cairney (Berge, 74.), A. Robinson – H. Wilson (A. Traoré, 85.), Smith Rowe (Kevin, 74.) – R. Jiménez (Kusi-Asare, 85.). Menedzser: Marco Silva

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones (Chiesa, 85.) – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (J. Frimpong, 76.) – Gakpo (J. Gomez, 90+6.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: H. Wilson (17.), Reed (90+7.), ill. Wirtz (57.), Gakpo (90+4.)