A Sofascore szerint Kerkez és Szoboszlai voltak Alisson mögött a Liverpool legjobbjai

Szoboszlai Dominik teljesítményét előbbi portál 6-osra, míg utóbbi 5-ösre értékelte. „Az első félidőben rengeteg munkát végzett, és egy hosszú keresztpasszal megtalálta Frimpongot, aki megszerezte a második liverpooli gólt. A szünet után azonban túl gyakran veszítette el a labdát – írja a magyar válogatott csapatkapitányáról a Liverpool Echo, míg a liverpool.com így értékelte a teljesítményét: – Sok lendületes megiramodása volt, de időnként többször segíthette volna a védelmet. Mint mindig, labda nélkül kimeríthetetlen az energiája. Néhány passzát elrontotta, ez egy alkalommal Eze gólszerzési lehetőségét eredményezte.”

Egyik portálnál hárman, a másiknál öten kaptak a magyar játékosoknál jobb, legalább hetes értékelést. Ezzel szemben a Sofascore-nál Alisson (8.1) után Szoboszlai (7.6) és Kerkez (7.5) kapta a legmagasabb osztályzatot a liverpooli csapatban. A statisztikákkal foglalkozó oldal szerint Kerkeznek két sikeres csele, egy blokkolása, két tisztázása, három kulcspassza és három megnyert párharca is volt, a 84 játékperce alatt egy nagy lehetőséget is kialakított. Szoboszlainak szintén három kulcspassz és három megnyert párharc került a neve mellé. Továbbá hat sikeres hosszú labdát is kiosztott – közte a Frimpongnak adott gólpasszt –, és két lövést is eleresztett.

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)

Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – tizenegyesekkel 3–2

London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh

CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (Mac Allistar, 71.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)