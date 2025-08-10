Sportrádió

A Sofascore szerint Kerkez és Szoboszlai voltak Alisson mögött a Liverpool legjobbjai

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.10. 20:12
Kerkez Milos több veszélyes beadást is bemutatott első liverpooli tétmérkőzésén (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól az angol Szuperkupa-mérkőzésen.

„A mérkőzés elején bemutatott több jó megindulást is, de az első félidőben főként védekező feladatokat látott el. Egyértelműen még mindig alkalmazkodik a balhátvéd szerepkörhöz” – írja Kerkez Milosról a Liverpool Echo, amely 6-osra értékelte a magyar válogatott szélső teljesítményét.

A liverpool.com szintén 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. „Frimponghoz hasonlóan rendszeresen ment előre a támadásokkal. A második félidő elején remek beadással találta meg Ekitikét, akinek góllal kellett volna befejeznie az akciót. Emellett a mérkőzés hajrájában blokkolta Sarr lövését, amely könnyen a kapuban köthetett volna ki.”

„Össze kell kapnia a brigádnak magát” – Szoboszlai a Crystal Palace elleni vereség után

„Figyelek rájuk, amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin nyugisabb típus.”

Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte meg az angol Szuperkupát

Szoboszlai Dominik gólpasszt jegyzett, a tizenegyesét is berúgta, Kerkez Milos 84 percet kapott.

Szoboszlai Dominik teljesítményét előbbi portál 6-osra, míg utóbbi 5-ösre értékelte. „Az első félidőben rengeteg munkát végzett, és egy hosszú keresztpasszal megtalálta Frimpongot, aki megszerezte a második liverpooli gólt. A szünet után azonban túl gyakran veszítette el a labdát – írja a magyar válogatott csapatkapitányáról a Liverpool Echo, míg a liverpool.com így értékelte a teljesítményét: – Sok lendületes megiramodása volt, de időnként többször segíthette volna a védelmet. Mint mindig, labda nélkül kimeríthetetlen az energiája. Néhány passzát elrontotta, ez egy alkalommal Eze gólszerzési lehetőségét eredményezte.”

Egyik portálnál hárman, a másiknál öten kaptak a magyar játékosoknál jobb, legalább hetes értékelést. Ezzel szemben a Sofascore-nál Alisson (8.1) után Szoboszlai (7.6) és Kerkez (7.5) kapta a legmagasabb osztályzatot a liverpooli csapatban. A statisztikákkal foglalkozó oldal szerint Kerkeznek két sikeres csele, egy blokkolása, két tisztázása, három kulcspassza és három megnyert párharca is volt, a 84 játékperce alatt egy nagy lehetőséget is kialakított. Szoboszlainak szintén három kulcspassz és három megnyert párharc került a neve mellé. Továbbá hat sikeres hosszú labdát is kiosztott – közte a Frimpongnak adott gólpasszt –, és két lövést is eleresztett.

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – tizenegyesekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (Mac Allistar, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)

 

