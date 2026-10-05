Ezúttal nem jött a denveri fordítás, továbbra is hibátlan a 49ers – videó

MINNESOTA VIKINGS–MIAMI DOLPHINS

A hibátlan csapat megverte a nyeretlent nincs ebben semmi meglepetés. Az állítás igaz, de nem volt olyan könnyű a Minnesota győzelme. Amíg a Miami az első félidőben 76 yardot szerzett pont nélkül, addig a Vikings duplázta a yardmennyiséget. Viszont a touchdownok nem jöttek össze a Kyler Murray vezette támadósornak, csak három mezőnygól. Ráadásul a hatpontos a második félidőben sem sikerült hazai oldalról. A Dolphinsnál Malik Willis nagyon gyengén játszott (9/17, 85 yard), de Ollie Gordon kilenc labdacipelésből összeszedett kereken száz yardot és egy hatpontost, amivel felzárkóztak a vendégek. A Minnesota viszont az órát égetve értékesítette az ötödik mezőnygólját, ezzel továbbra is hibátlan. 15–10



LAS VEGAS RAIDERS–KANSAS CITY CHIEFS

Két veretlen csapat találkozott Las Vegasban. Míg a Kansas City Chiefs esetén ez kevésbé meglepetés, addig a drafton 1/1-es választással húzó Raidersnél annál inkább. A Las Vegas most a csoportrivális ellen is bizonyította, hogy nem a véletlen műve volt a 3–0-s mérleg, ugyanis Klint Kubiak csapata a nagyszünetig háromszor is vezetést szerzett Patrick Mahomesék ellen, akik a negyedik negyedben kerültek először előnybe, Tyquan Thornton kapta el a labdát a célterületen belül, a támadásnak azonban Kenneth Walker 76 yardos futása alapozott meg. A Raiders két mezőnygóllal ismét előnybe került, de aztán jött egy újabb gyors TD a vendégektől, ezúttal Kenneth Walker két yardról futott a célterületre. Ráadásul a kirúgást követően labdát szerzett a Chiefs védelme, amit rögtön ki is használt. Ki más, mint Kenneth Walker...



Viszont Kirk Cousins is megdobta második hatpontosát, majd a hazaiak kierőszakoltak egy 3&outot, így maradt bő egy perce a Raidersnek, hogy hárompontos hátrányban támadhasson a hosszabbításért vagy a győzelemért. Cousins azonban eladta a labdát, a Chiefs maradt veretlen. Mahomes 30 átadásából 15 volt sikeres, 225 yardot és két hatpontost passzolt. Kenneth Walker 177 yardot és két TD-t futott, míg Thornton öt elkapásból 111 yarddal és két touchdownnal zárt. Cousins 52-szer passzolhatott, ebből 31 volt pontos 365 yardért és két TD-ért, kedvenc célpontja ezúttal is Brock Bowers (86 yard, TD) volt. 27–30



SAN FRANCINSISCO 49ERS–DENVER BRONCOS

Az első félidő főleg a védelmekről szólt, mindkét csapat egyszer tudott ötven yardnál hosszabb támadássorozatot vezetni, azonban mindkét oldalt csak mezőnygól lett a vége, a hazaiak egyik FG-kísérletét pedig blokkolta Zach Allen. A harmadik negyed végén aztán beindultak a támadók is, főleg a hazai oldalon. Quinn Meinerz fumble-t vétett egy hazai puntnál, a rövid pályán végigmenve Deebo Samuel szerzett elkapott TD-t. A záró játékrészben aztán mindkét csapat termelte a hosszú drive-okat és a pontokat, de ezúttal nem sikerült a denveri feltámadás. Előbb Christian McCaffrey, aztán George Kittle szerzett hatpontost, amivel eldőlt a mérkőzés. A hazaiaknál Brock Purdy 218 yardot és két TD-t passzolt, McCaffrey és Samuel is 70 scrimmage yarddal vette ki a részét a sikerből. A másik oldalt Bo Nix 214 yardot és egy hatpontost passzolt, míg RJ Harvey tíz elkapásból 68 yardot jegyzett. Egyik csapatot sem kerülték el a sérülések: a hazaiaknál Kyle Juszczyk dőlt ki, míg a vendégeknél Patrick Surtain, Riley Moss és Pat Bryant esett ki. 24–14



SEATTLE SEAHAWKS–LOS ANGELES CHARGERS

Mindkét irányító első játékban eladta a labdát. A féldiő végéig viszont a Seahawks három TD-t is szerzett, míg a Chargers csak két mezőnygólt. A Seattle ráadásul a szünet után újabb touchdownt ért el, így már 27–6-ra vezetett. A Chargersnek azonban majdnem volt innen is visszaút, hiszen ezt követően a vendégek védelme már csak egy mezőnygólt engedett, míg Justin Herberth három legalább 74 yardos drive-ot is vezetett, ebből kettő TD-vel, egy pedig FG-vel zárult. Szűk két perccel a vége előtt a vendégek hétpontos hátrányból támadhattak, de a címvédő védelme fellépett, Uchenna Nwosu sackjét követően Herbert labdát vesztett, amit Derick Hall szerzett meg. A Seahawks tehát szorosan, de megverte a továbbra is győzelem nélkül álló Chargerst. Sam Darnold 168 yardot passzolt (2 TD, 1 INT), ebből 76-ot Jaxon Smith-Njigba kapott el, míg Emanuel Wilson a földön 81 yardot tett a közösbe. A túloldalt Herbert 189 yarddal (1 TD, 2 INT) zárt, Omario Hampton pedig kilenc labdacipelésből 45 yardot és egy hatpontost gyűjtött. 30–23

NFL

ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Minnesota Vikings–Miami Dolphins 15–10 (3–0, 6–0, 3–10, 3–0)

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 27–30 (7–7, 6–3, 0–0, 14–20)

San Francisco 49ers–Denver Broncos 24–14 (0–3, 3–0, 7–0, 14–11)

Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers 30–23 (7–3, 13–3, 10–7, 0–10)



Hétfő

2.20: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 27–24 (0–7, 21–3, 0–0, 6–14)

Vasárnap kora este

Washington Commanders–Indianapolis Colts 13–30 (6–0, 0–10, 7–10, 0–10)

Baltimore Ravens–Tennessee Titans 24–18 (7–7, 17–0, 0–3, 0–8)

Buffalo Bills–New England Patriots 26–29 (0–7, 17–7, 0–7, 9–8)

Chicago Bears–New York Jets 23–12 (7–0, 6–3, 7–3, 3–6)

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 17–22 (0–3, 3–10, 3–7, 6–7)

Houston Texans–Dallas Cowboys 30–34 (10–3, 6–3, 7–14, 7–14)

New York Giants–Arizona Cardinals 36–24 (3–14, 16–3, 8–7, 9–0)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 20–24 (3–3, 17–7, 0–0, 0–14)

Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers 14–17 (0–0, 7–10, 0–7, 7–0)