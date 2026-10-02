56 yardos hajrában szerzett mezőnygóllal verte meg a Browns a Steelerst – videó

A Browns azután, hogy súlyos vereségbe (10–34) szaladt bele a Jaguars ellen előbb nyert négy ponttal a Tampa Bay Buccaneers otthonában, majd három ponttal megverte a Pantherst. A Steelers az első játékhéten az Atalantát múlta felül, a harmadik héten pedig behúzta a csoportrangadót a Cincinnati Bengals ellen, a kettő között viszont 20–3-as vereséget szenvedett a New England Patriots otthonában. A Browns legutóbb 2021-ben kapott ki hazai pályán a Steelers ellen.

Most jobban kezdtek a vendégek. Kétszer is hamar leparancsolták Deshaun Watsonékat, míg az első támadássorozatuk végén Roman Wilson szerzett szép touchdownt. A második negyedben aztán minden elromlott vendég részről. Először Aaron Rodgers dobott egy csúnya interceptiont, a labdaszerzést Jaleel Mclauguhlin 28 yardos futott hatpontosával büntették a hazaiak. A Browns védelme is fellépett és 3&outra kényszerítette Rodgersékat, ezt követően négy játékból 70 yardot megtéve Quinshon Judkins futott be a célterületre. A touchdownt Denzel Boston hatvan yardos elkapása alapozta meg.

A vendégek elrontott mezőnygólkísérlete után a harmadik ütést is bevitte a Cleveland, ezúttal Watson passzolt Harold Fanninhez a célterületen belül. A félidő előtt egy mezőnygólt értékesítve kozmetikázott az eredményen a Pittsburgh (21–3). A harmadik negyed a védelmekről szólt, Watson kezéből TJ Watt ütötte ki a labdát. A negyedik negyedben Watson interceptiont is dobott, a második labdaszerzést pedig már kihasználták a vendégek Darnell Washington 21 yardos TD-elkapása révén. Egy hazai mezőnygólt két punt követett, aztán a Steelers kevesebb, mint két perc alatt nyolcvan yardot megtéve szerzett újabb hatpontost. Rodgers ezúttal Pat Freiermuthnak passzolt, majd a veterán irányító a kétpontost is értékesítette. Hiába vezetett 21–3-ra is a Browns, a hajrára 24–24-nél egyenlítettek a vendégek.

Deshaun Watson végül egy újabb győztes drive-ot vezethetett, Jerry Jeudy két elkapása után Andre Szmyt bevágta 56 yardról, ezzel győzött és 2001 után először 3–1-gyel rajtolt a Browns, míg a Steelers 0–10-zel áll AFC Északi csoport elleni riválisaival szemben csütörtöki mérkőzéseken. 27–24

Rodgers 299 yardot passzolt három touchdown és két eladott labda mellett. DK Metcalf öt elkapásból 115 yardot gyűjtött, míg Roman Wilson 74 yarddal és egy TD-vel segítette csapatát. Watson 268 passzolt yardig jutott 1-1 TD és INT kíséretében. Denzel Boston 89, míg KC Conepcion 64 elkapott yardot tett a közösbe.

NFL

ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Péntek

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 27–24 (0–7, 21–3, 0–0, 6–14)

Vasárnap

15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans

19.00: Buffalo Bills–New England Patriots

19.00: Chicago Bears–New York Jets

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys

19.00: New York Giants–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers

22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers

Hétfő

2.20: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)