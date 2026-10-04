A Patriots vette el a Bills veretlenségét; nagyot fordítva nyert Philadelphiában a Rams – videó

WASHINGTON COMMANDERS–INDIANAPOLIS COLTS



A címvédőt legyőző Washingtonhoz visszatért a realitás, míg a Colts ismét Jonathan Taylornak köszönhetően nyert nagy meccset. Az Indianapolis futója 95 yardot és két touchdownt termelt Londonban, így Daniel Jones két labdavesztése is belefért. A Commanders két mezőnygóllal kezdett, utána viszont közel két negyeden át nem szerzett pontot, amikor igen, akkor már a Colts 17–6-os előnyben volt. Az Indi rozsdásan kezdett, utána viszont három negyedben is felrakott tíz pontot a táblára, és magabiztosan behúzta a meccset. A Commandersnél Jayden Daniels sérülése miatt Marcus Mariota kezdett, aki a második drive-ban kidőlt, edzője Dan Quinn azt mondta, lehet térdsérülést szenvedett a veterán irányító. Az idén hetedik körben választott Athan Kaliakmanis Treylon Burksnek osztotta ki első TD-passzát az NFL-ben. 13–30



BALTIMORE RAVENS–TENNESSEE TITAS



Magabiztosan verte a Titanst a Baltimore. Cam Ward rögtön a második játékban eladta a labdát, amit Derrick Henry használt ki. Aztán hiába egyenlített a Tennessee, a második negydben 17 pontot szerzett a Baltimore válasz nélkül. A hazaiak azonban térdésrülés miatt az első félidőben elvesztették Lamar Jacksont, aki nélkül a második félidőben pontot sem szerzett a Ravens, de a Titans így is csak a legvégén tudott egy labdabirtokláson belülre kerülni. Jackson a sérüléséig 222 yardot és két touchdownt passzolt, Zay Flowers pedig nyolc elkapásból 118 yarddal és egy hatpontossal zárt. A kötelező győzelem megvan, kérdés, mennyire súlyos a kétszeres MVP irányító bokasérülése. 24–18



BUFFALO BILLS–NEW ENGLAND PATRIOTS



A Patriotsnak az első három fordulóban három TD-je volt, az eddig veretlen Buffalo otthonában viszont minden negyedben összejött egy. Drake Maye mutatott valamit a tavalyi formájából, egy interceptionje és egy elvesztett fumble-je is volt, de emellett 269 yardot és három touchdownt passzolt, míg a földön nyolc megindulásából 54 yarddal segítette a New Englandet. Hunter Henry a felé szálló mind az öt labdát lehúzta 62 yardért, az eddig sokat kritizált Romeo Doubs pedig 58 yardot és két hatpontost gyűjtött. Josh Allen összesen két TD-vel és 257 yarddal zárt, de alaposan megszenvedett a Patriots védelmével. James Cook 75 yardot futott, míg Keon Coleman 116 elkapott yarddal zárt, mindkettejük szerzett egy-egy hatpontost is. A Billsnek lett volna két perce, hogy az egyenlítésért vagy a győzelemért támadjon, de Allen a harmadik játékban eladta a labdát, ezzel a Buffalo bukta a veretlenségét. 26–29



CHICAGO BEARS–NEW YORK JETS



Nem puntolt a Bears, mégis csak 23 pontot szerzett. A Chicago rögtön egy 93 yardos drive-val indított, aminek sikertelen negyedik kísérlet lett a vége, majd Tyson Bagent dobott interceptiont, a második félidőben pedig D'Andre Swift hagyta el a labdát. A Bears támadósora egyébként remekül haladt a New York ellen, közel ötszáz yardolt termelt, de a vörös zónába érve rendre hiba csúszott a gépezetbe. Cairo Santos mind a három rúgását értékesítette, a leghossszabb 30 yard volt. A hazaiaknál Kyle Monangai 146 yardot és két touchdownt termelt, míg Rome Odunze 94 yardot tett be a közösbe. A Jets ezzel szemben összesen 157 yardot termelt, Geno Smith 119 yardjából 73-at Isaiah Williams szerzett két elkapásból. 23–12



CINCINNATI BENGALS–JACKSONVILLE JAGUARS



Megszerezte karrierje első Bengals elleni győzelmét Trevor Lawrence. A második negyedben interceptiont dobó Joe Burrowék az első félidőben három pontig jutottak, a második félidőben aztán hiába szerzett két TD-t is a hazai csapat, ez csak a kapaszkodásra volt elég, főleg úgy, hogy Burrow kétszer is eladta a labdát. Tee Higgins 11 elkapásból 157 yardot gyűjtött, mígDohnte Meyers 82 yarddal zárt. Ja'Marr Chase egy facemask szabálytalanság következtében a második negyedben agyrázkódás miatt kiesett és már nem is tért vissza a pályára. Lawrence 23 átadásából 18 volt pontos, 227 yardot és egy TD-t szerzett, amit Brian Thomas Jr. szerzett. 17–22



HOUSTON TEXANS–DALLAS COWBOYS



CeeDee Lamb és Javonte Williams nagy napja kellett a Dallasnak ahhoz, hogy legyőzze a nyeretlen Texanst. A Houston az első drive-tól kezdve a negyedik negyed elejéig vezetett, akkor azonban egy közel kilencperces támadás végén Williams harmadik TD-jével előnybe került a Cowboys. A hazaiak még egy 87 yardos drive végén átvették a vezetést, de az utolsó percben újabb TD-t szerezve nyert a Cowboys. A vendégeknél Prescott 335 yardot és egy hatpontost passzolt, amit Lamb húzott be. Az elkapó karrierrekorodt jelentő 17 elkapást mutatott be 189 yardért. CJ Stroud 31 átadásából 21 sikeres volt 347 yardért és két touchdownért, de az utolsó drive-ban nem tudott csodát tenni, így továbbra is győzelem nélkül a texasi rangadót elbukó Houston. 30–34



NEW YORK GIANTS–ARIZONA CARDINALS



A Cardinals első két támadósorozatában egyaránt TD-t ért el. Jacoby Brissett előbb Marvin Harrisont találta meg egy 12 yarods átadással, aztán Tyler Allgeier 22 yardos futásával növelte előnyét az Arizona. A második negyedben aztán öt 3&out mellett két interceptiont is dobott Brisett, a Giants pedig 16 pontot szerezve átvette a vezetést. A szünet után aztán Jameis Winston is megdobta második interceptionjét, így Brissett második TD-jével ismét előnybe került a Cardinals, igaz, nem sokáig. Winston harmadik touchdown passzát Theo Johnson kapta el. A New York végül behúzta az őrült találkozót és vezeti az NFC Keleti divízióját. Winston hozta a szoksáso formáját 250 yardja mellé három hatpontos és két eladott labda társult, kedvenc célpontja a hat elkapásból egy TD-ig és 112 yardig jutó Malik Nabers volt. 36–23



PHILADELPHIA EAGLES–LOS ANGELES RAMS



Tízpontos előnyről bukott az Eagles. A Philadelphia a negyedik negyed közepén még 20–10-re vezetett, akkor azonban a Rams védelme a saját kétyardos vonalán megállította a hazaiakat. Ezt követően előbb egy 98 yardos, majd egy 79 yardos drive-ot is vezetett a Los Angeles, amely nagyjából ebből a két támadósorozatból annyi yardot gyűjtött, mint azelőtt 52 perc alatt. Így belefért végül Matthew Stafford két interceptionje, a sikertelen negyedik kísérlet és Harrison Mevis kihagyott mezőnygólja is. Az Eagles támadósora a vendégek hibáiból élt, Jalen Hurts 93 passzolt yard mellett gyűjtött két TD-t (mindkettőt Darius Cooper kapta el), a futójátékban pedig 27 próbálkozásból jött össze a 104 yard. Igaz utóbbihoz hozzátartoik, hogy Saquon Barkley hamar kidőlt, és nem valószínű, hogy játszhat a jövő heti Jaguars elleni londoni mérkőzésen. 20–24



TAMPA BAY BUCCANEERS–GREEN BAY PACKERS



Nagy nehezen, de a Packers megverte a csereirányítóval játszó nyeretlen Tampa Bayt. Az újonc Jalon Daniels 148 yardot egy TD-t és két interceptiont dobott. Az első három negyedben a Packersnek is két jó támadósorozata volt, abból mindkettő TD-vel ért véget: előbb egy több mint kilencperces drive-ot Matthew Golden kétyardos elkapása zárta, a másikban Tucker Kraft kapta el a célterületen belül a labdát. A negyedik negyedben aztán két labdaszerzést is kiharcolt a hazai védelem, de a Packers védelme fellépett és a félpályához közel negyedik kísérletre megállította a floridai csapatot. Jordan Love 197 passzolt yarddal zárt (2 TD, 1 INT), a futójáték viszont ezúttal sem hasított, a legjobb Packers-futó Kaleb Johnson volt 42 yarddal. 14–17



NFL

ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Washington Commanders–Indianapolis Colts 13–30 (6–0, 0–10, 7–10, 0–10)

Baltimore Ravens–Tennessee Titans 24–18 (7–7, 17–0, 0–3, 0–8)

Buffalo Bills–New England Patriots 26–29 (0–7, 17–7, 0–7, 9–8)

Chicago Bears–New York Jets 23–12 (7–0, 6–3, 7–3, 3–6)

Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars 17–22 (0–3, 3–10, 3–7, 6–7)

Houston Texans–Dallas Cowboys 30–34 (10–3, 6–3, 7–14, 7–14)

New York Giants–Arizona Cardinals 36–24 (3–14, 16–3, 8–7, 9–0)

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 20–24 (3–3, 17–7, 0–0, 0–14)

Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers 14–17 (0–0, 7–10, 0–7, 7–0)

Vasárnap késő este

22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers

Hétfő

2.20: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 27–24 (0–7, 21–3, 0–0, 6–14)