Több mint 1000 yard, 86 pont: a San Francisco emlékezetes meccsen diadalmaskodott Dallasban – videók

CARDINALS–RAMS

Nincs Davante Adams? Nincs Puka Nacua? Nincs baj! Legalábbis a Cardinals ellen nem kellett a két sztárelkapó a Ramsnek. Az Arizona az első drive-jából 36 yardot, másodikban 35 yardot haladt, mindkettőt mezőnygóllal zárt, de ezt követően nem hogy pontot nem szerzett, de még csak nem is volt legalább 15 yardos támadósorozatuk. A Los Angeles rozsdásan kezdett, ugyan egy mezőnygól összejött az első drive-ból, de utána Matthew Stafford eladta a labdát. A szünet előtt viszont kevesebb, mint egy perc játékidő alatt Stafford két TD-vel javította hibáját, majd a második játékrész elején újabb két touchdownt értek el a vendégek. A Ramsnek csak azért nem zárult minden szünet utáni támadássorozata pontszerzéssel, mert a negyedik negyedben egy 12 (!) perces drive-val égette el a maradék időt. A záró drive-ban az idényben eddig öt labdacipelést kapó Ronnie Rivers egymást követő 15 (!) alkalommal futhatott. Stafford tehát három touchdownnal és egy eladott labdával zárt 249 yard mellett. Kilenc játékosnak volt legalább egy elkapása, de senkinek nem volt háromnál több a vendégeknél. A leghatékonyabban Konata Mumpfield játszott, aki 81 yardig jutott, míg a földön Blake Corum kereken száz yardot tett meg egy hatpontos kíséretében.

A Cardinals a héten elcserélte Jacoby Brisettet a Baltimore Ravenshez, így a hazaiaknál lejátszotta első NFL-meccsét Carson Beck. Az idei harmadik körös újonc irányító 18 passzkísérletéből 11 volt sikeres, 108 yarddal és két eladott labdával zárt. Az idény elején a visszavonulásból visszatérő Aaron Donald megszerezte idénybeli első sackjét. Az Arizona 427 napja, 11 mérkőzés óta nem nyert hazai pályán. Az NFL-rekordot a Cowboys és a Rams tartja 14-gyel. A Los Angeles az első akadályt vette sztárelkapói nélkül, jövő héten nehezebb feladat vár a Ramsre, ugyanis Green Bay Packerst fogadja. 6–34

RAIDERS–SEAHAWKS

Kirk Cousinst Minnesotába cserélte a Raiders, így a drafton 1/1-es Fernando Mendoza a bajnoki címvédő ellen játszhatta le első kezdőmeccsét az NFL-ben. A Las Vegas rögtön a második játékban sackelte Drew Lockot, aki ki is ejtette a labdát. A Mendoza vezette hazai támadósor hatperces drive-ot vezetve végigment a pályán, az irányító futott TD-jével pedig megszerezte a vezetést. Aztán Lock egy nagyszerű megoldás után Cooper Kuppnak osztott ki egy 34 yardos touchdownt. A hazaiak újabb hat percnél hosszabb támadósorozatot vezettek, ami ezúttal mezőnygóllal zárult, ezzel 10–7-es Raiders előnnyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőt két TD-vel nyitották a vendégek, ráadásul a címvédő védelme is magára és az utolsó perces mezőnygólt leszámítva azonnal leparancsolták a pályáról Mendozáékat.

Lock 17 passzkísérletéből 14 volt pontos, 240 yardig és két touchdownig jutott, yardjainak nagy részét Jaxon Smith-Njigba (nyolc elkapás, 171 yard, TD) termelte, míg a földön Zach Charbonnet 94 yardot tett meg. A hazaiaknál Mendoza 143 yardot passzolt és 22-t futott. Így is egy yard híján ő volt a Raiders legjobb futója. A Seahawks 6–4-es mérleggel áll csak úgy, mint a Packers és a Rams. 13–21

COWBOYS–49ERS

Több mint ezer támadó yard, 86 yard, hosszú TD-k, hihetetlen egyéni teljesítmények és 49ers-győzelem. Nagyjából így lehetne egy mondatban összefoglalni, mi történt a San Francisco dallasi vendégjátékán. A két csapat összesen 23 drive-ot vezetett, ebből csak hat ért véget punttal, ellenben 14 végén is pontokat szerzett valamelyik együttes. 16–10-es hazai vezetés után a 49ers négy TD-t is szerzett, míg a Cowboysnak csak egy mezőnygól jött össze. A Dallas viszont az utolsó negyedben ért el három touchdownt, így ha kicsivel jobban menedzseli az órát, akkor támadhatott volna a győzelemért...

A vendégek szebbnél szebb játékokkal vették hülyére a dallasi védelmet. A 49ers három legalább 65 yardos touchdownt is szerzett: Christian McCaffrey 74 és 66 yardos elkapott TD-vel, DeeBo Samuel pedig egy 70 yardos futott TD-vel szomorította a több mint kilencvenezer hazai szurkolót. Brock Purdy karrierrekordot jelentő 389 yardot passzolt, ebből három hatpontos jött össze, McCaffrey pedig 223 scrimmage yardot tett a közösbe. A vendégek támadósora 584 yardot termelt, ami a franchise történelmének ötödik legmagasabbja, és a harmadik legtöbb, amit a Cowboys valaha engedett. A hazaiaknál Dak Prescott 51-szer próbálkozott passzal, ebből 343 yardot és öt touchdownt szorgoskodott össze, ebből George Pickens (11 elkapás, 145 yard) kettőt, CeeDee Lamb (hét elkapás, 72 yard) pedig egyet gyűjtött be.

A Dallas így továbbra is csak egyszer tudott sorozatban két meccset nyerni Brian Schottenheimer irányítása alatt, míg a San Francisco 8–1-es mérleggel áll az NFC élén. 40–46

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 6–34 (6–3, 0–14, 0–14, 0–3)

Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks 13–21 (7–7, 3–0, 0–14, 3–0)

Dallas Cowboys–San Francisco 49ers 40–46 (10–7, 6–10, 3–14, 21–15)

KÉSŐBB

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Vasárnap kora este

Detroit Lions–New England Patriots, München 35–10 (7–3, 14–0, 7–0, 7–7)

New Orleans Saints–Carolina Panthers 17–20 (0–0, 0–7, 7–3, 10–10)

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 24–22 (0–0, 14–7, 10–9, 0–6)

Cleveland Browns–Houston Texans 27–24 (0–10, 10–7, 10–0, 7–7)

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 10–30 (0–10, 0–7, 10–3, 0–10)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 23–40 (3–7, 7–9, 6–7, 7–17)

New York Jets–Buffalo Bills 12–30 (0–7, 6–3, 6–14, 0–7)

Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs 13–35 (0–7, 3–7, 0–7, 10–14)



Kedd

2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

New York Giants–Washington Commanders 24–27 (0–0, 7–10, 7–7, 7–7)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers