Cousins visszatért, a Minnesota kiütéssel győzött Green Bayben – videók

LIONS–PATRIOTS

Izgalmasnak ígérkezett a New England és a Detroit müncheni összecsapása, azonban az első drive hamar véget vetett ennek. A Patriots jól kezdett, Drake Maye első négy passzából három is pontos volt 48 yardért, de aztán Aidan Hutchinson sackelte, a játékba pedig mindketten megsérültek. A New England ugyan értékesítette a mezőnygólt, de Tommy DeVito irányításával esélytelenek voltak bármire is. A Lions egymás után pakolta fel a touchdownokat, a vendégek első – és egyben utolsó – TD-jére a negyedik negyedik kellett várni, amikor már 28–3-ra vezetett a Detroit, amely a következő támadássorozat végén állította be a 35–10-es végeredményt.

Különösen örülhetett Amon-Ra St. Brown, akinek anyja Leverkusenben született. A németül is beszélő elkapó lederhosent viselve, német zászlóval rohant ki a pályára, majd négy elkapásból 98 yardot és két touchdownt szerzett. Jared Goff ugyan kétszer is eladta a labdát, de emellett volt 303 yardja és három hatpontosa, míg a földön Jahmyr Gibbs (153 yard, 2 TD) szedte szét a New England-i védelmet. Az 5–5-ös mérleggel álló Patriots irányítója mellett a második félidőben legjobb elkapóját, AJ Brownt is elvesztette.

SAINTS–PANTHERS

Hullámzó játékot és vendég győzelmet hozott a Panthers New Orleans-i vendégjátéka. Az első félidőben a hazaiaknak két labdavesztése és egy sikertelen negyedik kísérlete is volt, de egy sikertelen negyedik kísérletet és egy interceptiont a Carolina is bemutatott. A Saints négy perccel a meccs vége előtt szerzett először vezetést, de gyorsan jött a vendégek válasza. A Saints ugyan egy mezőnygóllal egyenlített, de az óra lejártával egy 30 yardot büntetést kihasználva Ryan Fitzgerald 55 yardos mezőnygóljával nyert a Panthers. Chuba Hubbard volt a nyerőember, a futónak 92 yardja és két touchdownja volt a földön, továbbá öt elkapásból 80 yardot gyűjtött a levegőben. A Carolina győzelmével egyedül áll négy győzelemmel a csoportjában. 17–20

COLTS–DOLPHINS

Szoros találkozót játszott egymással a forduló előtt összesen három győzelemmel álló Colts és Dolphins. A második félidő első játékát követően egy fumble return TD-vel 21–7-re elhúzott az Indianapolis, de egy mezőnygóllal és egy pick sixszel zárkózott a Miami, majd Kyle McCord révén feljött két pontra. A Colts a negyedik negyedben 13 játékból hozott össze kilenc yardot, így a Dolphins háromszor is támadhatott a vezetésért, de egy kihagyott mezőnygólt leszámítva közel sem volt a pontszerzéshez, így az Indy növelte győzelmei számát. A csapattól a héten már elköszönő Jonathan Taylor összesítve 103 yarodt szerzett. 24–22

BROWNS–TEXANS

Nem tud Clevelandben kikapni a Browns. A Houston a második negyed elejére már 17–0-ra vezetett, de a szünetre visszajött egy labdabirtokláson belülre a Cleveland köszönhetően Deshaun Watson Jerry Jeudynak adott 65 yardos passzának. A vendégek a második félidő első négy támadásából összesen mínusz hat yardot szereztek, a Browns pedig egy újabb mezőnygól, touchdown kombóval átvette a vezetést. Egy kihagyott hazai mezőnygól után aztán villant a Texans is, Dalton Schultz elkapása után ismét előnybe került a Houston, ráadásul Watson interceptiont dobott. A Texans viszont egyszerűen képtelen volt haladni, a TD utáni három támadássorozatból két yard jött össze. A Cleveland az utolsó percben touchdownt szerzett, ezzel megnyerte a mérkőzést. Deshaun Watson 312 passzolt és 49 futott yarddal zárt volt csapata ellen, a földön TD-t is szerzett. A Browns 6–4-re javította mutatóját, 1963 óta először kezdett négy győzelemmel hazai pályán, míg a 3–6-os Texans lassan elbúcsúzhat a rájátszástól. 27–24

PACKERS–VIKINGS

Cousins visszatért! Kirk Cousins legutóbb 2023 októberében jtászott a Lambeau Fielden, akkor elszakadt az Achillese, majd elcserélték az Atlantához, két idénnyel később pedig már a Las Vegasban találta magát. Kedden, a csereidő határidejének napján a Minnesota egy harmadik körös választási jogért visszahozta a rutinos irányítót, aki öt nappal később hatalmas győzelemre vezette csapatát a legnagyobb rivális otthonában. Jól asszisztált ehhez a Packers is, amely első három támadássorozatából kétszer is eladta a labdát, egy pedig kihagyott mezőnygóllal ért véget. Ebből tíz pontot szerzett a Minnesota, majd a második negyedben egy újabb touchdownnal növelte előnyét. Az első félidőben a hazaiak 57 támadóyarddal álltak, míg a vendégek 170-nel, így teljesen megérdemelten vezettek 17–0-ra a szünetben.

A második félidőt egy rossz snap után újabb labdavesztéssel kezdte a Green Bay, ebből még egy mezőnygólt szerzett a Vikings. Az előző héten nagyszerűen játszó Packers támadósort egész egyszerűen eltűntette a Minnesota passzsiettetése, Jordan Love-nak ideje se volt beleállni a passzokba, a vendégek már a harmadik negyedben nyolc sacknél álltak. A Green Bay viszont kis szerencsével és nagyszerű egyéni megmozdulásokkal végigment a pályán és megszerezte első touchdownját, majd egy mezőnygólt is. Már amikor majdnem szoros lett a találkozó, akkor a Minnesota és Kirk Cousins elővette csodafegyverét, Justin Jeffersont, aki a hétperces drive-ban hét labdát kapott el, a támadássorozat végén pedig Gavin Bartholomew 20 yardos TD-elkapása vitte be a kegyelemdöfést. A Packers összesett a kirúgás után a visszahordó Michael Sturdivant is fumble-t vétett, ezzel lezárult a mérkőzés. Az előző héten 350 yardot gyűjtő Matthew Golden, Christian Watson páros ezúttal épphogy száz fölött végeztek, Jordan Love pedig 220 yardot passzolt 1-1 TD és INT mellett. Egy eladott labdája Cousinsnak is volt, de emellett 207 yardot és két touchdownt passzolt. Ennél többre nincs is szükség egy ilyen védelem mellett.

A Vikings megmutatta, hogy mostmár a támadósorát is érdemes komolyan venni, míg a Packers 6–4-es mérleggel áll, csoporton belül pedig már három veresége van. 10–30

TITANS–JAGUARS

Tovább menetel a Jaguars. A Titans minden tőle telhetőt megtett, és a harmadik negyed elejéig látótávolságon belül maradt a Jacksonville-hez képest, de a Jaguarst ez nem bizonytalanította el: a második félidőben minden támadásából pontokat szerzett. Ráadásul az első két TD során közel 14 percet égetett le az órából. Trevor Lawrence 352 yardot és három TD-t passzolt, kilenc különböző csapattársát találta meg passzal. Parker Washinton már a félidőben karrierrekordnál tartott yardok tekintetében, végül 152-vel zárt, Cam Little négy mezőnygólt is értékesített 35 yardon túlról, és még Travis Hunternek is volt interceptionje. 23–40

FALCONS–CHIEFS

Mahomes öt TD-jével nyert simán a Chiefs. A Kansas City minden negyedet megnerte Atlantában. Ugyan nem volt bevethető Kenneth Walker, de ott volt az újonc Emmett Johnson, aki 22 labdacieplésből 101 yardot tett meg a földön, míg hat elkapásból 70 yardot és két touchdownt gyűjtött, de a héten csere útján megszerzett Josh Downs is eljutott négy kapásból 53 yardig és egy hatpontosig. A Falcons yardjainak és pontjainak nagy részét is az utolsó negyedben szerezte, négy labdabirtoklásnyi hátrányban. Patrick Mahomes 35 átadásából 22 volt sikeres 348 yadért és a korábban említett öt touchdownért. A Chiefs 7–2-re javította mérlegét csak úgy, mint az AFC Nyugati divízióját vezető, a héten nem játszó Denver Broncos. 13–35

JETS–BILLS

Hasonlóan sima volt a Buffalo New York-i vendégjátéka. Josh Allen eladott labdája mellett dobott DJ Moore-nak egy touchdownt, továbbá futott kettőt, James Cook pedig 8.7-es átlaggal jutott el 157 yardig és egy hatpontosig. A hazaiaknál Geno Smith kétszer is megsérült, előbb a feje, majd a második félidőben a bokája miatt vált ki, így debütált az NFL-ben az újonc Cade Klubnik. A Bills 8–1-es mérleggel áll az AFC élén, legutóbb 1991-ben nyitott ilyen jól egy idényt, akkor Super Bowlig jutott. 12–30

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Detroit Lions–New England Patriots, München 35–10 (7–3, 14–0, 7–0, 7–7)

New Orleans Saints–Carolina Panthers 17–20 (0–0, 0–7, 7–3, 10–10)

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 24–22 (0–0, 14–7, 10–9, 0–6)

Cleveland Browns–Houston Texans 27–24 (0–10, 10–7, 10–0, 7–7)

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 10–30 (0–10, 0–7, 10–3, 0–10)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 23–40 (3–7, 7–9, 6–7, 7–17)

New York Jets–Buffalo Bills 12–30 (0–7, 6–3, 6–14, 0–7)

Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs 13–35 (0–7, 3–7, 0–7, 10–14)

Vasárnap késő este

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

New York Giants–Washington Commanders 24–27 (0–0, 7–10, 7–7, 7–7)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers