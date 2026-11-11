NFL: hasít a Bills, nehéz út vezet a Seahawks címvédéséhez

Elérkeztünk az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga alapszakaszának feléhez, kilenc játékhét zajlott le, ennek fényében eljött az idő egy kis értékelésre és további esélylatolgatásra. A Los Angeles Ramst nem véletlenül hagytuk ki a felsorolásunkból, külön részt szenteltünk neki – lentebb található.
AFC
Buffalo Bills
A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is az Amerikai Főcsoport egyik legnagyobb esélyese a Buffalo. A Josh Allen vezette támadójáték hasít, csupán egyszer, a Chargers ellen szerzett 24 pontnál kevesebbet a Bills, amely nem csak a passzjátékra alapoz, mivel Josh Allen a földön is állandó veszélyforrás. A Buffalo szerezte a legtöbb TD-t (17) és az ötödik legtöbb yardot (1173) a földön, továbbá neki van az ötödik legtöbb legalább húszyardos futása (7), és a második legtöbb first downja (76) futásoknak köszönhetően. Aggódni lehet viszont a védelem miatt, hiszen az újonc harmadik számú irányítóval felálló Ravenst, a ligautolsó Chargerst és a csereirányítóval játszó Vikingst leszámítva mindenki legalább 27 pontot szerzett Joe Brady csapata ellen – a Titansból érkező Amani Hooker nagy segítség lehet a védelem hátsó sorában. Kérdés, hogy a rájátszásban is sikerül-e mindig több pontot feltenni a táblára, mint amennyit az ellenfeleknek.
Denver Broncos
Egyértelműen a Denveré volt a legnehezebb sorsolás az alapszakasz első felében. Az is előfordulhat, hogy csak a Chargers és a Cardinals nem jut rájátszásba a Broncos első nyolc ellenfele közül. Ehhez képest kizárólag a Chiefs elleni nyitó fordulós találkozót, illetve a San Francisco elleni idegenbeli mérkőzést bukták el Sean Paytonék, ellenben legyőzték a Jacksonville-t, a Ramst, majd hosszabbítás után felülmúlták a címvédő Seattle-t, és visszavágtak a Kansas Citynek is. A védelem ligaelit, Bo Nixet látszólag sokszor visszafogja Payton, de a negyedik negyedben mindig megmutatja, mire képes. Ha a futójáték is összeáll, és már az első perctől kezdve építenek Nix karerejére, ember legyen a talpán, aki megállítja a Broncost.
Kansas City Chiefs
A 2019 óta öt Super Bowlban járó Chiefs tavaly Patrick Mahomes sérülését követően lemaradt a rájátszásról. Nem lehet kérdés, ha a kétszeres MVP-irányító egészséges, akkor a Kansas City ott van a legnagyobb esélyesek között. Az 5–0-s rajt után jött a pofon a Seattle Seahawkstól és a Denver elleni vereség. Kenneth Walker, úgy tűnik, óriási erősítés a négyszeres bajnoknál: a futó a földön már 872 yardnál és hét touchdownnál áll, továbbá Andy Reid elkapások útján is bevonja a játékba (26 elkapás, 172 yard, 4 TD). Az azonban aggasztó trend, hogy ha Walkert megállítják, akkor ez a Chiefs semmivel sem jobb a tavalyinál. Az egyszemélyes skillszemélyzetre megoldást jelenthet az indianapolisi elkapó, Josh Downs keddi megszerzése, ugyanis jelenleg a veterán Travis Kelce-nek van a legtöbb elkapott yardja (482), és csak Walkernek van kettőnél több elkapott touchdownja.
|Egy sima, egy fordított – Cselőtei Márk jegyzete
|Tudtuk, hogy nem lesz unalmas, mégis azt mondták.
Oké, túlzok, egyetlen NFL-rajongó sem gondolta komolyan, hogy már az első játékhét előtt le lenne futva a szezon, de az biztos, hogy az elmúlt egy évtizedben sosem volt ekkora favorit a kezdés előtt. A fogadóirodáknál és a szakíróknál is kiemelkedett a 2026-ban főcsoportdöntőig jutó Rams, amely mondott egy all-int: szupersztárokat szerzett meg a nyáron. A valóság ehhez képest? Sean McVay csapata kilenc hét után 5–4-gyel áll, jelenleg nincs rájátszást érő helyen.
Az persze senkit sem ért váratlanul, hogy ezúttal is rengeteg meglepetést látunk akár pozitív, akár negatív oldalról, az NFL már csak ilyen, de érdemes összegezni, hogyan állunk a szezon felénél.
Az AFC-ben úgy tűnik, már most eldőltek a lényegi kérdések. Persze fontos, ki végez főcsoportelsőként, annak jár a playoffban pihenőhét – erre a Billsnek egyre jobb esélye van –, vagy az, ki nyeri meg a szorosan alakuló Északi és Nyugati csoportot, de mindent összevetve nagyon meglepődnék rajta, ha a jelenleg playoffba jutásra álló hetes összetétele bármit is változna a következő kilenc hétben. A Bills és a Patriots Keletről, a Broncos és a Chiefs Nyugatról, a Jaguars Délről, a Steelers és a Bengals Északról tűnik egyre biztosabb bejutónak az eredmények és a játék alapján – nehéz elképzelni, hogy más ebbe a csatába beleszólhat, a fel nem sorolt kilenc AFC-csapatból a Texans nézne ki a legjobban, csak éppen 3–5 a mérlege.
Úgy tűnik tehát, hogy sima. De ki, mi a fordított?
Hát az NFC. Az erőviszonyok teljesen szétestek, az Északi és a Nyugati csoport bivalyerős – az előbbi esetében négyből négy, utóbbinál négyből három csapat áll pozitív mérleggel –, míg a másik két csoport nyolc fennmaradó csapatából csak a kezdőirányítóját elvesztő Giants mérlege pozitív, hatalmas kontraszt. Jelenleg Északról négyen is bemennek, de azért az NFC két legnagyobb előzetes esélyesének (Seahawks, Rams) még lesz ehhez egy-két szava…
NFC
Seattle Seahawks
Kenneth Walker értékét a Chiefsen túl a Seahawkson is be lehet mutatni. A címvédő az előző idényben 28.4 pontot átlagolt meccsenként, ami a harmadik legjobb volt a ligában. Az idén a Super Bowl-MVP futó nélkül viszont már csak átlagosan 22.4 pontot termel, ez már csak az NFL 18. legjobbja. Walker hiánya mellett Sam Darnold teljesítményével is foglalkozni kell. A sérülés miatt két meccset is kihagyó irányító esetében várható volt a visszaesés, de a tíz touchdown, kilenc eladott labdás mutatónál több kell a címvédéshez. A védelem azonban még mindig a liga legjobbjai között van, és ahogy a mondás tartja, a védelmek nyerik meg a bajnokságot.
San Francisco 49ers
Első hat meccsét egyaránt megnyerte a San Francisco, amely kezdésnek földbe döngölte a fogadóirodák szerint előzetesen nagy esélyes Los Angeles Ramst, tíz ponttal verte meg a Denver Broncost, és idegenben múlta felül a címvédő Seattle Seahawkst. Kyle Shanahannek úgy kell csodát tennie, hogy az idén sem kerülik el a sérülések a 49erst: többek között Mike Evans és Deeboo Samuel is hagyott ki meccset, Brandon Aiyuk pedig 2024 óta nem lépett pályára (ide Keenan Allen érkezett az átigazolási határidő előtt Indianapolisból). Christian McCaffrey yardokban ugyan elmarad a korábban megszokottaktól, touchdownok tekintetében most is ott van az élmezőnyben. CMC mellett a többi kulcsjátékos is jól teljesít. Brock Purdy meccsenként 250 yardot és két TD-t passzol, George Kittle pedig vezeti csapatát yardokban, ráadásul mindhárman részt vettek együttesük mind a nyolc mérkőzésén. Ha mindenki egészséges, ez a csapat joggal áhítoztat a Vince Lombardi-trófeára, de ez egy óriási ha…
Chicago Bears
Ben Johnson az idény előtt mérkőzésenként 38 pontot ígért. A Chicago ezzel a mentalitással a Panthers otthonában 59 pontot elérve rúgta be az NFL ajtaját. Aztán egy hónapon belül két csoportrivális, a Minnesota Vikings (3–9) és a Green Bay Packers (7–31) is borsot tört a „Medvék” orra alá. Caleb Williams bármilyen nehéz helyzetből talál kiutat, ebben nagy segítségére van a második évére szintet lépő Luther Burden és a megbízható futóduó, D’Andre Swift és Kyle Monangai. A védelembe csere útján érkezett a Titansből Jeffery Simmons, aki lehet, a hiányzó kirakós lesz a Bears SB-reményeihez.
|A csalódást keltő csapatok
Los Angeles Chargers
Mi történt Justin Herberttel és a Los Angeles Chargersszel? A kaliforniaiak az ezt megelőző kiírásban 11–6-os mérleggel zárták az alapszakaszt, és ott voltak a rájátszásban – igaz, azonnal ki is estek. A tavalyi idény összességében sikeresnek számított, ehhez képest most nyolc meccsből nyolcat elbuktak, a playoff helyett már a draftot várhatják a szurkolók. A mérleg mellett rendkívül aggasztó az eddig egész pályafutása során topirányítóként számontartott Herbert teljesítménye is: hat touchdownpassz mellett tizenegy interceptiont dobott, csupán 1591 passzolt yardja van fél távnál. Persze nem lehet az egészet egy emberre húzni, Herbertet ugyanis képtelenek megvédeni a „pufi fánkok”: 31 alkalommal vitték földre az irányítót. Az elkapókat és a futójátékot sem lehet dicsérni, nem is lehet meglepő, hogy a harminckét csapat közül ez az együttes érte el a legkevesebb pontot (121) az idény során – kérdéses, vajon meddig tarthatja meg támadókoordinátori állását Mike McDaniel, és miképp alakul a vezetőedző, Jim Harbaugh jövője…
Philadelphia Eagles
Az Amerikai Főcsoport utolsója után jöhet az NFC sereghajtója: na jó, kicsit talán csaltunk ezzel a választással, hiszen az égvilágon senki sem várt semmit ettől a csapattól azután, hogy Jalen Hurts az egész idényre kiesett – viszont ha másért nem, ennek az ügynek a kezeléséért megérdemli a „csalódást keltő” címkét az Eagles. Az irányítónál az október 11-i, Jaguars elleni meccs előtt végzett ultrahangvizsgálat felszíni vérrögöt mutatott ki, az orvosok azonban engedélyezték a játékát annak ellenére, hogy Hurts a meccs előtt 36 órán át (!) nem alhatott. A mérkőzés után sokkal súlyosabb problémára derült fény: a mélyvénás trombózis mellett kétoldali tüdőembóliát mutattak ki nála. Az Eaglesnél azóta beállt a center mögé Tanner McKee és Joe Milton is, de egyikük sem tudta megváltani a világot – sorozatban hetedik vereségét szenvedte el a Philly a hétvégén. Érdemes megemlíteni, hogy a klasszis jobb oldali tackle, Lane Johnson az idény közben visszavonult, a sztárelkapót, DeVonta Smitht pedig folyamatosan sérülések sújtják.
Védekezésben stabil, ám az elkapókkal gondban van a Rams
A korábbi fő esélyes Los Angeles-i gárda már 5–4-gyel áll, de meg kell küzdenie a playoffért – a bajnoki címről egyelőre ne is beszéljünk…
Az világosan látszik, hogy a szakértők elkalkulálták magukat, amikor masszív esélyesnek titulálták az aktuális NFL-évad előtt a Los Angeles Ramst. De talán az is túlzás, ha eltemetjük mélyre a franchise-t, hiszen kilenc fellépésén azért begyűjtött már öt győzelmet. Az igazán nagy baj viszont vasárnap érte utol a gárdát: megsérült sztárelkapója, Puka Nacua térde a Washington Commanders elleni 20–13-as siker során, és emiatt legkevesebb négy összecsapást kihagy – legalább az elülső keresztszalagja nem szakadt el, az is valami…
A tizedik körben az Arizona Cardinals lesz a Rams ellenfele, amely a hatodik játékhéten 18–16-ra megverte, úgyhogy otthon kötelező lenne a visszavágás, egyébként a Cardinalst is alaposan megtizedelik a sérülések. A két fél első egymás elleni találkozóján sérült meg a Rams másik kiváló elkapója, Davante Adams combhajlítója, ő egyelőre nem helyettesítheti Nacuát, még több héten át tart a rehabilitációja. A játékosok cseréjének határideje egyébként éppen lapzártánk pillanataiban járt le, utána már csak a szabadon igazolható spílerek körében lehet kutakodni, ha szétnézne a piacon Sean McVay vezetőedző. A mester jelenleg Tutu Atwell, Konata Mumpfield és CJ Daniels közül válogathat, a bőség zavara nem lesz tényező nála. A zuhanyhíradóban leginkább Brian Thomas Jr. nevét lehetett olvasni esetleges erősítésként, ám őt nem cserélte el a Jacksonville Jaguars.
Találunk azért jó hírt is a korábbi favorit háza tájáról: a legutóbbi mérkőzésen szintén térdsérülése után visszatért a védelembe egy fontos pillér, Myles Garrett, oldalán a szintén nem mindennapi kvalitású Aaron Donalddal – ember legyen a talpán, aki szembenéz velük a pályán. Garrett szerint Donald konkrétan minden idők legjobb belső falembere, ráadásul nagyon közvetlen és kommunikatív, emellett csak a győzelem lebeg a szeme előtt.
Egy szó, mint száz, nem teljesen reménytelen a Rams helyzete (mármint a rájátszás tekintetében, messzebbre ne tekintsünk), jelenleg a harmadik helyen áll az NFC Nyugati csoportjában, azonos a mérlege, mint a Seattle Seahawksnak, az élen 7–1-gyel a San Francisco 49ers található, amelyet nem lesz könnyű megelőzni, ellenkezőleg, már-már lehetetlen feladat. A tendencia egyébiránt kedvező, mert 2–4-gyel indultak Matthew Staffordék (a 38 éves veterán irányító a regnáló MVP), azóta sorozatban háromszor győztek. Korábban a speciális egységek hibái sokba kerültek a csapatnak, Bubba Ventrone koordinátor éles kritikákkal nézett szembe az elmúlt hetekben, a változtatások egyelőre nem hozták meg a kívánt eredményt, de ha továbbra is a győztes úton marad az együttes, az az ő állását is megmentheti.
|NS-SZAKÉRTŐ
Pozsonyi Szilárd, korábbi kollégánk, HFL-bajnok a Budapest Titansszel: – Az tetszik leginkább ebben az idényben, hogy nincs olyan csapat, amely egyértelmű bajnokesélyes. Sok együttes elmondhatja magáról, hogy odaérhet a végén, de egyik sem olyan, hogy most oda lehet adni neki a Lombardi-trófeát. Ha egy-egy csapatot kellene mondanom a két konferenciából, akkor a Jacksonville Jaguarst és a San Francisco 49erst mondanám. A Jagsnél belehúztak a cserehatáridő előtt, Jesse Batesszel, Jordan Davisszel és Davon Godchaux-val is erősítettek. Trevor Lawrence is bizonyítja, hogy megérdemelten lett 1/1-es választott anno a drafton. Szerencsére most van egy normális szakmai stáb is mögötte. Ami a 49erst illeti, 7–1-gyel áll a csapat úgy, hogy folyamatosan sérülések sújtják a védőfalat és az elkapókat, és így is nyeri a meccseit – a Las Vegas Raiders elleni mérkőzésen például az első öt elkapója nem tudott játszani, és így is simán győzött. Brock Purdy is fantasztikusan teljesít, bár az MVP-címet szerintem Joe Burrow fogja megkapni. Emberfeletti számokat hoz úgy, hogy a támadófal vacak, a futójáték pedig egyáltalán nem működik. Aki szerintem még szintén megérdemelné az elismerést, az Jaxon Smith-Njigba. Ha beszorozzuk a sztárelkapó számait kettővel, NFL-rekordokat kapunk, viszont mivel ez továbbra is irányítódíj, nem valószínű, hogy megkapja.