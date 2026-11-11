NFL: hasít a Bills, nehéz út vezet a Seahawks címvédéséhez

Elérkeztünk az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga alapszakaszának feléhez, kilenc játékhét zajlott le, ennek fényében eljött az idő egy kis értékelésre és további esélylatolgatásra. A Los Angeles Ramst nem véletlenül hagytuk ki a felsorolásunkból, külön részt szenteltünk neki – lentebb található.

AFC

Buffalo Bills

Josh Allen (Fotó: Getty Images)

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is az Amerikai Főcsoport egyik legnagyobb esélyese a Buffalo. A Josh Allen vezette támadójáték hasít, csupán egyszer, a Chargers ellen szerzett 24 pontnál kevesebbet a Bills, amely nem csak a passzjátékra alapoz, mivel Josh Allen a földön is állandó veszélyforrás. A Buffalo szerezte a legtöbb TD-t (17) és az ötödik legtöbb yardot (1173) a földön, továbbá neki van az ötödik legtöbb legalább húszyardos futása (7), és a második legtöbb first downja (76) futásoknak köszönhetően. Aggódni lehet viszont a védelem miatt, hiszen az újonc harmadik számú irányítóval felálló Ravenst, a liga­­utolsó Chargerst és a csereirányítóval játszó Vikingst leszámítva mindenki legalább 27 pontot szerzett Joe Brady csapata ellen – a Titansból érkező Amani Hooker nagy segítség lehet a védelem hátsó sorában. Kérdés, hogy a rájátszásban is sikerül-e mindig több pontot feltenni a táblára, mint amennyit az ellenfeleknek.

Denver Broncos

Egyértelműen a Denveré volt a legnehezebb sorsolás az alapszakasz első felében. Az is előfordulhat, hogy csak a Chargers és a Cardinals nem jut rájátszásba a Broncos első nyolc ellenfele közül. Ehhez képest kizárólag a Chiefs elleni nyitó fordulós találkozót, illetve a San Francisco elleni idegenbeli mérkőzést bukták el Sean Paytonék, ellenben legyőzték a Jacksonville-t, a Ramst, majd hosszabbítás után felülmúlták a címvédő Seattle-t, és visszavágtak a Kansas Citynek is. A védelem ligaelit, Bo Nixet látszólag sokszor visszafogja Payton, de a negyedik negyedben mindig megmutatja, mire képes. Ha a futójáték is összeáll, és már az első perctől kezdve építenek Nix karerejére, ember legyen a talpán, aki megállítja a Broncost.

Fotó: Getty Images

Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes

(Fotó: Getty Images)

A 2019 óta öt Super Bowlban járó Chiefs tavaly Patrick Mahomes sérülését követően lemaradt a rájátszásról. Nem lehet kérdés, ha a kétszeres MVP-irányító egészséges, akkor a Kansas City ott van a legnagyobb esélyesek között. Az 5–0-s rajt után jött a pofon a Seattle Seahawks­tól és a Denver elleni vereség. Kenneth Walker, úgy tűnik, óriási erősítés a négyszeres bajnoknál: a futó a földön már 872 yardnál és hét touchdownnál áll, továbbá Andy Reid elkapások útján is bevonja a játékba (26 elkapás, 172 yard, 4 TD). Az azonban aggasztó trend, hogy ha Walkert megállítják, akkor ez a Chiefs semmivel sem jobb a tavalyinál. Az egyszemélyes skillszemélyzetre megoldást jelenthet az indianapolisi elkapó, Josh Downs keddi megszerzése, ugyanis jelenleg a veterán Travis Kelce-nek van a legtöbb elkapott yardja (482), és csak Walkernek van kettőnél több elkapott touchdownja.

Egy sima, egy fordított – Cselőtei Márk jegyzete Tudtuk, hogy nem lesz unalmas, mégis azt mondták.

Oké, túlzok, egyetlen NFL-rajongó sem gondolta komolyan, hogy már az első játékhét előtt le lenne futva a szezon, de az biztos, hogy az elmúlt egy évtizedben sosem volt ekkora favorit a kezdés előtt. A fogadóirodáknál és a szakíróknál is kiemelkedett a 2026-ban főcsoportdöntőig jutó Rams, amely mondott egy all-int: szupersztárokat szerzett meg a nyáron. A valóság ehhez képest? Sean McVay csapata kilenc hét után 5–4-gyel áll, jelenleg nincs rájátszást érő helyen.

Az persze senkit sem ért váratlanul, hogy ezúttal is rengeteg meglepetést látunk akár pozitív, akár negatív oldalról, az NFL már csak ilyen, de érdemes összegezni, hogyan állunk a szezon felénél.

Az AFC-ben úgy tűnik, már most eldőltek a lényegi kérdések. Persze fontos, ki végez főcsoportelsőként, annak jár a playoffban pihenőhét – erre a Billsnek egyre jobb esélye van –, vagy az, ki nyeri meg a szorosan alakuló Északi és Nyugati csoportot, de mindent összevetve nagyon meglepődnék rajta, ha a jelenleg playoffba jutásra álló hetes összetétele bármit is változna a következő kilenc hétben. A Bills és a Patriots Keletről, a Broncos és a Chiefs Nyugatról, a Jaguars Délről, a Steelers és a Bengals Északról tűnik egyre biztosabb bejutónak az eredmények és a játék alapján – nehéz elképzelni, hogy más ebbe a csatába beleszólhat, a fel nem sorolt kilenc AFC-csapatból a Texans nézne ki a legjobban, csak éppen 3–5 a mérlege.

Úgy tűnik tehát, hogy sima. De ki, mi a fordított?

Hát az NFC. Az erőviszonyok teljesen szétestek, az Északi és a Nyugati csoport bivalyerős – az előbbi esetében négyből négy, utóbbinál négyből három csapat áll pozitív mérleggel –, míg a másik két csoport nyolc fennmaradó csapatából csak a kezdőirányítóját elvesztő Giants mérlege pozitív, hatalmas kontraszt. Jelenleg Északról négyen is bemennek, de azért az NFC két legnagyobb előzetes esélyesének (Seahawks, Rams) még lesz ehhez egy-két szava…

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NFC

Seattle Seahawks

Kenneth Walker értékét a Chiefsen túl a Seahawkson is be lehet mutatni. A címvédő az előző idényben 28.4 pontot átlagolt meccsenként, ami a harmadik legjobb volt a ligában. Az idén a Super Bowl-MVP futó nélkül viszont már csak átlagosan 22.4 pontot termel, ez már csak az NFL 18. legjobbja. Walker hiánya mellett Sam Darnold teljesítményével is foglalkozni kell. A sérülés miatt két meccset is kihagyó irányító esetében várható volt a visszaesés, de a tíz touchdown, kilenc eladott labdás mutatónál több kell a címvédéshez. A védelem azonban még mindig a liga legjobbjai között van, és ahogy a mondás tartja, a védelmek nyerik meg a bajnokságot.

Fotó: Getty Images

San Francisco 49ers

Első hat meccsét egyaránt megnyerte a San Francisco, amely kezdésnek földbe döngölte a fogadóirodák szerint előzetesen nagy esélyes Los Angeles Ramst, tíz ponttal verte meg a Denver Broncost, és idegenben múlta felül a címvédő Seattle Seahawkst. Kyle Shanahannek úgy kell csodát tennie, hogy az idén sem kerülik el a sérülések a 49erst: többek között Mike Evans és Deeboo Samuel is hagyott ki meccset, Brandon Aiyuk pedig 2024 óta nem lépett pályára (ide Keenan Allen érkezett az átigazolási határidő előtt Indianapolisból). Christian McCaffrey yardokban ugyan elmarad a korábban megszokottaktól, touchdownok tekintetében most is ott van az élmezőnyben. CMC mellett a többi kulcsjátékos is jól teljesít. Brock Purdy meccsenként 250 yardot és két TD-t passzol, George Kittle pedig vezeti csapatát yardokban, ráadásul mindhárman részt vettek együttesük mind a nyolc mérkőzésén. Ha mindenki egészséges, ez a csapat joggal áhítoztat a Vince Lombardi-trófeára, de ez egy óriási ha…

Kyle Shanahan (középen) (Fotó: Getty Images)

Chicago Bears

Ben Johnson az idény előtt mérkőzésenként 38 pontot ígért. A Chicago ezzel a mentalitással a Panthers otthonában 59 pontot elérve rúgta be az NFL ajtaját. Aztán egy hónapon belül két csoportrivális, a Minnesota Vikings (3–9) és a Green Bay Packers (7–31) is borsot tört a „Medvék” orra alá. Caleb Williams bármilyen nehéz helyzetből talál kiutat, ebben nagy segítségére van a második évére szintet lépő Luther Burden és a megbízható futóduó, D’Andre Swift és Kyle Monangai. A védelembe csere útján érkezett a Titansből Jeffery Simmons, aki lehet, a hiányzó kirakós lesz a Bears SB-reményeihez.