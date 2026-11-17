A forduló előtt már csak egy csapat, a Chargers volt nyeretlen az NFL-ben, de a 11 meccses vereségsorozat megtört Baltimore-ban. A meccs előtt a két csapatnak együtt sorozatban 15 veresége volt, ami rekord a hétfő esti mérkőzések tekintetében.

A Ravensnél Lamar Jackson mellett Tyler Huntley is sérült, az újonc Joe Fagnano pedig nagyon gyengén játszott a Jacksonville, Buffalo duó ellen, így a Baltimore a cserehatáridő előtt megszerezte Jacoby Brissettet, de ez sem okozott változást. A hazaiak az első negyedben három 3&outtal kezdtek, míg a Chargers tíz pontot szerzett az első negyedben. A folytatásban aztán Derrick Henry futott hatpontosával szépített a Ravens, de után Brissett eladta a labdát, amit TD-vel büntetett a Los Angeles.

Két-két mezőnygól után a negyedik negyedben a hazaiak Henry második touchdownjával feljöttek három pontra, de a végjátékban Zay Flowers fumble-je után lepörgette az órát és megszerezte első győzelmét a Chargers.

A legnagyobb különbség a futójátékban volt. A vendégek 160 yardot tettek meg a földön, Justin Herbert ebből 51-et, míg Omarion Hampton 105-öt vállalt, mind a ketten szereztek touchdownt. Ugyan Derrick Henrynek is volt két futott hatpontosa, de tíz labdacipelésből összesen tíz yardot tett meg, míg a Baltimore 16 futott yarddal zárt. Justin Herbert 129 yardot passzolt, míg Brissett 340-et, de a Ravens két labdavesztése nem fért bele.

A Chargers győzelmével tehát nincs már nyeretlen csapat az NFL-ben, a 4–6-os Ravens pedig matematikailag még nem, de erőviszonyok alapján elbúcsúzhat a rájátszástól. Csoportjában mindegyik csapatnak legalább hat győzelme van. 20–23

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Kedd

Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers 20–23 (0–10, 10–7, 3–3, 7–3)

Pénteken játszották

New York Giants–Washington Commanders 24–27 (0–0, 7–10, 7–7, 7–7)

Vasárnap kora este

Detroit Lions–New England Patriots, München 35–10 (7–3, 14–0, 7–0, 7–7)

New Orleans Saints–Carolina Panthers 17–20 (0–0, 0–7, 7–3, 10–10)

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 24–22 (0–0, 14–7, 10–9, 0–6)

Cleveland Browns–Houston Texans 27–24 (0–10, 10–7, 10–0, 7–7)

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 10–30 (0–10, 0–7, 10–3, 0–10)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 23–40 (3–7, 7–9, 6–7, 7–17)

New York Jets–Buffalo Bills 12–30 (0–7, 6–3, 6–14, 0–7)

Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs 13–35 (0–7, 3–7, 0–7, 10–14)

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 6–34 (6–3, 0–14, 0–14, 0–3)

Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks 13–21 (7–7, 3–0, 0–14, 3–0)

Dallas Cowboys–San Francisco 49ers 40–46 (10–7, 6–10, 3–14, 21–15)

Hétfőn kora hajnalban

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 38–18 (3–0, 21–3, 7–0, 7–15)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers