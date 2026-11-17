HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Az alapszakasz második felébe értünk, mostantól hetente jelentkezünk a rájátszás aktuális állásával. Ha most kezdődne a playoff, az NFC Északi csoportjának mind a négy csapata ott lenne, bár a Green Bay nyomában szorosan ott van a címvédő Seattle és a Los Angeles Rams is. Az AFC-ben is az Északi csoport van fölényben, a Baltimore-on kívül mindenki készülhetne az egyenes kieséses szakaszra.

AFC

Erőnyerő: Buffalo Bills (8–1)

Wild card kör: Kansas City Chiefs (7–2)–Cleveland Browns (6–4), Jacksonville Jaguars (7–2)–Pittsburgh Steelers (6–3), Cincinnati Bengals (7–2)–Denver Broncos (7–2)

Az üldözők: New England Patriots (5–5), Las Vegas Raiders (4–6), Baltimore Ravens (4–6)

NFC

Erőnyerő: San Francisco 49ers (8–1)

Wild card kör: Detroit Lions (7–2), Green Bay Packers (6–4), New York Giants (5–3–1)–Chicago Bears (7–2), Carolina Panthers (4–5)–Minnesota Vikings (7–2)

Az üldözők: Seattle Seahawks (6–4), Los Angeles Rams (6–4), Dallas Cowboys (4–6)

A HÉT DOMINANCIÁJA. A mérlegek alapján rangadónak indult a Cincinnati–Pittsburgh összecsapás az AFC Északi csoportjának rangadóján, de a két 6–2-es csapatból a Bengals lemosta a Steelerst. Pár éve még nagyon merésznek tűnt a Cincinnati részéről, hogy Joe Burrow mellett a két elkapót, Ja'Marr Chase-t és Tee Higginst fizette meg, hiszen a fal nem tudta megvédeni az irányítót, míg a védelem képtelen volt az ellenfelek megállítására – Burrow vagy megsérült vagy képtelen volt annyi pontot termelni, mint az ellenfelek a sebezhető defense ellen. Az idén viszont minden összeállt, a Steelers ellen is rengeteg ideje volt Burrow-nak megtalálni az elkapóit, a pittsburghi támadóegységet pedig teljesen semlegesítette a védelem. Zac Taylor vezetőedző munkája beérett, a Bengals bejelentkezett a Super Bowl esélyesei közé, Burrow pedig hetek óta lubickol: zsinórban öt meccsen jegyzett legalább négy passzolt touchdownt, amire előtte csak Peyton Manning volt képes a Super Bowl érában.

A HÉT HAZATÉRÉSE. Amon-Ra St. Brown, a Detroit Lions elkapója számára szinte hazai meccs volt a New England Patriots elleni müncheni összecsapás, hiszen az édesanyja, Miriam Steyer német, az elkapó gyerekkora nagy részét Leverkusenben töltötte, folyékonyan beszél németül, amit több sajtótájékoztatón is bizonyított. A meccs előtt bajor népi öltözetben érkezett a stadionba (két csapattársa, Isaac TeSlaa elkapó és Hogan Hatten long snapper csatlakozott hozzá), a meccsen pedig két touchdownnal járult hozzá a Patriots kiütéséhez.

The @Lions have arrived in style! 🇩🇪 Amon-Ra St Brown, Hogan Hatten and Isaac Teslaa are repping traditional Bavarian outfits 👀 https://t.co/XQGjAjZAQt — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) November 15, 2026

A HÉT RAGADOZÓCSALÁDJA. A Cincinnati Bengals és a Detroit Lions a győzelmével a csoportja élére állt, s miután a Carolina Panthers és a Jacksonville Jaguars megőrizte az első helyét, az NFL mind a négy, nagymacskáról elnevezett csapata vezeti a maga négyesét. A csúcsragadozók eme családja közül a Pantherst leszámítva valamennyi a Super Bowlra is jó eséllyel pályázik. A madarak ugyanakkor nem remekelnek, az ötből négy (Ravens, Eagles, Cardinals, Falcons) csoportutolsó, egyedül a címvédő Seahawks állja a sarat.

A HÉT FORDÍTÁSA. Az idényt négy vereséggel kezdő Houston Texansnál 0–4-nél is hittek benne, hogy elcsíphetik a rájátszást, és a következő négy meccsből hármat meg is nyert a texasi csapat, majd Clevelandben 17–0-ra elhúzott. Csakhogy a Browns otthonában idén senki sincs biztonságban, főleg ha 13 szabálytalanságot elkövet, amivel veszít 112 yardot. A Browns 20–17-re fordított, és bár egy TD-vel még visszavette a vezetést a Houston, az utolsó szó Quinshon Judkinsé volt, és a Cleveland áll rájátszást érő helyen, míg a Texansnak 3–6-os gödörből kellene kimásznia.

A HÉT DEBÜTÁLÓI. A héten ért véget az átigazolási időszak, és bár viszonylag csendes volt a piac zárása, néhányan klubot váltottak. Közülük a legnagyobb hatással az első meccsén Kirk Cousins volt a Minnesotára. Az irányító 2023-ban elhagyta a Vikingst, de most Las Vegasból visszatérve nagy örömmel fogadták, gyorsan felvette a ritmust, és nagyon fontos győzelemhez segítette együttesét a Green Bay elleni csoportrangadón.

Az Indianapolistól Kansas Citybe szerződő Josh Downs touchdownnal járult hozzá az Atlanta legyőzéséhez, a szintén a Coltsot elhagyó Keenan Allen pedig fontos elkapásokkal debütált a San Franciscóban. A Jacksonville ugyanakkor mindkét újonnan igazolt védőjének (Jordan Davis és Jessie Bates III) kimenőt adott a Tennessee ellen, ugyanis az átigazolásuk miatt nem lett volna szabad hétvégéjük, de Liam Coen ezt most a hosszútávú siker érdekében biztosította nekik.

A HÉT ÚJONCAI. Cousins eligazolása miatt először játszott kezdőként a Las Vegas Raidersben az idei drafton elsőként kiválasztott Fernando Mendoza, aki remek kezdés (futott TD-vel zárta le az első támadást) után belefáradt a Seattle elleni mérkőzésbe, négyszer is sackelték, még nem állt össze a játéka.

A Baltimore-ba szerződő Jacoby Brissett helyén Carson Beck kezdett az Arizonában, de kétszer is eladta a labdát a Rams ellen. Geno Smith sérülése miatt a Buffalo elleni meccs közben állt be a szintén újonc Cade Klubnik a New York Jetsbe, ő egy eladott labdával zárta a szintén vesztes meccsét. Másodévesként először kezdett a Miamiban Kyle McCord, aki futott TD-t szerzett az Indianapolis ellen, de szoros meccsen kikapott a Dolphins.

A HÉT POÉNJA. A New York Giants a forduló nyitányán kikapott a Washingtontól, de a hét legviccesebb jelenete Jameis Winston nevéhez fűződött. Az irányító még Giants-vezetésnél negyedik és rövid játéknál a Commanders védőinek bemozdulására játszott, hátha az ellenfél megbüntetésével megszerzi a Giants az új első kísérletet. A szokásos játékindító kulcsszavakon felül egy frappáns próbálkozása is volt, hátha…

STRAIGHT COMEDY 😭 Jameis Winston tried to get the Commanders to jump on 4th & 1 😂 📺 Prime https://t.co/hgglIEpUOL — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 13, 2026

A HÉT BALUL ELSÜLT JÁTÉKA. A müncheni Detroit–New England összecsapás sajnos egy játékról marad emlékezetes. Aidan Hutchinson előbb szerelte a passzolni készülő Drake Maye-t, majd megünnepelte a sacket. A szerelésbe a Patriots irányítója, az ünneplő mozdulatba a Lions védője sérült bele, utóbbi térdében elszakadt a keresztszalag, így ebben az idényben már biztosan nem játszhat. Maye esetében bokatöréstől tartanak, ami az irányító esetében is a teljes idényre való kieséssel járhat.

WATCH: Aidan Hutchinson injures himself celebrating a sack where he injured Drake Maye. https://t.co/7GsJINGV95 — Scott (@EODWX5) November 15, 2026

A HÉT HŐSEI. Az amerikai légi közlekedési hatóság pénteken több órára lezárta a légtereket és a földre parancsolta a repülőgépeket, ami az egész hétvégére kaotikussá tette a légi közlekedést. Az NFL vezetői rendkívüli intézkedéseket vezettek be, például a játékvezetőket olyan mérkőzésekre rendelték ki, amelyeket autóval megközelíthettek. Vasárnap helyi idő szerint 13 órakor kezdődött az Indianapolis–Miami mérkőzés, majd 20.20-kor a Cincinnati–Pittsburgh, és mivel Indianapolis és Cincinnati 180 kilométerre van egymástól, ami nagyjából kétórányi autóutat jelent, a játékvezetői stáb fele mindkét mérkőzésen közreműködött. Don Willard, Terry Killens, Jabir Walker és Justin Larrew egy kisbusszal utazott át Cincinnatibe, és bő másfél órával a meccs előtt meg is érkezett, s ami a legfontosabb, kifejezetten jól levezették a Bengals–Steelers meccset – pedig Willard általában vonalbíró, már az is rendkívüli volt, hogy főbíróként kell közreműködnie, ráadásul egy nap két meccsen, amire nem nagyon volt példa az NFL történetében.

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Péntek

New York Giants–Washington Commanders 24–27

Vasárnap kora este

Detroit Lions–New England Patriots, München 35–10

New Orleans Saints–Carolina Panthers 17–20

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 24–22

Cleveland Browns–Houston Texans 27–24

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 10–30

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 23–40

New York Jets–Buffalo Bills 12–30

Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs 13–35

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 6–34

Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks 13–21

Dallas Cowboys–San Francisco 49ers 40–46

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 38–18

Kedd

Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers 20–23

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

A 11. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Carolina Panthers–Baltimore Ravens

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Dallas Cowboys–Tennessee Titans

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers

22.05: Los Angeles Chargers–New York Jets

22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: New York Giants–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks