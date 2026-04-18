Megszorongathatja-e bármelyik csapat az OKC-t, meddig jut a Wembanyama vezette Spurs? – kezdődik az NBA rájátszása

NYUGATI FŐCSOPORT

LOS ANGELES LAKERS (4.)–HOUSTON ROCKETS (5.)

Kevin Durant és LeBron James 46 mérkőzést játszott egymás ellen, 14-et a rájátszásban. Viszont a Nyugati főcsoportban most először mérkőznek meg a rájátszásban. Összesítésben 26–20-ra James vezet, a playoffban viszont 9–5-re Durant felé billen a mérleg nyelve.

A Lakers nagyon jól hajrázott, főleg a márciusban kitűnő formában játszó Luka Doncicnak köszönhetően. Viszont a csapat két legjobb pontszerzője, Doncic és Austin Reaves sem bevethető. James, Doncic és Reaves mindössze 29 mérkőzést játszott együtt az idényben, 560 percet voltak együtt a pályán. Egy évvel korábban 423 perc és 21 meccs volt ez a mutató.

A Los Angelesben Luke Kennard és Rui Hachimura került a kezdőbe, de így még nagyobb a különbség a két pad között, amiből jól jöhet ki a Houston. James fellépett az alapszakasz végén, de a négyszeres bajnok már 41 éves, és kérdés, mennyire bír végig egy szériát első emberként. Kulcs lehet Hachimura, aki 54.5 százalékos pontossággal dobott az utolsó öt meccsen.

Az segíthet, hogy a Rockets lassú tempóban játszik (29. a ligában). Kosarasai dobásaik 24 százalékát (2. legmagasabb arány a ligában) a támadóidő utolsó hat másodpercében végzik el. A Houstonnál Reed Sheppardöt emelte ki az NBA oldala, aki támadásban hozza a Rocketsnél hiányzó triplákat, viszont védelemnél támadható pont lehet. Az alapszakaszban 2–1-re nyerte a párharcot a Lakers. A Rockets azt a meccset húzta be, amikor Doncic 25 pontot szerzett. A másik két alkalommal 36, illetve 40 pontig jutott a szlovén.

TIPP: Hat meccsen továbbjut a Rockets.

A 41 éves LeBron Jamesen múlik a Lakers jövője (Fotó: Getty Images)

DENVER NUGGETS (3.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.)

A legutóbbi húsz egymás elleni meccsükből 11-et nyert a Minnesota, kilencet a Denver. Ezen időszak alatt mindkét franchise behúzott egy-egy párharcot a rájátszásban is. A húsz meccsből háromnál a hosszabbítás döntött, és tíznél egy számjegyű volt a különbség. Az elmúlt négy idényt vizsgálva ez a legtöbbet játszott párharc az NBA-ben, az alapszakaszt és rájátszást is nézve 14–14-re állnak a csapatok. Előzetesen egyértelműen ez a legjobban várt párharc.

Anthony Edwards egészségi állapota befolyásolhatja a végeredményt. A Minnesota sztárja térdproblémák miatt az alapszakasz utolsó 14 meccséből 11-et kihagyott. Edwards a legutóbbi két idényben főcsoportdöntőig vezette a Timbewolvest, ebben a két évben 31 rájátszásmérkőzésen 26.5 pontot, 7.4 lepattanót és 6 gólpasszt átlagolt 39.8 perc alatt.

A Denvert sem kerülték el a sérülések. Aaron Gordon 40 meccset hagyott ki, Cam Johnson és Peyton Watson pedig több mint húsz mérkőzésen nem állt rendelkezésre, de Nikola Jokics is 14 találkozón nem volt bevethető. A szerb ennek ellenére 34 meccsen ért el tripla duplát, ami a legtöbb a karrierjében egy idényen belül, ráadásul az NBA története során először asszisztok és lepattanók számában is vezeti a ligát. A Timberwolves ellen négy mérkőzésen 35.8 pontot, 15 lepattanót, 11.3 gólpasszt és 1.5 blokkot átlagolt. „Őszintén szólva nem tetszik a pihenőidő. Csak játszani akarok” – mondta a szerb a play-in hetében. Jokicsot minden bizonnyal Julius Randle próbálja majd korlátozni, már meg is van a taktikája:

„Valószínűleg fel kell hívnom Istent, s beszélnem vele kicsit, megkérni néhány szívességre. Kemény mérkőzés lesz. Hihetetlenül jó játékos. … Harc lesz, de felkészültünk. Készen állunk rá.”

Az NBA a Nuggetsnél a karrierje legjobb idényét teljesítő Jamal Murray-t, míg a Timberwolvesnál a korábban az év legjobb hatodik emberének választott Naz Reidet emelte ki. Murray 170 gólpasszt adott Nikola Jokicsnak, ami a legtöbb gólpassz, amit egy játékos egyetlen csapattársának adott. A második helyen Jokics áll, aki 147 gólpasszt adott Murray-nek.

TIPP: Hat meccsen továbbjut a Denver.

Anthony Edwards (középen) ismét szembekerült a Denverrel és Nikola Jokiccsal (Fotó: Getty Images)

SAN ANTONIO SPURS (2.)–PORTLAND TRAIL BLAZERS (7.)

A Spurs 30–4-es győzelmi mutatóval zárta az alapszakaszt. Február elseje óta tehát csak négy vereségük van Victor Wembanyamáéknak, közülük viszont hármat a Denver Nuggetstől szenvedtek el, azaz nem bánják, hogy az első körben nem Jokicsékkal játszanak.

A San Antonio tavaly 34 meccset nyert meg, az idén viszont 62-t, ezzel a liga második legjobb mérlegét érte el. 2017 óta most fordult elő először, hogy két nyugati csapat is legalább hatvan győzelemmel zárja az alapszakaszt, akkor a Golden State Warriors és a Spurs is a nyugati döntőig menetelt és az előbbi diadalmaskodott.

A San Antonio az alapszakaszban kétszer verte meg a Portlandet, egyszer Victor Wembanyama és Stephon Castle nélkül. Ez lesz a harmadéves Wembanyama első rájátszássorozata. Az Év Védőjátékosa díj legnagyobb esélyese 25 pontot, 11.5 lepattanót, 3.1 asszisztot és 3.1 blokkot átlagolt, de a mérkőzésre gyakorolt hatását nehéz statisztikákkal leírni. Legutóbb 1990-ban játszott a Spurs a rájátszásban úgy, hogy nem Gregg Popovich irányította a csapatot, így Wembanyama mellett nagyobb figyelem hárulhat Mitch Johnsonra is.

A Portlandnél a play-inben 41 pontos teljesítményt lerakó Deni Avdiját kell kiemelni, aki karrierje legjobb pontátlagát (24.2), büntetődobási hatékonyságát (80.2%) és gólpasszátlagát (6.7) érte el. A Blazers pontjainak 16 százalékát szerzi második esélyekből, ami a legnagyobb arány a ligában. Most a San Antonio révén az a csapat vár rájuk, amely a liga élén végzett a védekezőlepattanók arányában (72,4%), így ez könnyen kulcs lehet a párharcban. A Blazersnek volt némi sikere a támadólepattanók terén az alapszakaszban, a Spurs ellen játszott három mérkőzésen a támadólepattanók 32.5 százalékát szerezte meg, ami az ötödik legmagasabb arány a Spurs ellen játszó csapatok között. Hozzá kell tenni, hogy mindhárom mérkőzést Victor Wembanyama nélkül játszották, aki a legmagasabb egyéni védekezőlepattanó-százalékot (28,5%) érte el azok között a játékosok között, akik legalább 10 percet játszottak 40 vagy több mérkőzésen. A fiatal Spurs-keretnek a szakértők szerint remek rájátszástapasztalat lesz a Portland, hogy aztán a következő körben érkezzen a Minnesota vagy a mumus Denver.

TIPP: Öt meccsen továbbjut a San Antonio.

Hamar kiderül, hogy felnőtt-e a rájátszáshoz a Victor Wembanyama vezette Spurs (Fotó: Getty Images)

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–PHOENIX SUNS (8.)

Az OKC-nek egyértelmű a célja: a 2018-as Warriors óta Shai Gilgeous-Alexanderéké lehet az első csapat, amely megvédi címét az NBA-ben. A Thunder kezdő ötöse legutóbb április 8-án lépett pályára, az utolsó két meccset már a cserék oldották meg, így csaknem kéthetes pihenő után várhatják a play-inből érkező Suns elleni párharcot.

Chet Holmgren 13, Shai Gilgeous-Alexander 14, Alex Caruso 26, Isaiah Hartenstein 35, Jalen Williams pedig 49 mérkőzést hagyott ki, mégsem volt visszaesés gyakorlatilag. Az év eleji 3–5-ös hullámvölgy végén az OKC 37–8-ról 40–13-as mérlegre esett vissza, és ez volt a legrosszabb, ami történt azzal a csapattal, amely kapcsán az idény előtt még az alapszakaszrekord is szóba jött.

A Sunsnál kulcs lehet Dillon Brooks, illetve Ryan Dunn és Jordan Goodwin védőmunkája, de Gilgeous-Alexander megállítása szinte lehetetlen feladat. SGA átlagosan 30 pontot és 7.3 asszisztot szerzett a Suns ellen ebben az idényben, miközben összességében 50.9 százalékos, a hárompontosvonalon túlról pedig 50 százalékos dobáshatékonysággal rendelkezett.

Devin Booker ugyan szintén elit pontszerző, de a liga legjobb védelme ellen nehéz elképzelni, hogy ez négy phoenixi győzelemben teljesedjen ki. Az OKC védekezése a hárompontosok levédekezésében csak a 25., ezt a gyenge pontot kihasználhatja akár a ligában ötödik legtöbb hárompontost dobó Suns is.

A Thunder a liga negyedik legnagyobb visszaesését könyvelhette el a dobási lehetőségek különbségében: az előző szezonban mérkőzésenként plusz 4.3-ról (2. hely) a mostani plusz 1.3-ra (11. hely) esett vissza. Nem kényszerítettek ki annyi labdavesztést, mint egy évvel ezelőtt, és a támadólepattanók arányában a harmadik legnagyobb visszaesést könyvelhették el. Az alapszakaszban három meccset nyert az OKC, kettőt a Phoenix, közülük az egyik az utolsó fordulóban volt, amikor a Thunder perememberei játszottak.

Tipp: Négy meccsen továbbjut az Oklahoma City.

Címvédésre készül az Oklahoma City Thunder (Fotó: Getty Images)

KELETI FŐCSOPORT

CLEVELAND CAVALIERS (4.)–TORONTO RAPTORS (5.)

A Raptors 3–0-ra elintézte az alapszakaszban a Cavalierst, de a párharc aligha lesz ilyen sima. A Cleveland tavaly a Keleti főcsoport élén végzett az alapszakaszban, erre az idényre pedig James Hardennel erősítettek, akivel 19–6-os mérleggel rendelkeznek.

Harden korszakának egyik legjobb pontszerzője, de még mindig nincs gyűrűje. A nyugati nagyágyúk árnyékában kelet egy fokkal egyszerűbbnek tűnik, bár sem a Detroitot, sem a Bostont nem lehet leírni. A Cavsbe jól illeszkedett be Harden, meghagyta Donovan Mitchellnek a főszerepet, miközben irányítóként Evan Mobley és Jarrett Allen játékát is magasabb szintre emeli. Bár hozzá kell tenni, Mobley annak ellenére, hogy majdnem dupla duplát átlagolt, messze volt a 2025-ös, áttörést jelentő évétől.

A Raptors viszont fiatal és gyors, és olyan csapatot állított össze, amelynek tagjai teljesen ismerik egymást, és jól össze vannak hangolva. Brandon Ingramnak, Scottie Barnesnek és RJ Barrettnek együttesen kell teljesíteniük ahhoz, hogy a Raptorsnak esélye legyen. Ez az első rájátszása ennek a keretnek, több játékos még fejlődésben van, így érdekes lesz figyelni a teljesítményüket a playoffban.

A Cavaliers esetén a védekezés csalódást okozott az idényben, jó teszt lesz az Ingram, Barrett, Barnes alkotta hármas. A Torontóban Jakob Pöltl center 39 mérkőzést kihagyott, részben ennek is köszönhető, hogy a Raptors nem áll jól lepattanók terén. Az NBA kiemelte, hogy a Cavs leggyakrabban pályára lépő kezdő ötöse mindössze 89 percet játszott együtt, ami a legkevesebb az NBA-ben. James Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley és Jarrett Allen mindössze hét mérkőzésen játszott együtt, összesen mindössze 92 percet. A Cavs remekül teljesített ez alatt a 92 perc alatt, 100 labdabirtoklásonként 26.7 ponttal felülmúlva ellenfeleit. De ez nagyon kis minta, és a Cavs a legkevésbé összehangolt csapatként indul a rájátszásba. Összehasonlításképpen: a Raptors kezdőcsapata 348 percet játszott együtt a Brooklyn elleni idényzáró mérkőzés előtt.

TIPP: Hét meccsen továbbjut a Cleveland.

A Cavsbe gyorsan beilleszkedő James Harden (balra) a Clevelanddel nyerné meg első gyűrűjét (Fotó: Getty Images)

NEW YORK KNICKS (3.)–ATLANTA HAWKS (6.)

Az Atlanta pihentetett az utolsó meccsen, így a Raptors beelőzött. A Knicks a Torontót 5–0-ra kiütötte, míg a Hawks ellen 2–1 a mérlege az alapszakaszban, így talán kicsit bánják, hogy az Atlantával kerültek össze. Igaz, a New York két legjobbja, Jalen Brunson és Karl-Anthony Towns is brillírozott az Atlanta elleni meccseken, előbbi 29.3 pontot és 7.8 gólpasszt átlagolt, utóbbi pedig 63 százalékos pontossággal 28.5 pontot és 13.5 lepattanót szerzett. Quin Snydernek, az Atlanta edzőjének ezúttal is nagy problémát jelenthet az, hogy kit állítson rá KAT-re.

A két csapat teljesen más tempóban játszik, a Hawks az ötödik leggyorsabb, míg a Knicks csak a 25., ám mindkét együttes kevés büntetőt harcol ki. Az Atlanta hármasa, Jalen Johnson (203 cm), Dyson Daniels (201 cm) és Nickeil Alexander-Walker (196 cm) a legtöbb ellenfélnek fejfájást okozna, de a Knicks védekezésre specializálódó hármasának – Anunoby, Bridges és Hart – mindene megvan ahhoz, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak.

A Hawks az All-Star szünet után 100 labdabirtoklásonként 9.7 ponttal veri meg ellenfeleit, előtte mínusz 1.3-as mutatóval rendelkezett. A 11 pontos különbség az elmúlt 27 év legnagyobb szünet utáni javulása. A legutóbbi 27 évben hat csapat volt, amely a szünet után legalább nyolc ponttal javult, közülük öt nyert rájátszás-sorozatot.

TIPP: Hat meccsen nyer a New York.

Jalen Brunson és Karl-Anthony Towns is remekelt az idényben az Atlanta ellen (Fotó: Getty Images)

BOSTON CELTICS (2.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.)

Mindenki azt gondolta, hogy a Jayson Tatum nélküli Boston ebben az évben egy jó draftpozícióra hajt, ezzel szemben a keleti második helyen futott be a sorozatban 12. rájátszásra. Ez négy évvel meghaladja a liga második leghosszabb sorozatát, ráadásul a Celtics sorozatban ötödik éve az első két helyezett között végzett keleten. Ráadásul úgy, hogy a tavalyi rájátszáskeret legjobb nyolc játékosa közül négytől megváltak, és az alapszakasz első 62 meccsén nem játszhatott Tatum sem. A Boston sorozatban negyedik éve az első ötben végzett támadásban és védekezésben is, egyértelmű esélyesei keletnek. A legutóbbi 30 idényben (amióta mérik) 14 olyan mérkőzés volt, amikor egy csapat 100 labdabirtoklásra vetítve 150 pontot szerzett, közülük az ez évadbeli Celtics ért el négyet.

Ezzel szemben a Philadelphia egy év kihagyás után tért vissza a rájátszásba. Ráadásul legjobbjuk, Joel Embiid vakbélműtéten esett át, és erősen kérdőjeles, hogy játszhat-e a szériában. A szerdai play-inben elért győzelmet is beleszámítva a Sixers 10–4-es mérleggel áll az alapszakaszban, amikor Tyrese Maxey és Paul George Embiid nélkül játszik, de ebből a tíz győzelemből hét a Bucks (3), a Wizards (2), a Nets és a Pacers ellen született.

Az alapszakaszban 2–2-re végeztek, a Sixers ráadásul egyik győzelmét Embiid nélkül szerezte, de mindkét győzelem az idény első három hetében született. A Boston ellenben fő esélyeshez méltóan épp a legjobbkor lendült formában, és Tatum is egyre jobb formát mutat. A Bostonnál Derrick White lehet a kulcs, aki védekezésben elit, de támadásban elmaradt korábbi önmagától. A Philadelphiánál VJ Edgecombe-ot lehet kiemelni, aki minden bizonnyal a harmadik lesz az évújonca-versenyben és értékes rájátszástapasztalatot szerezhet kezdőként.

TIPP: Négy meccsen továbbjut a Boston.

Jayson Tatum visszatért, és bajnoki címre hajt Bostonban (Fotó: Getty Images)

DETROIT PISTON (1.)–ORLANDO MAGIC (8.)

A 2025–26-os idény kezdete előtt sokan úgy vélték, hogy a Detroit Pistons és az Orlando Magic a Keleti főcsoport azonos szintjén áll. Ha a rájátszás első fordulójában találkoztak volna, az valószínűleg a 4–5-ös vagy a 3–6-os párharc keretében történt volna, azonban az Orlando várakozáson alul teljesített, míg a Detroit a Keleti főcsoport élére ugrott.

Négy egymás elleni mérkőzésükből kettőt-kettőt nyertek, ráadásul mindkét csapat egyszer diadalmaskodott a másik otthonában is. Egyik franchise sem nyert rájátszássorozatot több mint 15 éve, és ez a negatív széria hamarosan véget ér az egyik csapat számára. A Pistonsra a legjobb kiemelés nyomása nehezedik, míg a Magicnek azzal kell szembenéznie, hogy jelentős változások várhatók az idény után, ha a szombat hajnali győzelmük a Charlotte Hornets ellen a play-inben csak szerencsés véletlennek bizonyul.

A Magic a liga harmadik legjobban fejlődő támadó csapata volt, de védekezésben nagy lépést tett hátra, az elmúlt két idényben ugyanis a legjobb három között végzett ezen a téren. Ez a visszaesés nagy részben a labdaeladásoknak köszönhető: az előző évadban még a második helyen álltak az ellenfél labdaeladási arányában (16,8/100 labdabirtoklás), ebben az idényben viszont a 14. helyre csúsztak vissza (14,7); ez volt a liga legnagyobb visszaesése. A Pistons sem a legbiztosabb ilyen téren. Az alapszakaszban a 23. helyen álltak a labdaeladások arányában, de tavaly a rájátszás első körében ennél is rosszabb mutatóval búcsúztak a Knicks ellen. A Magic a labdaszerzésekből és az ebből következő gyorsindításokból kellemetlen perceket okozhat.

Kulcs lehet a lepattanózás is, mindkét csapat a legjobb kilencben van a ligában. A Pistons a támadólepattanók arányában a harmadik, míg a Magic a védekezőlepattanók terén az ötödik. Az alapszakaszbeli sorozatban a Pistons nyerte a lepattanócsatát, a négy mérkőzés során a támadólepattanók 36,5 százalékát szerezte meg (ez a második legjobb eredmény az Orlando összes ellenfele közül). Ausar Thompson (13) és Jalen Duren (12) a Detroit 50 támadólepattanójának felét szerezte a Magic ellen. Az orlandói meglepetéshez az kell, hogy Paolo Banchero szintet lépjen. A 2022-es 1/1-es átlagosan 26.3 pontot szerzett a Detroit ellen játszott három mérkőzésén ebben az idényben, így van mire alapozni.

TIPP: Öt meccsen továbbjut a Detroit.

Cade Cunningham és a Detroit Pistons szerezte az NBA alapszakaszának legnagyobb meglepetését (Fotó: Getty Images)

KOSÁRLABDA

NBA, PLAY-IN

Szerda

Keleti főcsoport

Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban

Nyugati főcsoport

Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114

Csütörtök

Keleti főcsoport

Philadelphia 76ers–Orlando Magic 109–97

Nyugati főcsoport

Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 121–126

Szombat

Keleti főcsoport

Orlando Magic–Charlotte Hornets 121–90

Nyugati főcsoport

Phoenix Suns–Golden State Warriors 111–96

RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR

Keleti főcsoport

