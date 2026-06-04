A Honvéd átigazolta a Diósgyőr középpályását

„Örömmel jelentjük be, hogy 2029 nyaráig szóló szerződést kötöttünk fiatal középpályásunkkal, Szamosi Ádámmal – jelentette be a 19 éves játékos szerződtetését a Honvéd a honlapján. – Ádám partnerklubunktól, a Budai FC csapatától érkezett akadémiánkra 2021 februárjában, 2023 nyarán a Diósgyőri VTK szerződtette.”

Szamosi az élvonalban még nem szerepelt, az NB II-ben 2024-ben, a Kazincbarcika kooperációs kölcsönjátékosaként mutatkozott be, de igazán az elmúlt két idényben, a Honvéd kölcsönjátékosaként tette le a névjegyét. 2024–2025-ben 14 NB II-es meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el, 2025–2026-ban pedig kulcsemberré nőtte ki magát, 23 bajnokin szerzett négy góljával és ugyanennyi gólpasszával. Minden sorozatot figyelembe véve egyébként 40 tétmérkőzésen lépett pályára a Honvéd első csapatában, ezeken 6 gólt és 6 gólpasszt jegyzett.

„Nagyon hálás vagyok, hogy aláírhattam ezt a szerződést, nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni a karrierem, amikor visszatértem a Honvédhoz. Dupla öröm számomra, hogy itt, Kispesten – ahol az utánpótlásban is játszottam – megkaptam a bizalmat és számítanak rám. Új fejezet kezdődik ezzel a karrieremben, hiszen immáron – nemcsak kölcsönben, hanem hivatalosan is, ahová tartozom – a Honvéd játékosa vagyok" – nyilatkozta az aláírást követően a honvedfc.hu-nak.

Ugyanakkor a szerződéskötés ellenére nem biztos, hogy a középpályás marad Kispesten. Korábban már jeleztük, hogy a Serie A-tól búcsúzó Cremonese megfigyelői személyesen nézték meg Szamosit a DVTK elleni Magyar Kupa-meccsen és a spanyol Cetla Vigo, a francia Lille, valamint több olasz másodosztályú csapat érdeklődéséről is hallani.