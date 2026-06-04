Vb 2026: a FIFA kitiltotta a műanyag palackokat a stadionokból

A FIFA tájékoztatása szerint a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.

Korábbi elképzelés szerint az üres, átlátszó műanyag palackokat még engedélyezték volna a lelátókon.

Egyelőre nem tudni, hogy a közönség miként juthat vízhez a meccsek közben a tribünökön, ami már csak azért is lényeges lenne, mert bizonyos helyszíneken nagy hőségre lehet számítani.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.