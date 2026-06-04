Nemzeti Sportrádió

Városi kitüntetést kapott a Veszprémből távozó Gasper Marguc

2026.06.04. 10:42
null
Gasper Margucot kitüntették (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kézilabda Veszprém Gasper Marguc
Pro Meritis érdemérmet kapott a szlovén Gasper Marguc, aki 12 után távozott a bajnoki címvédő Veszprém férfi kézilabdacsapatától.

„Senki sem gondolta volna 2014 nyarán, hogy a Celjéből érkező fiatal tehetséggel, Gasper Marguccsal egy kiemelkedő pályafutás teljesedik ki a szemünk előtt. Huszonhárom éves volt, nagy reménységként érkezett, és a nálunk világklasszisok közé emelkedett jobbszélső a héten klublegendaként távozik” – írta csütörtökön a közösségi oldalán Porga Gyula polgármester.

A 35 éves, világbajnoki bronzérmes játékos a bajnokságot nyolc, a Magyar Kupát kilenc, a SEHA Ligát négy alkalommal nyerte meg veszprémi színekben. A Bajnokok Ligája négyes döntőjében hatszor szerepelt, 2016-ban pedig a BL-szezon legjobb jobbszélsőjének választották.

„Szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt Veszprémben és a közönség egyik kedvence lett. Köszönettel tartozunk neki mindazért, amit a csapatért tett, ezért a Pro Meritis érdeméremmel köszöntem meg neki veszprémi pályafutását” – írta Porga.

 

kézilabda Veszprém Gasper Marguc
Legfrissebb hírek

A Veszprém a Szeged fölé nőtt, de mi vár rá a következő idényben?

Kézilabda
4 órája

A búcsúzó Bodó Richárd: Elég rendesen elfáradtam érzelmileg, de köszönöm mindenkinek ezt a napot

Kézilabda
2026.06.02. 22:46

Már Szegeden bajnok lehet a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.06.02. 09:47

Fazekas Máté: Nem szabad csalódottnak lennünk, meg kell nyerni a szegedi meccset!

Kézilabda
2026.06.01. 10:19

„Magyaros” döntő lesz a kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
2026.05.30. 17:31

A Veszprém majdnem kétórás csatában nyerte meg a döntő első meccsét a Szeged ellen

Kézilabda
2026.05.29. 20:59

Nő a rangadó tétje: indul a Veszprém–Szeged döntő!

Kézilabda
2026.05.29. 11:25

Kézilabda: tíz magyar góllal nyert a Metz

Kézilabda
2026.05.27. 23:05
Ezek is érdekelhetik