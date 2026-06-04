Városi kitüntetést kapott a Veszprémből távozó Gasper Marguc

„Senki sem gondolta volna 2014 nyarán, hogy a Celjéből érkező fiatal tehetséggel, Gasper Marguccsal egy kiemelkedő pályafutás teljesedik ki a szemünk előtt. Huszonhárom éves volt, nagy reménységként érkezett, és a nálunk világklasszisok közé emelkedett jobbszélső a héten klublegendaként távozik” – írta csütörtökön a közösségi oldalán Porga Gyula polgármester.

A 35 éves, világbajnoki bronzérmes játékos a bajnokságot nyolc, a Magyar Kupát kilenc, a SEHA Ligát négy alkalommal nyerte meg veszprémi színekben. A Bajnokok Ligája négyes döntőjében hatszor szerepelt, 2016-ban pedig a BL-szezon legjobb jobbszélsőjének választották.

„Szinte ismeretlen külföldiként érkezett, majd otthonra lelt Veszprémben és a közönség egyik kedvence lett. Köszönettel tartozunk neki mindazért, amit a csapatért tett, ezért a Pro Meritis érdeméremmel köszöntem meg neki veszprémi pályafutását” – írta Porga.