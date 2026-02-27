Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: kikapott a Kozármisleny Mosonmagyaróváron

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 19:51
null
Kukely Anna öt gólt dobott a Mosonmagyaróvárban (Fotó: mkcse.hu, archív)
Kozármisleny KA Mosonmagyaróvár kézilabda női kézilabda NB I
A házigazda Mosonmagyaróvár 36–31-re nyert a Kozármisleny ellen a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

NŐI KÉZILABDA NB I
MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–KOZÁRMISLENY KA 36–31 (17–16)
Mosonmagyaróvár, 836 néző. V: Kovács T., Mándli
MKC: Csatlós – Falusi-Udvardi 6 (1), Quist 5, Kukely A. 5, Tatar 4, Tomova, Kazai 3. Csere: Halter, Horváth Sz. (kapus), Molnár D. 2, Háfra N. 1, Tóth Eszter 3, Wolfs 4, Stranigg 3 (1), Fehér L. Edző: Dragan Adzsics
KOZÁRMISLENY: Wichmann – Kecskés, Brettner 1, Lengyel L., Scheffer 10 (2), Bréda 5 (2), Szatmári M. 1. Csere: Szabó Luca (kapus), Fodor V. 3, Pintér S. 5, Palotás 3, Friedszám 2, Kelemen D. 1, Rácz P., Hónig. Edző: Kovács Tamás
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 12. p.: 7–5. 20. p.: 10–7. 25. p.: 12–12. 34. p.: 21–17. 42. p.: 28–22. 50. p.: 32–27
Kiállítások: 10, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Dragan Adzsics: – Nem játszottunk jól, nem tudom pontosan, miért. Ugyanakkor győztünk, és ez a legfontosabb.
Kovács Tamás: – Részfeladatokat tűztünk ki magunk elé, ezek nagy részét sikerült is megvalósítanunk. Külön örülök a fiatal játékosaink teljesítményének, méltó ellenfél voltunk.

Szombaton játsszák
15.00: DVSC Schaeffler–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport+)
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria

1. Győr1616597–353+244 32 
2. FTC15141518–352+166 28 
3. Debrecen15132484–357+127 26 
4. Esztergom151023492–382+110 22 
5. Vác151014440–395+45 21 
6. Székesfehérvár15915406–380+26 19 
7. Mosonmagyaróvár16619420–442–22 13 
8. Szombathely15528407–487–80 12 
9. Vasas164210427–467–40 10 
10. Kisvárda15510378–439–61 10 
11. Budaörs15339372–438–66 
12. NEKA15411376–467–91 
13. Kozármisleny16115362–530–168 
14. Dunaújváros15213338–528–190 
AZ ÁLLÁS

 

 

