Női kézi NB I: kikapott a Kozármisleny Mosonmagyaróváron
NŐI KÉZILABDA NB I
MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–KOZÁRMISLENY KA 36–31 (17–16)
Mosonmagyaróvár, 836 néző. V: Kovács T., Mándli
MKC: Csatlós – Falusi-Udvardi 6 (1), Quist 5, Kukely A. 5, Tatar 4, Tomova, Kazai 3. Csere: Halter, Horváth Sz. (kapus), Molnár D. 2, Háfra N. 1, Tóth Eszter 3, Wolfs 4, Stranigg 3 (1), Fehér L. Edző: Dragan Adzsics
KOZÁRMISLENY: Wichmann – Kecskés, Brettner 1, Lengyel L., Scheffer 10 (2), Bréda 5 (2), Szatmári M. 1. Csere: Szabó Luca (kapus), Fodor V. 3, Pintér S. 5, Palotás 3, Friedszám 2, Kelemen D. 1, Rácz P., Hónig. Edző: Kovács Tamás
Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 12. p.: 7–5. 20. p.: 10–7. 25. p.: 12–12. 34. p.: 21–17. 42. p.: 28–22. 50. p.: 32–27
Kiállítások: 10, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Dragan Adzsics: – Nem játszottunk jól, nem tudom pontosan, miért. Ugyanakkor győztünk, és ez a legfontosabb.
Kovács Tamás: – Részfeladatokat tűztünk ki magunk elé, ezek nagy részét sikerült is megvalósítanunk. Külön örülök a fiatal játékosaink teljesítményének, méltó ellenfél voltunk.
Szombaton játsszák
15.00: DVSC Schaeffler–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport+)
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria
|1. Győr
|16
|16
|–
|–
|597–353
|+244
|32
|2. FTC
|15
|14
|–
|1
|518–352
|+166
|28
|3. Debrecen
|15
|13
|–
|2
|484–357
|+127
|26
|4. Esztergom
|15
|10
|2
|3
|492–382
|+110
|22
|5. Vác
|15
|10
|1
|4
|440–395
|+45
|21
|6. Székesfehérvár
|15
|9
|1
|5
|406–380
|+26
|19
|7. Mosonmagyaróvár
|16
|6
|1
|9
|420–442
|–22
|13
|8. Szombathely
|15
|5
|2
|8
|407–487
|–80
|12
|9. Vasas
|16
|4
|2
|10
|427–467
|–40
|10
|10. Kisvárda
|15
|5
|–
|10
|378–439
|–61
|10
|11. Budaörs
|15
|3
|3
|9
|372–438
|–66
|9
|12. NEKA
|15
|4
|–
|11
|376–467
|–91
|8
|13. Kozármisleny
|16
|1
|–
|15
|362–530
|–168
|2
|14. Dunaújváros
|15
|–
|2
|13
|338–528
|–190
|2