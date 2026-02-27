Női kézi NB I: kikapott a Kozármisleny Mosonmagyaróváron

NŐI KÉZILABDA NB I

MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–KOZÁRMISLENY KA 36–31 (17–16)

Mosonmagyaróvár, 836 néző. V: Kovács T., Mándli

MKC: Csatlós – Falusi-Udvardi 6 (1), Quist 5, Kukely A. 5, Tatar 4, Tomova, Kazai 3. Csere: Halter, Horváth Sz. (kapus), Molnár D. 2, Háfra N. 1, Tóth Eszter 3, Wolfs 4, Stranigg 3 (1), Fehér L. Edző: Dragan Adzsics

KOZÁRMISLENY: Wichmann – Kecskés, Brettner 1, Lengyel L., Scheffer 10 (2), Bréda 5 (2), Szatmári M. 1. Csere: Szabó Luca (kapus), Fodor V. 3, Pintér S. 5, Palotás 3, Friedszám 2, Kelemen D. 1, Rácz P., Hónig. Edző: Kovács Tamás

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 12. p.: 7–5. 20. p.: 10–7. 25. p.: 12–12. 34. p.: 21–17. 42. p.: 28–22. 50. p.: 32–27

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Nem játszottunk jól, nem tudom pontosan, miért. Ugyanakkor győztünk, és ez a legfontosabb.

Kovács Tamás: – Részfeladatokat tűztünk ki magunk elé, ezek nagy részét sikerült is megvalósítanunk. Külön örülök a fiatal játékosaink teljesítményének, méltó ellenfél voltunk.

Szombaton játsszák

15.00: DVSC Schaeffler–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport+)

16.00: NEKA–Vasas SC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs

18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC

18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria