Férfi kézi NB I: a Veszprém könnyedén megverte a Budai Farkasokat

A hazaiak francia válogatott légiósa, Nedim Remili hét góllal vette ki a részét a sikerből.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
ONE VESZPRÉM HC–BUDAI FARKASOK-RÉV 33–22 (16–11)
Veszprém, 1023 néző. V: Haskó, Natkai
VESZPRÉM: Corrales – Y. Lenne 3, Remili 7 (3), Pesmalbek 4, Ali Zein 2, J. Eldera 3, Gáncs-Pető 3 (1).Csere: Hesam 5, Molnár Robin 3, Dodics 3, Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera, Adel. Edző: Xavier Pascual
BUDAI FARKASOK: Zernovic – Csengeri 1 (1), Panic, Kristóf M. 1, Maric 4, Boszkosz 5, Pintér B. 2. Csere: Balogh T. (kapus), Szeitl L. 1, Hutvágner, Sinkovits 3, Bendicsek 2, Hancsovszki, Bodnár 1, Nagy-Jávori 1 (1), Poczok 1.Edző: Korsós Ádám
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 12. p.: 7–7. 20. p.: 9–9. 26. p.: 14–10. 37. p.: 20–13. 42. p.: 25–16. 51. p.: 28–18
Kiállítások: 0, ill. 4 perc
Hétméteresek: 7/4, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Antonio García (másodedző): – Két nappal egy BL-mérkőzés után nem könnyű pályára lépni, de meglett a győzelem. A támadásaink akadoztak, a helyzetkihasználásunk nem volt tökéletes, sem távolról, sem ziccerből nem voltunk túl eredményesek.
Korsós Ádám: – Volt egy nagyon jó húsz percünk, akkor feszesek voltunk, amilyennek mindig is szeretném látni a csapatot. Nekünk a Komló elleni következő mérkőzés a fontos.
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest
19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász
Vasárnap
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|17
|17
|–
|–
|684–463
|+221
|34
|2. Szeged
|18
|15
|1
|2
|628–491
|+137
|31
|3. Tatabánya
|16
|13
|–
|3
|496–448
|+48
|26
|4. FTC
|16
|9
|1
|6
|526–503
|+23
|19
|5. Győr
|16
|7
|2
|7
|475–477
|–2
|16
|6. Csurgó
|17
|6
|3
|8
|469–475
|–6
|15
|7. Balatonfüred
|16
|7
|1
|8
|424–463
|–39
|15
|8. NEKA
|16
|5
|3
|8
|434–466
|–32
|13
|9. Szigetszentmiklós
|17
|6
|1
|10
|444–492
|–48
|13
|10. Gyöngyös
|16
|6
|–
|10
|428–468
|–40
|12
|11. PLER
|16
|5
|2
|9
|415–470
|–55
|12
|12. Budai Farkasok-Rév
|17
|3
|4
|10
|451–512
|–61
|10
|13. Komló
|16
|3
|2
|11
|426–479
|–53
|8
|14. Budakalász
|16
|2
|2
|12
|434–527
|–93
|6