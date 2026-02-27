Férfi kézi NB I: a Veszprém könnyedén megverte a Budai Farkasokat

A hazaiak francia válogatott légiósa, Nedim Remili hét góllal vette ki a részét a sikerből.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

ONE VESZPRÉM HC–BUDAI FARKASOK-RÉV 33–22 (16–11)

Veszprém, 1023 néző. V: Haskó, Natkai

VESZPRÉM: Corrales – Y. Lenne 3, Remili 7 (3), Pesmalbek 4, Ali Zein 2, J. Eldera 3, Gáncs-Pető 3 (1).Csere: Hesam 5, Molnár Robin 3, Dodics 3, Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera, Adel. Edző: Xavier Pascual

BUDAI FARKASOK: Zernovic – Csengeri 1 (1), Panic, Kristóf M. 1, Maric 4, Boszkosz 5, Pintér B. 2. Csere: Balogh T. (kapus), Szeitl L. 1, Hutvágner, Sinkovits 3, Bendicsek 2, Hancsovszki, Bodnár 1, Nagy-Jávori 1 (1), Poczok 1.Edző: Korsós Ádám

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 12. p.: 7–7. 20. p.: 9–9. 26. p.: 14–10. 37. p.: 20–13. 42. p.: 25–16. 51. p.: 28–18

Kiállítások: 0, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Antonio García (másodedző): – Két nappal egy BL-mérkőzés után nem könnyű pályára lépni, de meglett a győzelem. A támadásaink akadoztak, a helyzetkihasználásunk nem volt tökéletes, sem távolról, sem ziccerből nem voltunk túl eredményesek.

Korsós Ádám: – Volt egy nagyon jó húsz percünk, akkor feszesek voltunk, amilyennek mindig is szeretném látni a csapatot. Nekünk a Komló elleni következő mérkőzés a fontos.

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász

Vasárnap

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC