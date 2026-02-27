Nemzeti Sportrádió

NB I: Debreceni VSC–MTK Budapest 0–0

Férfi kézi NB I: a Veszprém könnyedén megverte a Budai Farkasokat

2026.02.27. 19:39
Fotó: Szabó Miklós
A One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata 33–22-re nyert hazai pályán a Budai Farkasok ellen a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A hazaiak francia válogatott légiósa, Nedim Remili hét góllal vette ki a részét a sikerből.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
ONE VESZPRÉM HC–BUDAI FARKASOK-RÉV 33–22 (16–11)
Veszprém, 1023 néző. V: Haskó, Natkai
VESZPRÉM: Corrales – Y. Lenne 3, Remili 7 (3), Pesmalbek 4, Ali Zein 2, J. Eldera 3, Gáncs-Pető 3 (1).Csere: Hesam 5, Molnár Robin 3, Dodics 3, Thiagus Petrus, Ligetvári, Dopjera, Adel. Edző: Xavier Pascual
BUDAI FARKASOK: Zernovic – Csengeri 1 (1), Panic, Kristóf M. 1, Maric 4, Boszkosz 5, Pintér B. 2. Csere: Balogh T. (kapus), Szeitl L. 1, Hutvágner, Sinkovits 3, Bendicsek 2, Hancsovszki, Bodnár 1, Nagy-Jávori 1 (1), Poczok 1.Edző: Korsós Ádám
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 12. p.: 7–7. 20. p.: 9–9. 26. p.: 14–10. 37. p.: 20–13. 42. p.: 25–16. 51. p.: 28–18
Kiállítások: 0, ill. 4 perc
Hétméteresek: 7/4, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Antonio García (másodedző): – Két nappal egy BL-mérkőzés után nem könnyű pályára lépni, de meglett a győzelem. A támadásaink akadoztak, a helyzetkihasználásunk nem volt tökéletes, sem távolról, sem ziccerből nem voltunk túl eredményesek.
Korsós Ádám: – Volt egy nagyon jó húsz percünk, akkor feszesek voltunk, amilyennek mindig is szeretném látni a csapatot. Nekünk a Komló elleni következő mérkőzés a fontos.

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK 
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös 
18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect 
18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest 
19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász 
Vasárnap
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1717684–463+221 34 
2. Szeged181512628–491+137 31 
3. Tatabánya16133496–448+48 26 
4. FTC16916526–503+23 19 
5. Győr16727475–477–2 16 
6. Csurgó17638469–475–6 15 
7. Balatonfüred16718424–463–39 15 
8. NEKA16538434–466–32 13 
9. Szigetszentmiklós176110444–492–48 13 
10. Gyöngyös16610428–468–40 12 
11. PLER16529415–470–55 12 
12. Budai Farkasok-Rév173410451–512–61 10 
13. Komló163211426–479–53 
14. Budakalász162212434–527–93 

 

 

Már most edzőt vált a Budai Farkasok, nyárig Korsós Ádám irányítja az együttest – hivatalos

Kézilabda
11 órája

Férfi kézi NB I: elmaradt a meglepetés, legyőzte a Szigetszentmiklóst a Tatabánya

Kézilabda
2026.02.25. 19:42

Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.25. 10:00

Férfi kézilabda NB I: Albek Józseffel erősített a PLER – hivatalos

Kézilabda
2026.02.23. 18:26

Veszprém–Szeged csúcsrangadót rendeznek a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében

Kézilabda
2026.02.23. 16:43

Férfi kézilabda NB I: Péter Szabó Dávid lesz a Komló vezetőedzője – hivatalos

Kézilabda
2026.02.23. 15:56

Férfi kézi NB I: idegenben diadalmaskodott a Veszprém és a Szeged

Kézilabda
2026.02.21. 21:07

Bosszantó vereséget szenvedett a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.19. 20:23
