Fehérvári sikerrel rajtolt a női röplabdabajnokság alsóháza

Az első találkozón a MÁV Előre Foxconn két sima és egy kiélezett játszmában győzte le a Szent Benedek RA-t. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a fehérvári Polina Dzjuba volt 15 ponttal, a túloldalon Lea Boban 13-ig jutott.

Közben nyilvánosságra hozták a KHG Kaposvár–UTE elődöntős párharc első három mérkőzésének időpontjait: a két csapat március 5-én csütörtökön (14.30 óra) Kaposváron, 9-én hétfőn (18) Újpesten, 13-án pénteken (18) pedig ismét Kaposváron csap össze.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO NŐI EXTRALIGA, AZ 5–9. HELYÉRT

MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA 3:0 (17, 25, 15)

Székesfehérvár, 50 néző. V: Takács Á., Mezőffy Zs.

MÁV ELŐRE: DZJUBA 15, HOLLÓSI 8, Fitzpatrick 9, Thomsen 7, McEwan 8, Kotormán 3. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Sziládi 5, RIEDER 4, Jeszek 1, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

SZBRA: BOBAN 13, Deak 3, Kobaidze 4, Hőbe 2, Perotto 8, Schneider T. 8. Csere: Fáth (liberó), Kristóf, Faki 2, Katsitadze 1. Edző: Mario Teppert

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 7:7, 13:8, 16:10, 17:13, 21:14, 24:16. 2. játszma: 1:0, 2:7, 5:9, 8:11, 10:15, 16:16, 18:17, 20:18, 21:21, 22:23, 24:23. 3. játszma: 5:1, 5:3, 10:3, 14:4, 15:7, 18:11, 21:11, 23:15

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – A csapat nagyon jól állt a mérkőzésbe és egy általam elkövetett technikai hiba után a második szettben is nagyon jól jöttek vissza. Mindenki, akinek lehetőséget adtam, tudott ezzel élni.

Mario Teppert: – A mérkőzés elején sok lehetőséget adtunk az ellenfélnek, nem tudtunk stabilizálódni, ők pedig nagyon jól játszottak. A második szett elejétől kezdve megnyugodtunk, és elkezdtünk úgy játszani, ahogy kellett volna: agresszívan, energikusan, és ami a legfontosabb, követtük a mérkőzésre készített tervünket. Végül azonban nem tudtuk ezt a szintet megtartani sem a szett, sem a mérkőzés végéig.