„Nem azért vagyok itt, hogy tanácsokat osztogassak neki” – Guardiola nem kímélte Artetát

A Leeds elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Pep Guardiolát, a Manchester City mesterét kérdezték arról, hogy korábbi tapasztalatokból kiindulva hogyan kell kezelni azt a nyomást, ami a bajnoki címért való küzdelemkor telepszik rá egy első bajnokesélyes vezetőedzőre.

A spanyol tréner egyszerűen annyit válaszolt: „Nem emlékszem. Nem azért vagyok itt, hogy tanácsot adjak Mikelnek.”

A hétvégi forduló előtt a Manchester Citynek ötpontos hátránya van az Arsenal mögött, de Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott. A manchesteri csapat így továbbra is méltó kihívója marad a londoni „ágyúsoknak”.

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Péntek

21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)

Szombat

13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brentford

16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Everton

18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)