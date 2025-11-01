NBA: kirabolták a legjobban fizetett játékos otthonát

Az oklahomaiak irányítója a mostani idény előtt írt alá új szerződést, aminek köszönhetően az NBA történetének legmagasabb éves fizetéséhez (71,25 millió dollár) jutott hozzá.

A 27 éves Gilgeous-Alexandert a Charlotte választotta ki a 2018-as NBA-drafton, majd azonnal a Los Angeles Clippershez került, amelyben egy szezont játszott. Hat éve erősíti az Oklahomát, az előző idényben az alapszakasz és a döntő legjobbjának (MVP) is megválasztották.