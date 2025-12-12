NBA: öt meccs után kapott ki a Boston, kiütéssel nyert a Denver

Az NBA-rekordbajnok Boston Celtics soroztban öt győztes meccs után látogatott a Milwaukee Bucks otthonába, ám ezúttal alulmaradt ellenfelével szemben: a Bucks úgy nyerte meg a találkozót 116–101-re, hogy legjobbja, Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) sérülés miatt nem léphetett pályára, helyette Kevin Porter Jr. volt a csapat első számú vezére, aki 18 pontja mellett kiosztott 13 gólpasszt és összeszedett tíz lepattanót.

A Denver Nuggets egymás után negyedik meccsét nyerte meg, ezúttal ráadásul kiütéssel – a Sacramento Kings otthonában 136–105-ös győzelmet aratott Nikola Jokics együttese. A szerb klasszis ismét kiváló estét tudhatott maga mögött, hiszen 36 pontja mellé 12 lepattanó és nyolc gólpassz is társult.

A játéknap legizgalmasabb meccsét kétségkívül a Los Angeles Clippers és a Houston Rockets vívta egymással. A meccs végén a hazai pályán szereplő houstoniak örülhettek 115–113-as győzelemnek, nagyban köszönhetően Amen Thompson’snak, aki 17.2 másodperccel a meccs vége előtt, döntetlen állásnál egymás után három pontot szerzett, s ezzel helyzetbe hozta csapatát, amely később meg is nyerte az összecsapást.

A játéknap negyedik mérkőzésén a New Orleans Pelicans odahaza 143–120-ra megverte a Portland Trail Blazerst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Houston Rockets–Los Angeles Clippers 115–113

Milwaukee Bucks–Boston Celtics 116–101

New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 143–120

Sacramento Kings–Denver Nuggets 105–136