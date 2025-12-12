Nemzeti Sportrádió

NBA: öt meccs után kapott ki a Boston, kiütéssel nyert a Denver

2025.12.12. 09:29
Nikola Jokics (a labdával) 36 pontot dobott a Sacramento ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
New Orleans Pelicans NBA Boston Celtics NBA-alapszakasz Los Angeles Clippers Houston Rockets Milwaukee Bucks Denver Nuggets
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján a rekordgyőztes Boston Celtics 116–101-re kikapott a Milwaukee Bucks vendégeként magyar idő szerint pénteken hajnalban. A Denver Nuggets kiütéses győzelmet aratott a Sacramento Kings vendégeként, s nyert a Houston Rockets és a New Orleans Pelicans is.

Az NBA-rekordbajnok Boston Celtics soroztban öt győztes meccs után látogatott a Milwaukee Bucks otthonába, ám ezúttal alulmaradt ellenfelével szemben: a Bucks úgy nyerte meg a találkozót 116–101-re, hogy legjobbja, Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) sérülés miatt nem léphetett pályára, helyette Kevin Porter Jr. volt a csapat első számú vezére, aki 18 pontja mellett kiosztott 13 gólpasszt és összeszedett tíz lepattanót.

A Denver Nuggets egymás után negyedik meccsét nyerte meg, ezúttal ráadásul kiütéssel – a Sacramento Kings otthonában 136–105-ös győzelmet aratott Nikola Jokics együttese. A szerb klasszis ismét kiváló estét tudhatott maga mögött, hiszen 36 pontja mellé 12 lepattanó és nyolc gólpassz is társult.

A játéknap legizgalmasabb meccsét kétségkívül a Los Angeles Clippers és a Houston Rockets vívta egymással. A meccs végén a hazai pályán szereplő houstoniak örülhettek 115–113-as győzelemnek, nagyban köszönhetően Amen Thompson’snak, aki 17.2 másodperccel a meccs vége előtt, döntetlen állásnál egymás után három pontot szerzett, s ezzel helyzetbe hozta csapatát, amely később meg is nyerte az összecsapást.

A játéknap negyedik mérkőzésén a New Orleans Pelicans odahaza 143–120-ra megverte a Portland Trail Blazerst.

NBA
ALAPSZAKASZ
Houston Rockets–Los Angeles Clippers 115–113
Milwaukee Bucks–Boston Celtics 116–101
New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 143–120
Sacramento Kings–Denver Nuggets 105–136

 

Ezek is érdekelhetik