NBA: tovább menetel a Detroit és a Denver, Flagg történelmet írt a Dallasban

2025.12.16. 07:27
Cooper Flagg parádés játéka ellenére kikakpott a Dallas (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapjának rangadóján a Denver Nuggets otthon hosszabbítás után győzött a Houston Rockets ellen. És ismét nyert a Detroit Pistons, amely a rekordgyőztes Boston Celtics otthonában bizonyult jobbnak.

A játéknap rangadóján a Denver Nuggets hosszabbítás után múlta felül 128–125-re a Houston Rocketset. A két hét szünet után hazai mérkőzésen szereplő denverieknél Nikola Jokics ismét extrát játszott, hiszen 39 pontja mellett kiosztott tíz gólpasszt és összeszedett 15 lepattanót. A Nuggets sorozatban ötödik győzelmét gyűjtötte be az alapszakaszban (dacára annak, hogy a csapat meghatározó játékosa, Aaron Gordon sérülés miatt még nem léphetett pályára), és megszakította négy meccse húzódó hazai nyeretlenségi szériáját.

Az NBA-rekordbajnok Boston Celtics ugyan sokáig megnehezítette a Keleti konferencia éllovasának, a Detroit Pistonsnak a dolgát, de igazán szorossá nem tudta tenni az összecsapást, amelyet végül 112–105-re a vendégek nyertek meg. A mérkőzés legjobbja Cade Cunningham volt, aki 32 ponttal és tíz lepattanóval segítette hozzá csapatát a győzelemhez. A Pistons továbbra is remekel az alapszakaszban: a mostani volt sorozatban a negyedik, összességében a 21. győzelme, ennél jobb mérleget csak a címvédő Oklahoma City Thunder tudhat magáénak a ligában.

A Dallas Mavericksnél a 18 éves Cooper Flagg 42 ponttal zárt, és ezzel liga történelmének legfiatalabb játékosa lett, aki 40 pont fölé jutott – azonban ez is kevésnek bizonyult a Utah Jazz ellen, a meccset ugyanis hosszabbítás után a hazaiak nyerték meg 140–133-ra.

NBA 
ALAPSZAKASZ
Los Angeles Clippers–Memphis Grizzlies 103–122
Boston Celtics–Detroit Pistons 105–112
Miami Heat–Toronto Raptors 96–106
Utah Jazz–Dallas Mavericks 140–133hosszabbítás után
Denver Nuggets–Houston Rockets 128–125hosszabbítás után

 

