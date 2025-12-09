Anthony Edwards negyven pontja is kevés volt a Suns ellen– videók
Véget ért a Timberwolves ötmeccses győzelmi sorozata, ugyanis a Phoenix a mérkőzés nagy részében vezetve három ponttal diadalmaskodott Minnesotában. Anthony Edwards 40 pontot szórt, míg Julius Randle 21 pontig jutott a hazaiaknál, míg a vendégek legjobb dobója a 22 pontot szóró Mark Williams volt.
Az újonc Derik Queen 33 pontot, tíz lepattanót és tíz asszisztot ért el a San Antonio Spurs ellen. Queennek emellett négy blokkja is volt, ilyen statisztikai mutatókra 1974 óta nem volt példa. Queen mellett Trey Murphy is 30 pont fölé jutott (32), de a San Antonio három ponttal nyert New Orleansban. A Spursben Harrison Barnes 24, Dylan Harper pedig 22 pontig jutott.
A játéknap harmadik meccsén az Indiana Pacers két kanadai játékosa vezérletével verte a Sacramentót. Andrew Nembhard 28 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el, Bennedict Mathurin pedig 25 ponttal zárt, míg a vendégeknél Russell Westbrook 24 pontos, 13 lepattanós, 14 gólpasszos tripla duplát ért el.
NBA
ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–Sacramento Kings 116–105
Minnesota Timberwolves–Phoenix Suns 105–108
New Orleans Pelicans–San Antonio Spurs 132–135